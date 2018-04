Raggi: migliorare piste ciclabili per scoraggiare utilizzo automobili

Raggi: avviata manutenzione per piste ciclopedonali

Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Potenziare e migliorare la rete di piste ciclabili è uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione. Per scoraggiare l’utilizzo delle auto private, e ridurre le emissioni inquinanti, occorre una strategia complessiva e uno dei suoi tasselli fondamentali è la promozione della ciclabilità”.

“Per questo abbiamo avviato un’operazione di manutenzione ordinaria delle piste cicolopedonali di Roma. Come quella partita ieri sul percorso di lungotevere della Vittoria. Un itinerario bellissimo, che corre lungo il fiume. E che presto- conclude- come molte altre piste ciclabili, tornerà a essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e turisti che scelgano di vivere la città in bicicletta”.