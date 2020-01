Buon compleanno Bruno Cossàr, Luca Protettì…

Oggi 1° gennaio compiono gli anni: Bruno Cossàr, calciatore, difensore centrale, giornalista; Luca Protettì, giornalista; Tommaso Galeotti, ex calciatore; Moraldo Rossi, sceneggiatore, regista; Marc Sardelli, pittore, incisore.

Inoltre, compiono gli anni: Ornella Volta, musicologa, scrittrice, traduttrice; Furio Colombo, giornalista, scrittore, politico; Franco Bordoni, baritono; Carlo Felici, politico; Primo Nardello, ex ciclista; Carlo Alberto Cernuschi, ex calciatore; Rudy de Cadaval (Giancarlo Campedelli), poeta, saggista; Luigi Pennacchio, saltatore con sci; Enrico Minto, ex calciatore; Mariù Pascoli, attrice; Tobia Scarpa, architetto, designer; Roberto Abate, imprenditore; Eros Bacciucchi, effetti speciali cinema; Gimax (Carlo Virginio Franchi), ex pilota auto; Frank Langella, attore; Guido Postiglione, ex calciatore; Rodolfo Traversa, attore, doppiatore; Dario Stolfa, ex calciatore, allenatore; Jole Zanetti, scrittrice; Clemente Mattei, ex calciatore; Michèle Mercier, attrice; Amedeo Zini, pilota moto; Giovanni Nonne, politico.

Anche compleanno di: Giovanni Udovicich, ex calciatore Novara; Annie Gorassini, attrice, cantautrice, paroliera; Danilo Grassi, ex ciclista; Guido Guidi, fotografo, accademico; Bruno Arcari, ex pugile; Antonio Vittorio Vivaldi, giocatore di bridge; Dick (Filippo) Danello, cantante, compositore, attore; Luigi Manna, politico; Renato Gavinelli, ex calciatore; Franco Agostinelli, vescovo; Ferdinando Balzarro, maestro di karate, scrittore; Felice Bertola, pallonista; Giovanni Ialongo, dirigente d’azienda, presidente di Poste Italiane; Renzo Paris, scrittore, poeta; Giovanni Cattai, ex calciatore Piacenza, Venezia, Triestina; Giuseppe di Giacomo, filosofo, saggista; Francesco Gallina, ex calciatore; Carlo Giordana, attore; Piero Grasso, ex presidente del senato.

E poi, compleanno di: Tony Lecce, ex calciatore; Adolfo Manis, politico; Danilo Mayer, ex calciatore; Milena Canonero, costumista; Armando Corino, vescovo ortodosso; Giuseppe Morrone, politico; Fernando Panico, vescovo; Silvano Piccardi, attore, regista, doppiatore; Rivelino, ex calciatore; Lanfranco Pace, giornalista, scrittore; Nicola Putignano, politico; Giorgio Zoff, ex calciatore, allenatore; Angelo d’Orsi, storico; Alfredo Alario, ex calciatore Palermo; Gino Bucchino, politico, medico; Famiano Crucianelli, politico; Guido Tampieri, sindacalista, politico; Matilde Tortora, critica cinema, scrittrice, saggista.

