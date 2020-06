Agli Stati Generali è assente il Terzo Stato –

Ha chiamato “Stati generali” una riunione segreta di amici suoi, per discutere di chissà che, ma comunque di qualcosa che riguarda gli italiani, esautorando ancora una volta il parlamento.

Gli Stati Generali erano in Francia un’assemblea dei tre ceti rappresentati in quella parvenza di parlamento: il clero, l’aristocrazia, il popolo (detto anche con disprezzo “terzo stato”). In Italia non ci sono tre “stati” ce n’è uno solo, il popolo. E proprio il popolo è stato escluso da Conte. (Ard)