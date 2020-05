Azzolina ha ragione: l’imbuto si può riempire –

La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, è oggetto di scherno, in questi giorni, per aver rivelato che gli imbuti si possono riempire. Possibile che la ministra ignori che gli imbuti hanno, sotto, un buco? Provo a difenderla.

In verità, gli imbuti si possono riempire. L’ho accertato dopo aver compiuto un esperimento scientifico, in realtà involontario. Ieri, ho travasato in fretta olio buono da una damigiana a cinque bottiglie di vetro. Mi sono distratto un attimo, e ho versato nell’imbuto più olio di quello che usciva dal buco di sotto. Un po’ d’olio (quello buono!) è straripato finendo sul tavolo.

Insomma, l’imbuto si è riempito, come dice la Azzolina, ma è durato poco: ho smesso di versare, e l’imbuto si è vuotato.

Forse la Azzolina intendeva dire che se ai ragazzi si mettono in testa troppe nozioni (e troppo chiacchiere), una parte o una gran parte finisce fuori dall’imbuto.

Sì, ha ragione la Azzolina: bisognerebbe, se questo è il suo pensiero, ridurre il numero delle materie, eliminando quelle cervellotiche, e ridurre la quantità di chiacchiere per spiegare cose semplici.

Ma ci vorrebbero professori bravi e libri scolastici scritti con un criterio diverso da quello di riempire pagine per aumentare il prezzo.

Arrigo d’Armiento