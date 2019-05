Atalanta senza Favini, finita la cantera –

Una amara notazione sugli italiani presenti in campo all’Olimpico nella partita Lazio-Atalanta. La Lazio ne ha schierati tre – Acerbi, Parolo, Immobile – più tre in panchina. L’Atalanta ne ha schierati due – Gollini e Masiello – più sei in panchina.

Più che la Lazio, abituata a fare spazio a stranieri, europei o extraeuropei, stupisce la squadra di Bergamo. L’Atalanta non è la cantera d’Italia? Non è la fabbrica dei talenti italiani scelti, cresciuti e curati dalle abili mani del grande Mino Favini? Favini è morto pochi giorni fa e la sua cantera non sembra sopravvivergli. (Ard)