Buon Compleanno Adriana Asti, Alessandro Barbero…

…Alan Friedman, Carlo XVI Gustavo, Giuseppe Sannino, Salvatore Matarrese, Giuseppe Culicchia, Simone Barone, Cristian Raimondi, Piero Cardano, Michael Cadeddu, Francesca Macrì, Massimo Chessa, Stefano Giacomelli…

Oggi 30 aprile compiono gli anni: Armando Barducci, ex ciclista; Giuseppe Mancuso, politico, avvocato; Gianlorenzo Pacini, traduttore, saggista; Piero Cazzaniga, ex calciatore; Adriana Asti, attrice; Piero Cazzaniga, ex calciatore; Giorgio Barbolini, ex calciatore; Giovanni Battista Loi, politico; Pierfilippi (Adolfo Filippi), cantante; Roberto Vigevani, scrittore, saggista, pittore; Carlo Salmaso, rugbista; Bruno Franceschetti, ex ginnasta, allenatore; Primo Franchini, ex ciclista, dirigente; Gianfranco Albano, regista; Giuseppe Meraviglia, ex calciatore; Franco Berrino, medico; Guido Burbatti, psichiatra; Carlo XVI Gustavo, re di Svezia; Domenico Crescentini, attore, doppiatore, regista; Nazzareno Paniconi, scrittore; Luigi Pezzuto, arcivescovo; Silvano Chimenti, chitarrista; Giorgio Roilo, politico, sindacalista.

Inoltre, compiono gli anni: Roberto Pessi, giurista, dirigente sportivo; Luigi Testore, vescovo; Fabrizio Carloni, storico, giornalista; Alessandro Tambellini, politico; Alan Friedman, giornalista, conduttore tv, scrittore; Marina Pinzuti, scenografa; Fabio Meroni, politico, imprenditore; Giuseppe Sannino, ex calciatore, allenatore; Angelina Gobbi, attrice, doppiatrice; Pietro Pittalis, politico; Alessandro Barbero, storico, scrittore; Domenico Tuccillo, politico; Salvatore Matarrese, ingegnere, dirigente d’azienda, politico; Tarcisio Serena, ex arbitro di calcio; Moreno Sfiligoi, ex cestista; Giulio Michelini, presbitero, teologo; Marco Rossi, ex calciatore, allenatore; Miro Sassolini, cantante; Maurizio Becker, giornalista, scrittore, critico musicale; Giuseppe Tresoldi, paracadutista; Vanna Vinci, fumettista, illustratrice; Roberto Bagazzoli, conduttore radio; Giuseppe Culicchia, scrittore, traduttore.

Compiono gli anni anche: Bruno Cesario, politico; Alvise de Vidi, atleta paralimpico, nuotatore; Roberto Begnis, arbitro pallacanestro; Luca Marianantoni, giornalista, blogger; Laura Lenghi, attrice, doppiatrice; Michele Marchesini, ex velista; Raptuz (Luigi Maria Muratore), writer; Wu Ming 1 (Roberto Bui), scrittore, traduttore; Francesco Cattaneo, ex canottiere; Laura Pugno, scrittrice, poetessa, traduttrice; Isabella Santacroce, scrittrice; Massimo Bulla, attore; Simone Girolami, pilota moto; Francesca Paci, giornalista, scrittrice; Clelia Ailara, giocatrice di softball; Michele Mignani, ex calciatore, allenatore; Stefania Galegati, fotografa, artista, sceneggiatrice, pittrice; Alessandro Gandellini, ex atleta; Chiara Passa, artista; Pamela Ferrari, ex cestista; Uli Forte, ex calciatore, allenatore; Rachele Paolelli, doppiatrice; Niko Romito, cuoco; Matteo Zennaro, schermidore; Federica Fontana, showgirl, modella; Linda Visentin, ex ciclista; Simone Barone, ex calciatore, allenatore; Alice Canepa, ex tennista; Stefania Salardi, conduttrice radio; Antonello Cresti, saggista, critico musicale, compositore; Paolo Formentini, politico; Marco Allegretti, cestista.

Poi, compleanno di: Jonatan Bartoletti, fantino; Piero Messina, regista, sceneggiatore, musicista; Diego Occhiuzzi, schermidore; Cristian Raimondi, ex calciatore, allenatore; Marta Simoncelli, schermitrice; Stefano Rabaglietti, cestista; Ivan Santaromita, ciclista; Anna Zugno, ex ciclista; Carmela Anaclerio, calciatrice; Piero Cardano, attore; Nazzareno di Marco, atleta; Elena Fanchini, sciatrice; Marta Bastianelli, ciclista; Michael Cadeddu, attore, fantino; Simone Iacoponi, calciatore; Francesca Macrì, comica; Massimo Chessa, cestista; Fabio Donadio, ex pallavolista, allenatore; Sara Canova, cestista; Stefano Giacomelli, calciatore; Manuel Pietropoli, snowboarder; Jakub Mareczko, ciclista; Luigi Randazzo, pallavolista; Luca Campogrande, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Adriana Asti)