Altri due mesi in clausura, con le gambe ingessate –

Gira sul web una notizia molto interessante, che riguarda tutti noi, reduci dalla clausura per il covid. Si ipotizza un lockdown preventivo di sessanta giorni in vista di un’eventuale paventata nuova ondata del virus. Giusto, opportuno, ma…

Ma le autorità sottovalutano un altro grave guaio alle porte: i pericoli delle cadute accidentali in casa, che possono causare danni gravissimi, soprattutto agli arti inferiori: femore, ginocchio, tibia e perone, caviglia, piede. In caso di fratture, la terapia più indicata è l’ingessatura. Per evitare danni agli arti inferiori, si raccomanda pertanto l’ingessatura preventiva degli stessi per almeno due mesi, salvo complicazioni e indicazioni più prudenziali da parte dell’Oms. (Ard)