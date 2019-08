Buon compleanno Mimmo Silvestri, Barbara Bouchet, Raoul Casadei…

…Arturo Testa, Silverio Corvisieri, Maria Grazia Buccella, Massimo de Carolis, Liliana Cosi, Giampaolo di Paola, Sylvie Vartan, Alessandra Celi, Mario Adinolfi, Ben Affleck, Antonio Damato, Simona Branchetti, Igor Cassina, Francesco di Fulvio, Elia Bossi…

Oggi 15 agosto compiono gli anni: Domenico (Mimmo) Silvestri, dirigente d’azienda; Walter Coli (cento anni), paroliere, compositore, direttore d’orchestra; Serafino Stefani, bobbista; Assunta Almirante (Raffaela Stramandinoli), vedova del segretario del Msi; Gastone Celio, ex calciatore; Enzo Collotti, storico; Mirella Giai, politica; Enrico Molari, pilota moto; Arturo Testa, baritono; Valeriano Balloni, ex calciatore, accademico; Marilù Eustachio, artista; Sergio Neri, giornalista; Angelo Rimoldi, ex calciatore; Mitzi Amoroso, cantautrice; Raoul Casadei, musicista, compositore; Ottavio Cinquanta, dirigente sportivo; Silverio Corvisieri, giornalista, storico, politico; Antonio Mazzocchi, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Aldo de Matteo, politico; Renato Montanari, doppiatore, attore; Ermanno Arslan, storico, numismatico, archeologo; Maria Grazia Buccella, attrice, cantante, ballerina; Massimo de Carolis, politico; Rodolfo Jannaccone, politico, docente; Liliana Cosi, ballerina; Franco Mimmi, giornalista, scrittore; Barbara Bouchet, imprenditrice, attrice; Giampaolo di Paola, ammiraglio, politico; Corrado Ruggeri, pattinatore, politico; Sylvie Vartan, cantante; Titti Bianchi, cantante; Salvatore Abbruzzese, politico; Luigi de Maio, neurologo, psichiatra; Ugo Bergamo, politico, avvocato; Francesco Tolotti, politico; Roberto Volpi, ex atleta; Giovanni Giusto, psichiatra; Umberto Sardella, attore, comico.

Compleanno anche di: Riccardo Bonacina, giornalista, conduttore tv; Gabriele Carrara, attore, doppiatore; Corrado Danzi, politico; Carmine Florio, ex cestista; Piero Delbosco, vescovo; Franco Nembrini, scrittore, pedagogista; Roberto Mangosi, disegnatore, pittore; Roberto della Seta, giornalista, saggista, politico; Francesco Forgione, politico; Fabio Cifariello Ciardi, compositore; Fernanda Moneta, giornalista, saggista, sceneggiatrice; Leone Pompucci, regista, sceneggiatore; Moreno Mannini, ex calciatore; Fabio Canino, attore, scrittore, conduttore radio; Federico Maria Sardelli, direttore d’orchestra, compositore; Gianpietro Torri, ex calciatore; Giovanna Zucca, scrittrice; Alessandra Celi, attrice; Manuela Cenciarelli, doppiatrice; Maura Cenciarelli, doppiatrice, cantante, dj; Marco Conidi, cantautore; Christian Steger, ex skeletonista; Paolo Coletta, regista, compositore, commediografo; Daniele Giacomin, hockeista; Gianni Flamigni, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimiliano Mirabelli, dirigente sportivo; Antonio Saccone, politico; Mario Adinolfi, giornalista, politico, giocatore di poker; Raffaello Caserta, schermidore; Neja (Agnese Cacciola), cantautrice; Ben Affleck, attore, sceneggiatore, regista; Raffaello Caserta, schermidore; Antonio Damato, arbitro di calcio; Giovanna Griffo, fotografa; Roberta Lombardi, politica; Daniele Contrini, ex ciclista; Flavio Giacchero, polistrumentista, etnomusicologo; Gloria Zanin, modella, conduttrice tv, attrice; Simona Branchetti, giornalista; Igor Cassina, ex ginnasta, allenatore; Rodolfo Mantovani, attore; Catello Amarante, canottiere; Adriano Viterbini, chitarrista, cantante, compositore; Giampaolo Caruso, ciclista; Emma Quaglia, atleta; Silvia La Notte, kickboxer, pugile; Lia Quartapelle, politica; Emily Rini, politica; Alessandro Zamperini, ex calciatore; Marco Peruzzi, hockeista; Daniele Cassioli, sci nautico, fisioterapista; Salvatore Monaco, calciatore; Vincenzo Pacilli, attore; Francesco di Fulvio, pallanotista; Elia Bossi, pallavolista; Arianna Castiglioni, nuotatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Barbara Bouchet)