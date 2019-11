Buon compleanno Pier Paolo Cinti, Isa Barzizza, Angela Mauro…

…Maura Calefati, Paolo Gentiloni, Demetrio Volcic, Nevio Scala, Gianfranco Vissani, Aurelio Grimaldi, Jamie Lee Curtis, Alemao, Ileana Piazzoni, Daniele Corvia, Marta Grande, Mauro Nespoli, Viviana Giordano, Benedetta Mazza, Sara Paganini…

Oggi 22 novembre compiono gli anni: Pier Paolo Cinti, giornalista; Angela Mauro, giornalista; Maura Calefati, regista; Duilio Santarosa, ex calciatore; Isa Barzizza, attrice; Eugenio Benedetti, imprenditore; Giuseppe Perasso, dirigente d’azienda; Demetrio Volcic, giornalista; Carlo de Simone, linguista; Giulio Santarelli, politico, imprenditore; Marino Quaresimin, politico; Giuseppe Verucchi, arcivescovo; Giuseppe Brognoli, ex calciatore; Roberto Busti, vescovo; Natalino Libralesso, doppiatore; Bruno Matassini, ex calciatore; Demetrio Errigo, politico; Vittorio Claudio Surdo, diplomatico; Lucio Russo, fisico, filologo, storico della scienza; Nevio Scala, ex calciatore, allenatore, dirigente; Walter Franzot, ex calciatore, allenatore; Cecilia Molinari, ex atleta; Mauro Zani, politico; Raffaello Vernacchia, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Gianfranco Vissani, cuoco; Graziano Origa, artista, giornalista, illustratore; Anna Luisa Pignatelli, scrittrice; Claudio Graziano, generale; Andrea Colombo, giornalista, scrittore; Paolo Gentiloni, ex presidente del consiglio; Riccardo Rovatti, attore, doppiatore; Alfio Antico, percussionista, cantante; Carlo Mucari (Mammucari), attore; Aurelio Grimaldi, scrittore, regista, sceneggiatore; Franco Lovignana, vescovo; Giulio Castagnoli, compositore; Daniela Gatti, doppiatrice; Jamie Lee Curtis, attrice; Nino Molino, allenatore pallacanestro; Alberto Olivero, attore, doppiatore; Pier Paolo Peroni, dj, discografico; Andrea Coen, clavicembalista, organista, musicologo; Alemao, ex calciatore; Raffaele Brunetti, regista, produttore; Stefano Bosetti, ex calciatore; Fabio Poli, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonella Alessandro, attrice, doppiatrice; Beppe Braida, personaggio e conduttore tv; Sabina Marchesi, giornalista; Jasmine Laurenti, attrice, doppiatrice, cantante.

Infine, festeggiano il compleanno: Salvatore Criscione, ciclista; Sergio Zanetti, ex calciatore; Pino di Pietro, musicista, compositore; Riccardo Fimognari, ex calciatore; Daniele Sgnaolin, ciclista; Massimo de Santis, attore; Beatrice Trussardi, imprenditrice; Alessio Bonciani, politico; Ileana Piazzoni, politica; Fabrizio Campanelli, compositore; Marco Pollini, regista, sceneggiatore; Eugenio Migliore, maestro di scherma; Vanessa Marini, attrice; Massimiliano Lecat, ex giocatore di football americano, allenatore; Federico Lorefice, gastronomo, imprenditore, scrittore; Massimo Melucci, ex calciatore, allenatore; Nicoletta Luciani, pallavolista; Christian Terlizzi, calciatore; Fabio de Nicola, pallanotista; Stanislav Ricci, atleta paralimpico; Daniele Corvia, calciatore; Stefania dall’Igna, pallavolista; Simone Villanova, calciatore; Rosario Abisso, arbitro di calcio; Marta Grande, politica; Mauro Nespoli, arciere; Leonardo Caffo, filosofo, saggista; Alessio Foconi, schermidore; Viviana Giordano, cestista; Benedetta Mazza, conduttrice tv, attrice; Mirko Carretta, calciatore; Veronica Inglese, atleta; Sara Paganini, arti marziali; Cecilia Stetskiv, atleta; Francesco Messori, calciatore; Roberta Aprile, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Isa Barzizza)