Il 25 aprile cantate In the mood non Bella ciao –

L’Anpi, l’associazione dei nostalgici dei partigiani comunisti, ha invitato tutti gli italiani a cantare dai balconi Bella ciao in occasione del prossimo 25 aprile.

Non obbedite. Il 25 aprile cantate dai balconi In the mood il pezzo che Glenn Miller aveva portato al successo mondiale e che i romani impararono subito il 4 giugno del 1944 e cantavano, con testi improvvisati in italiano e in romanesco, per ringraziare chi ci aveva liberati dai nazisti.

Bella ciao non esisteva, non la conosceva nessuno, non la cantava nessuno. I partigiani, quelli veri che avevano combattuto a Porta San Paolo, cantavano In the mood. Io me li ricordo.

Ricordo pure Natalino Otto che, nel 1944, cantava “In The Mood” su un palco improvvisato all’esterno di un bar in via Barletta, a Roma. La gente assisteva allo spettacolo invadendo l’ampio marciapiede e bloccando lo scarso traffico sulla strada. Molti cantavano con lui, moltissimi battevano le mani al ritmo swing della canzone americana, vero inno alla Liberazione di Roma.

Arrigo d’Armiento