Ancora, compiono gli anni: Titino Carrara, attore, regista; Alberto Arbitrio, ex calciatore, allenatore; Giuliano Besson, ex sciatore; Antonio d’Addosio, ex calciatore; Rocco Larizza, politico; Corradino Mineo, giornalista, politico; Paolo Simoncelli, storico; Mauro Avogadro, attore, regista; Mimmo Cavallo, cantautore; Alessio Colombini, cantante, arrangiatore; Luca dal Fabbro, attore, doppiatore; Armando Lora, ex ciclista; Loris Giuseppe Maconi, politico; Gilberto Cappelli, compositore; Franco Casalini, allenatore pallacanestro; Domenico Cersosimo, economista, politico; Giovanni Colzato, ex calciatore; Roberto Costantini, docente, scrittore; Simone Fraccaro, ex ciclista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Domenico Gallo, politico; Emidio La Vella, attore, doppiatore; Roberto Paleari, ex cestista; Bruno Ranieri, ex calciatore; Andrea Ruffolo, architetto, scrittore, pittore; Silvia Paternò di Spedalotto, consorte di Amedeo di Savoia-Aosta; Giorgio Grand, regista; Francesco Paolo Anselmo, ex cestista, allenatore; Marilina Intrieri, politica; Fausto Roma, pittore, scultore; Umberto Croppi, politico, saggista; Christine Lagarde, politica, presidente Bce; Angelo Teodoli, dirigente d’azienda; Franco Cardiello, politico; Leonardo Gori, scrittore; Cristina Moffa, attrice, ballerina, showgirl; Fabrizio Pucci, attore, doppiatore, dialoghista; Pamela Villoresi, attrice; Carlo Borghi, ex calciatore; Sandra Dini, ex atleta; Cesare Paciotti, stilista; Anna di Francisca, regista, sceneggiatrice; Michele Pisacane, politico; Carlo Facchini, cantautore; Claudio Rampini, liutaio.

E ancora, compleanno di: Davide Cassani, ex ciclista, commentatore tv, dirigente sportivo; Ettore Dotti, vescovo; Luciano Fusini, ex calciatore; Benedetto Mineo, dirigente pubblico; Francesco Sirufo, arcivescovo; Paola Capriolo, scrittrice; Fabio Menta, ex pallavolista, allenatore; Alberigo Evani, ex calciatore Milan, Sampdoria, allenatore; Antonio Ullo, ex atleta; Walter da Pozzo, attore, drammaturgo, sceneggiatore; Marco Fassone, dirigente d’azienda, dirigente sportivo; Paolo Giulietti, vescovo; Gaetano Petrelli, allenatore calcio; Franz Rossi, giornalista, blogger; Antonio Zequila, attore; Mauro Meluso, ex calciatore, dirigente; Alexandra La Capria, sceneggiatrice, attrice; Sebastiano Cubeddu, politico; Vittoria Bogo Deledda, politica; Gianfranco Passalacqua, politico; Stefano Bonaccini, politico; Ferdinando Gentile, ex cestista, allenatore; Galatea Ranzi, attrice, doppiatrice; Francesca Alotta, cantante.

Infine, festeggiano il compleanno: Antonio Grenci, ex hockeista; Guido Tomassucci, fantino; Alessandro Bovo, ex pallanotista, allenatore; Salvo Guercio, autore tv; Roberto Accardi, pescatore sportivo; Edoardo Bearzi, allenatore di calcio; Anselmo Robbiati, ex calciatore Fiorentina, allenatore, dirigente; Ivan Castiglione, attore; Massimiliano Perziano, rugbista; Mario Benetton, ciclista; Claudia Pittelli, attrice, doppiatrice, dialoghista; Ivone de Franceschi, ex calciatore Padova, allenatore, dirigente; Gianluca Hervatin, ex calciatore, allenatore; Wlady (Wladimiro Perrini), dj, discografico; Emiliano Salvetti, ex calciatore, allenatore; Saul Santarelli, calciatore; Federico Basso, comico, autore tv; Luca Rigoni, hockeista; Elisabetta Serrapica, pallavolista; Anna Ammirati, attrice; Nadia Terranova, scrittrice; Francesco Corsini, pallavolista; Francesca Cassola, attrice, conduttrice radio; Bjorn Hodestal (Alberto Bernardi), bassista; Giulia Crestani, cestista; Khalid Chaouki, giornalista, politico; Alex Cordaz, calciatore; Fabio Tinazzi, calciatore; Romina Falconi, cantautrice; Oscar Gatto, ciclista; Brando Benifei, politico; Anna Tifu, violinista; Fernando Uribe, calciatore ex Chievo; Debora Sbei, pattinatrice; Marina Zambelli, pallavolista; Moisé Curia, attore; Eusebio Haliti, atleta; Luca Leonardi, nuotatore; Francesco Giubilei, scrittore, editore; Salvatore Molina, calciatore; Beatrice Agrifoglio, pallavolista; Gaia Giacomoli, rugbista; Aristide Landi, cestista; Tatiana Andreoli, arciera.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Bruno Cossàr)