“Aboliamo il carcere” dice Colombo. Il guaio è come sostituirlo –

L’ex magistrato Gherardo Colombo, quello di Mani Pulite, intervistato da Huffington Post ha spiegato perché, secondo lui, il carcere è da abolire. Non è stato chiaro, però, su come sostituirlo.

Che il carcere sia da abolire ne sono convinto da decenni, da ben prima di Colombo. Il guaio è che non sono mai riuscito a capire con che cosa sostituirlo. Escludo la pena di morte, escludo le punizioni corporali, la gogna, ma se escludo l’intenzione retributiva del carcere, non so come sostituirlo.

Col perdono? No, il perdono può essere soltanto un fatto privato, lo Stato non può perdonare.

Con la rieducazione? Bella idea, anche se un po’ troppo paternalistica per i miei gusti e poco sicuro l’esito: come faccio a capire se Tizio si è rieducato o se fa finta per farmi fesso?

Coi lavori sociali? Imboccando i vecchietti con l’Alzheimer? Troppo facile l’inganno, troppo basso il prezzo.

Con la messa in prova? Sì, ma finita la prova bisogna controllare per anni che l’amico non ci ricaschi.

Assumendo un esercito di psicoterapeuti? C’è il rischio che il condannato peggiori nelle sue abitudini. E poi, come si può credere che un mafioso, un figlio abbandonato alla nascita, cresciuto con genitori delinquenti, colpito da malattie nervose, psicosi inguaribili, possa rieducarsi dicendogli: Fai il bravo e ti regalo una caramella?

Più ci penso e meno trovo la soluzione che possa soddisfare me e Colombo. Forse l’unica cosa che lo Stato può fare è costruire carceri più moderne, più civili, separando gli ospiti secondo il tipo di crimine commesso.

E assumendo come secondini gente preparata, capace di trattare con umanità il carcerato e, ove occorra, dotata di addestramento alle arti marziali. Certe volte il karate è più convincente delle belle parole.

Arrigo d’Armiento