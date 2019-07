Bibbiano, Galli della Loggia e il dottor Knock –

Ernesto Galli della Loggia sul Corriere interviene nella triste faccenda di Bibbiano puntando il dito sulla moderna società invasa dalla psicologizzazione della vita. D’accordo, ma mi permetto di aggiungere una spiegazione del fenomeno (anti)sociale.

Come ha chiarito una volta per sempre Courteline, il dottor Knock campa curando i malati e perciò fa di tutto perché ce ne siano tanti. Lo stesso fa il farmacista, che campa vendendo la sua mercanzia. Lo stesso fanno i psicologi che trovano “disagi” in tutti i comportamenti umani assumendosi il compito di curarli. Bibbiano è figlio di questa cultura che ci travolge tutti, dalla culla alla bara, soprattutto attraverso la scuola e i sevizi sociali. Per uscirne vivi, dovremo pagare un alto prezzo. Le rivoluzioni costano care. (Ard)