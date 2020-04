Buon compleanno Al Pacino, Emiliano Frangi, Emanuele Porrà…

…Elena Livia Pennacchioni, Tarcisio Burgnich, Giorgio Mulè, Felipe Massa, Davide Montemurri, Domenico Cacopardo, Gianfranco Dettori, Bertrand Tavernier, Felice Laudadio, Elio Corno, Pancho Pardi, Chiara Ingrao, Lodovico Pace, Dominique Strauss-Kahn, Paolo Vella, Solange, Garbo, Andrea Vianello, Giovanni Franceschi, Marco d’Altrui, Ruben Sosa, Salvatore Capone, Massimo di Cataldo, Thomas Strunz, Andrea Coda…

Oggi 25 aprile compiono gli anni: Emiliano Frangi, imprenditore, dirigente d’azienda; Emanuele Porrà, ricercatore; Elena Livia Pennacchioni, ambientalista; Giovanni Barberis, ex calciatore; Renato Giudici, ex calciatore; Barbara Herrera (B. Mari), attrice; Pier Ludovico Pavoni, direttore della fotografia, regista, produttore; Davide Montemurri, attore; Francesco Anselmo, pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giovanni Fago, regista; Domenico Cacopardo, magistrato, scrittore, conduttore radio; Giordano de Angelis, poeta; Giancarlo Fusato, ex calciatore; Tarcisio Burgnich, ex calciatore, allenatore; Cesare Gerolimetto, fotografo; Fabio Pajella, ex tuffatore; Al Pacino, attore, regista, produttore; Gianfranco Dettori, fantino; Emiliana Santoli, politica; Bertrand Tavernier, regista, sceneggiatore, produttore; Gianfranco Bertoletti, ex calciatore; Bruno Cicchetti, poeta, drammaturgo, filologo; Marco Danè, autore tv; Renzo Fratini, arcivescovo; Settimo Gottardo, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Felice Laudadio, giornalista, scrittore, produttore cinema; Anna Teresa Rossini, attrice; Silvio Zanon, ex calciatore; Pietro Carotti, avvocato, politico; Luciano Falcier, politico; Pancho Pardi, politico, attivista; Marco Scano, ex pugile; Elio Corno, giornalista; Isabella Iannetti, cantante; Ivan Gregori, ex calciatore; Giampiero d’Angiulli, ex calciatore; Chiara Ingrao, politica, sindacalista, scrittrice; Lodovico Pace, politico, poeta; Filiberto Ricciardi, cantante; Dominique Strauss-Kahn, politico, economista; Paolo Vella, architetto, politico; Giacomo d’Apollonio, politico; Solange (Paolo Bucinelli), sensitivo, conduttore tv, cantante; Giorgio Battistelli, compositore; Isabella Pezzini, semiologa; Tony Fuochi, doppiatore; Giancarlo Casiraghi, ex ciclista; Garbo (Renato Abate), cantautore; Francesco Caruso Cardelli, doppiatore.

Compiono gli anni anche: Leonardo Sonaglia, ex cestista, allenatore; Tiziana Virgili, medico, politica; Saro Cosentino, compositore, musicista; Francesco Romano, ex calciatore, procuratore sportivo; Giovanni Chiodi, politico; Celeste Pin, ex calciatore, dirigente; Marcella Silvestri, attrice, doppiatrice; Andrea Vianello, giornalista, conduttore radio e tv; Marco Serra, ex calciatore; Giovanni Franceschi, ex nuotatore; Marco d’Altrui, pallanotista; Corrado Invernizzi, attore; Sergio Procopio, mimo; Lia Trovati, ex danzatrice su ghiaccio; Diego Dominguez, rugbista, allenatore, procuratore; Donatella Mungo, politica; Ruben Sosa, ex calciatore, allenatore; Stefano Ayroldi, ex arbitro di calcio, politico; Salvatore Capone, politico; Maurizio Gradin, fumettista; Riccardo Lombardo, attore, doppiatore.

Poi, compleanno di: Massimo di Cataldo, cantautore, attore; Giorgio Mulè, giornalista, politico; Thomas Strunz, ex calciatore, dirigente; Vanessa Beecroft, artista; Luca Rea, autore tv, regista; Michele Baldi, ex calciatore, allenatore; Marco Bella, politico, divulgatore scientifico; Marco Menenschincheri, ex tennista; Riccardo Falcinelli, designer; Franco Polverini, hockeista; Elisabetta Artuso, atleta; Raffaella Mennoia, autrice tv, attrice; Malfeitor Fabban (Fabrizio Giannese), cantante, bassista; Marco Salvucci, ex atleta; Matteo Bertini, allenatore pallavolo; Marco Zaninelli, ex calciatore; Marco Alemanno, attore, cantante, fotografo; Francesco Caprani, pallanotista; Silvia Carrera, giornalista; Marianna Hofer, ex calciatrice, politica; Angelo Romeo, sociologo, scrittore; Felipe Massa, pilota auto; Armando Perna, calciatore; Alessandro Cremona, pilota motonautico; Paolo Tiramani, politico; Markus Hafner, hockeista; Andrea Coda, calciatore; Beatrice Patrese, cavallerizza; Fabiana Fusco, calciatrice; Mario Pacilli, calciatore; Marta Mangiucca, attrice; Michela Zanetti, calciatrice; Davide Donati, ginnasta; Simone Emmanuello, calciatore; Carlo Fumagalli, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Al Pacino)