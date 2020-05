Buon compleanno Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini…

…Bob Dylan, Davide Giacalone, Ernesto Olivero, Priscilla Presley, Franco Conte, Marco Zanichelli, Armando de Razza, Marcello Cirillo, Guido Bagatta, Massimo Mauro, Carmen di Pietro, Eric Cantona, Massimo Modugno, Giovanni Rossi, Nathalie Caldonazzo, Matteo Mauri, Massimiliano Bernini, Serena Garitta, Nicola Ventola, Laura Macchi, Claudia Ruffo, Masha Maiorano, Fabrizio Traversa, Bernard Dematteis, Martin Dematteis, Roberto Puddu, Maicol Verzotto, Federico Bussolin, Adel Taarabt, Ricardo Charà, Rodrigo de Paul…

Oggi 24 maggio compiono gli anni: Riccardo Chieppa, magistrato; Luigi Albani, ex calciatore; Sergio Zaninelli, accademico; Enzo Chiomenti, fumettista; Franco Crespi, sociologo; Attilio Bussetti, avvocato, politico; Elisa Debenedetti, storica dell’arte; Germano Longo, attore, doppiatore; Aldo Rizzo, politico, magistrato; Carlo Cotti, regista, scrittore; Giovanni Scuderi, politico; Cristoforo Palmieri, vescovo; Ernesto Olivero, attivista, scrittore; Gerardo Sacco, orafo, imprenditore; Vittorio Biagi, coreografo, ballerino; Bob Dylan, cantautore, compositore; Giuseppe Emili, politico; Daniele Menicucci, pittore, poeta, scrittore; Mirka Sartori, ex modella; Priscilla Presley, attrice; Enrico Alberti, giocatore di curling.

Inoltre, compiono gli anni: Marco Zanichelli, ex presidente di Trenitalia; Guglielmo Longobardo, pittore; Aurelio de Laurentiis, produttore cinema, presidente Napoli calcio; Gabriele Gallotta, flautista; Giorgio Giomo ex cestista; Roberto Meroi, storico, giornalista; Andrea Coppola, attore; Guglielmo Guerrini, ex canoista, allenatore pallavolo; Franco Montanari, grecista, filologo; Antonio Zanardi Landi, diplomatico; Saverio Capolupo, generale; Vanda Daminato, artista, pittrice; Flavio Pertoldi, politico; Elisabetta Piccolomini, attrice; Franco Conte, politico; Franco Murer, pittore, scultore; Diego Cugia, giornalista, scrittore, regista; Lamberto Leoni, pilota auto e motonautica.

Festeggiano il compleanno anche: Roberto Mario Sergio Commercio, politico; Armando (Maurizio) de Razza, cantante, attore; Gianfranco dell’Alba, funzionario, politico; Marco Negri, ex pallavolista; Bebo Storti, attore, politico; Roberta Gasparetti, doppiatrice; Marcello Cirillo, cantante, attore, conduttore tv; Giovanni d’Alessandro, pittore, incisore; Davide Ragazzoni, batterista; Modesto della Rosa, politico; Davide Giacalone, giornalista, politico, scrittore; Guido Bagatta, giornalista, conduttore tv e radio; Tiziana Lo Conte, cantante, musicista; Maria Rosa Quario, giornalista, ex sciatrice; Alessandra Riegler, scacchista; Stefano Zuffi, storico dell’arte; Massimo Mauro, ex calciatore, dirigente, politico, opinionista tv.

Poi, festeggiano il compleanno: Ivan Capelli, ex pilota auto, telecronista sportivo; Pietro Camedda, militare; Giuseppe Carillo, ex calciatore, allenatore; Maurizio Coppola, ex calciatore, allenatore; Carmen di Pietro, showgirl, attrice, cantante; Maria Laura Baccarini, attrice, ballerina, cantante; Andrea Bellini, ex calciatore, allenatore; Eric Cantona, ex calciatore, dirigente, attore; Massimo Modugno, cantante; Claudio Pelosi, ex calciatore, allenatore; Giovanni Rossi, ex calciatore, dirigente; Simone Santi, arbitro di pallavolo; Iacopo Venier, politico; Maurizio Ferrarese, ex calciatore, allenatore; Sergio Rebelli, giornalista, conduttore radio e tv; Roberto Boscaglia, ex calciatore, allenatore; Nathalie Caldonazzo, showgirl, attrice; Cristiano Caratti, ex tennista; Matteo Mauri, politico.

Ancora, festeggiano il compleanno: Giulia Moi, politica; Davide Belotti, ex calciatore, allenatore; Daniela Benedini, decoratrice, pittrice; Roberto Molinaro, dj, discografico; Viviana Susin, nuotatrice; Alessandro Lamonica, ex calciatore, allenatore; Darina Mifkova, ex pallavolista; Giancarla Sola, pedagogista; Massimiliano Bernini, politico; Alfonso Bendi, pallavolista; Alessandro Cortini, polistrumentista, compositore, discografico; Cinzia Ragusa, ex pallanotista; Serena Garitta, personaggio tv; Nicola Ventola, ex calciatore; Luca Verdecchia, atleta; Federico Amenta, calciatore; Laura Macchi, cestista; Ludovico Moresi, ex calciatore, allenatore; Pasquale Muto, ex ciclista; Claudia Ruffo, attrice; Roberto Cinardi, regista; Simone Rugiati, cuoco, conduttore tv.

Infine, compleanno di: Masha Maiorano, cestista; Marco Crugnola, tennista; Monica Bergamelli, ex ginnasta, allenatrice; Filippo Fritelli, politico; Fabrizio Traversa, attore; Bernard Dematteis, atleta; Martin Dematteis, atleta; Giorgia Bordignon, atleta; Fabio Fognini, tennista; Alessandro Nora, pallanotista; Roberto Puddu, calciatore; Maicol Verzotto, tuffatore; Francesco Cafiso, sassofonista; Adel Taarabt, calciatore; Pietro Visconti, calciatore; Federico Bussolin, nuotatore; Ricardo Charà, calciatore; Enrico Targa, rugbista; Carola Paissoni, judoka; Rodrigo de Paul, calciatore; Martina Battocchio, calciatrice; Federico Campaiola, doppiatore; Marten Gasparini, giocatore di baseball.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fabio Fognini)