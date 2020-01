Buon compleanno Alba Murino, Roberto Vozzi, Buffon…

…Lucia Bosè, Bruno Modugno, Marcello Pera, Gian Piero Ghio, Alessandro Bianchi, Toni Valeruz, Marialina Marcucci, Nicolas Sarkozy, Anna Pettinelli, Giovanna Melandri, Giorgio Lamberti, Tommaso Cerno, Alessandro Gazzi, Fabio Pisacane, Adriano Malori, Alessandro Vaglio, Sara Labidi…

Oggi 28 gennaio compiono gli anni: Alba Murino, educatrice; Roberto Vozzi, giornalista; Giuseppe Pozzo, ex calciatore; Omero Carmellini, ex calciatore; Giulio Becagli, ex calciatore; Achille Perilli, pittore; Renato Calligaro, pittore, illustratore, vignettista; Lucia Bosè, attrice; Luciano Biasutti, trombettista e filicornista jazz; Armando Lombardo, attore, regista, scrittore; Bruno Modugno, giornalista, scrittore, regista; Vincenzo Faleo, ex calciatore Foggia; Piero Agnetti, pittore; Francesco Canella, ex calciatore Venezia, Udinese, Fiorentina; Mario Masini, direttore fotografia; Nicola Materazzi, ingegnere; Valentino Sardei, ex calciatore.

Compleanno anche di: Alberto Monaci, politico; Giacomo Porrazzini, politico; Fabio Buzzi, imprenditore, ingegnere, pilota motonautico; Armando Scaramucci, pittore; Marcella Michelangeli, attrice, cantante; Marcello Pera, filosofo, politico, ex presidente senato; Gian Piero Ghio, ex calciatore Lazio, allenatore; Silvana Pisa, politica; Alessandro Bianchi, urbanista, politico; Franco Antoci, politico; Gino Reali, vescovo; Angelo Rimbano, ex calciatore Varese, Napoli, Bologna, Modena; Anna Bonaiuto, attrice.

Inoltre, è il compleanno di: Giovanni Freghieri, fumettista; Ninnj di Stefano Busà, scrittrice; Toni Valeruz, scialpinista; Luigi Nello Francescato, ex rugbista; Graziano Gori, ex calciatore Taranto; Marialina Marcucci, imprenditrice; Alfredo Sabbatini, fotografo; Francesco Benigno, storico; Enrico Casella, allenatore ginnastica artistica; Nicolas Sarkozy, ex presidente francese; Anna Pettinelli, conduttrice radio tv; Patrizio Oliva, ex pugile; Roberto Russo, ex calciatore Genoa; Nicky Nicolai, cantante; Pietro Nobile, chitarrista; Alberto Giordano, liutaio; Marco Tonazzi, ex sciatore; Francesca Draghetti, attrice, doppiatrice, dialoghista; Massimo Ferrarese, imprenditore, politico.

Poi, compleanno di: Dennis Ghezze, giocatore di curling; Giovanna Melandri, politica; Daniele Bernazzani, ex calciatore Pisa, Reggina, allenatore; Giovanni Piperno, regista, fotografo; Stefano Zanatta, ex ciclista, dirigente; Nadia Bonfini, sciatrice; Gianni Marco Sansonetti, ex calciatore; Valerio Gazzani, ex calciatore Teramo, Ternana, Lecce; Germano Bonaveri, cantautore; Luca Scinto, ex ciclista, dirigente; Giorgio Lamberti, nuotatore; Gabriele Caleca, ex giocatore calcio a 5; Mario Biondi, compositore, cantante.

E ancora, è il compleanno di: Francesca Cheyenne (Roveda), conduttrice e autrice tv, radio; Gianluca Lamacchi, ex calciatore Piacenza, Genoa; Omar Fantini, conduttore tv, comico; Tommaso Cerno, giornalista, scrittore; Riccardo Tozzi, ex arbitro di calcio; Manuela Zanier, cantante, attrice; Cristian Carrara, compositore; Gianluigi Buffon, calciatore; Alessia Tognolli, schermitrice; Alessio de Filippis, attore, doppiatore; Alessandro Gazzi, calciatore; Gianvito Plasmati, calciatore; Chiara Rosa, atleta; Simon Laner, calciatore.

Compleanno, infine, di: Fabio Pisacane, calciatore; Fabrizia dal Farra, attrice; Matteo Martino, pallavolista; Stefano Mercante, cestista; Yadisleidy Pedroso, atleta; Francesca Clapcich, velista; Adriano Malori, ciclista; Alessandro Vaglio, giocatore di baseball; Matilda Anna Ingrid Lutz, modella, attrice; Valentina Rodini, canottiera; Luca Sperandio, rugbista; Sara Labidi, doppiatrice; Maria Luisa Filangeri, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianluigi Buffon)