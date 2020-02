Buon Compleanno Adriana Del Pozzo, Bernardeschi…

…Valentino Rossi, Andrea Ranocchia, Venanzio Postiglione, Lucio Manisco, Edda dell’Orso, Sergio Bianchetto, Renzo Bariviera, Amedeo Goria, John McEnroe, Claudio Amendola, Rosaria Capacchione, Angelo Peruzzi, Vincenza Labriola…

Oggi 16 febbraio compiono gli anni: Adriana Del Pozzo, dirigente amministrativa Roma Municipio XII; Venanzio Postiglione, giornalista; Moreno Cambi, ex calciatore; Alfredo Magarotto, vescovo; Lucio Manisco, giornalista, politico; Edda dell’Orso, cantante; Addo Kazianka, ex ciclista; Mauro Severino, regista, sceneggiatore; Sergio Bianchetto, ex ciclista; Marinella Bortoluzzi, ex atleta; Osvaldo Desideri, scenografo; Vittorio Russo, ex calciatore, allenatore; Roberto Innocenti, illustratore; Salvatore Lo Presti, giornalista; Gualtiero Bertelli, cantautore; Giorgio Biasiolo, ex calciatore Milan.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giorgio Lopez, attore, doppiatore, dialoghista; Angelo Calisti, ex calciatore; Luigi Mainolfi, scultore; Armando Trasarti, vescovo; Renzo Bariviera, ex cestista; Luciano Roffi, attore, doppiatore, dialoghista; Giuseppe Buttari, ex atleta; Gian Carlo Corada, politico; Pietro Laureano, architetto, urbanista; Federico Righi, ex calciatore; Franchino (Francesco Principato), dj, cantante; Gian Mario Spacca, politico, presidente Marche; Gloria Banditelli, mezzosoprano; Gianni Canova, critico cinema; Amedeo Goria, giornalista, conduttore tv; Giampaolo Silvestri, politico, giornalista; Pietro Gorini, autore tv, scrittore; Igor Jankole, ex calciatore; Claudio Pellegrini, ex calciatore Udinese, Napoli.

Compleanno anche per: Gian Piero Alloisio, cantautore, drammaturgo; Maurizio Fabbri, attore, circense, regista; Piero Valenti, ex cestista; Cloris Brosca, attrice; Alessandro Bertolazzi, truccatore; Maurizio Zanolla, arrampicatore, alpinista; John McEnroe, ex tennista, allenatore, commentatore; Maurizio Perego, ex rugbista; Rosaria Capacchione, giornalista, politica; Antonio Ravot, ex calciatore Cagliari, allenatore, dirigente; Luciano Zerbini, atleta; Vincenzo de Falco, scrittore, regista, drammaturgo; Massimo Colombo, pianista, compositore; Luigino dal Prà, ex calciatore Triestina; Alessandro Fusco, rugbista, allenatore; Claudio Amendola, attore, conduttore e produttore tv; Daniele Bigliardo, fumettista.

Poi, compiono gli anni anche: Annalisa Coltorti, schermitrice; Giovanni Loseto, ex calciatore, allenatore, dirigente; Luigi Fontana (Sbriccoli), cantautore, paroliere, arrangiatore; Paola Marella, conduttrice tv; Antonio Serra, fumettista; Davide Grassi, scrittore, giornalista; Renzo Masoero, politico; Alberto Marcheselli, giurista, scrittore, magistrato; Pasquale Minuti, ex calciatore, allenatore; Valérie Trierweiler, giornalista, ex compagna Hollande; Arianna Secondini, giornalista; Angelo Cipolloni, ex atleta; Roberto Invernizzi, politico; Angelo Peruzzi, ex calciatore Roma, Juventus, Inter, Lazio, allenatore; Maurizio Rossi, ex calciatore, allenatore; Sabrina Corabi, attrice; Paolo Poggi, ex calciatore Udinese; Harald Zingerle, ex hockeista; Sabina Panzanini, ex sciatrice; Gianluca Valoti, ex ciclista, dirigente; Andrea Diana, ex cestista, allenatore; Alex Braga, musicista, conduttore tv; Yari Selvetella, scrittore, giornalista; Andrea Tonti, ex ciclista, dirigente.

Infine, compleanno per: Stefano Mercuri, calciatore; Eugenio Bianchi, fisico; Sara Caroli, ex pallavolista; Valentino Rossi, pilota moto; Simone Vanni, schermidore; Vincenza Labriola, politica; Francesco Modesto, ex calciatore, allenatore; Pietro de Giorgio, calciatore; Maurizio Micheluz, pilota moto; Alessio Stamilla, calciatore; Fabio Piscopiello, ex ciclista; Antonio Folletto, attore; Andrea Ranocchia, calciatore; Andy Plank, ex sciatore; Alberto Zorzi, cavaliere; Pietro Ceccarelli, rugbista; Sophia Sergio, modella; Matteo de Vettori, scialpinista; Danny Elliscasis, hockeista; Federico Bernardeschi, calciatore; Giulia Ghiretti, ex ginnasta, nuotatrice; Giada Andreutti, discobola, bobbista; Eleonora Goldoni, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Federico Bernardeschi)