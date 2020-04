A Villamassargia i minori non possono andare a comprare il latte da soli –

Il comune di Villamassargia, un paesino di 3.500 abitanti in provincia di Cagliari, usa i modi duri per far rispettare anche ai minori il rispetto delle norme che impongono gli arresti domiciliari a tutti i cittadini per evitare la diffusione dei contagi. Le regole vanno rispettate, soprattutto per evitare le pesanti multe, ma il sindaco di Villamassargia esagera minacciando di denunciare addirittura alla procura per i minori genitori e figli, con il rischio di “interventi rieducativi sul minore” (scrivere sul quaderno cento volte “non lo faccio più” o internandoli in istituti di rieducazione?) e di “interventi limitativi della potestà genitoriale”.

Il comune di Villamassargia pretende che i minori (i minori, non i neonati) possano uscire di casa senza essere accompagnati da un genitore, o da un familiare adulto. Nei paesini di 3.500 abitanti, i bambini sono abituati da sempre a uscire di casa da soli, per andare a giocare in strada, all’oratorio, a casa di amici. E gli adulti presenti in strada li conoscono uno a uno, sono spesso parenti, li salutano, li aiutano a difendersi dai pericoli. Perché dovrebbero essere accompagnati?

Quel sindaco è mai stato bambino? C’è l’emergenza, va bene, anzi va male, e anche i bambini e gli adolescenti (che sono minori fino a 17 anni undici mesi e 29 giorni) devono rispettarla. Ma i genitori non possono incaricarli di andare a gettare l’immondizia nei cassonetti, o a fare una qualsiasi commissione a cui sono abituati e che fa parte dell’educazione affidare a loro? Senza emergenza possono andare a scuola da soli, senza la baby sitter (a 17 anni!), con l’emergenza non possono andare a buttare l’immondizia, poveri piccoli indifesi.

I tempi sono cambiati, c’è un’abitudine morbosa a proteggere i bambini. Quando ero bambino io, e abitavo al centro di Roma, non in un paesino, si scendeva da soli in strada a giocare, tra noi c’erano anche bambini di tre o quattro anni, con la madre in finestra che gli raccomandava di stare attenti a non scendere dal marciapiede. E con Gianni Morandi che implorava la fidanzatina di farsi mandare dalla madre a prendere il latte (non c’erano i frigoriferi e il latte lo si comprava la sera tardi).

No, quell’ordinanza del sindaco di Villamassargia è come minimo esagerata e puzza di voglia di abituare i bambini a essere inquadrati in un regime di controllo superiore a quello che c’era nel ventennio fascista.

Arrigo d’Armiento