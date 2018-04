Viabilità. Traffico congestionato anche per maltempo

Viabilità. Astral infomobilità: Traffico congestionato anche per maltempo

Traffico congestionato anche per il maltempo. Sul Grande Raccordo Anulare ci sono lunghe code in carreggiata interna da Labaro all’Appia e proseguendo dalla Roma-Fiumicino alla Cassia; in esterna, invece, il traffico è molto congestionato dalla Roma-Fiumicino all’allacciamento con la A24 a causa di un incidente all’altezza della Cristoforo Colombo.

Sulla Pontina si sta in fila da Castel Romano a Pomezia nord verso Aprilia per un veicolo fermo. Le consolari. Si rallenta sulla Cassia tra La Storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina tra Borghesiana e il Raccordo in entrambi i casi nelle due direzioni.

Anche sull’Appia il traffico e’ intenso, a partire da Frattocchie fino ad Albano Laziale. Si sta in fila su via dell’Aeroporto di Fiumicino dalla Portuense a Trincea delle Frasche verso Ostia.

Infine il traffico è molto congestionato sulla Nettunense all’altezza dei centri abitati di Cecchina e Pavona.

Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.