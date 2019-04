Buon compleanno Alberto Alesina, Fiorella Micoli, Luca Laurenti…

..Zizi Jeanmaire, Giovanni Galli, Zubin Mehta, Giuseppe Turani, Paolo Pietrangeli, Tommaso Ginoble, Michelle Pfeiffer, Saverio Vallone, Angelo Alessio, Andre Agassi, Uma Thurman, Fabio Liverani, Giuseppe d’Ambrosio, Ruben Maldonado, Francesco Pisano, Sara Errani…

Oggi 29 aprile compiono gli anni: Fiorella Micoli, manager; Zizi Jeanmaire, ballerina, attrice, showgirl; Bruno Volponi, ex calciatore; Mario Verdolini, ex calciatore; Renzo Grandi, ex sollevatore; Zubin Mehta, direttore d’orchestra; Guido Carlo Gatti, ex cestista; Franco Magnani, ex ciclista; Giovanni Levi, storico; Nicola Cacucci, editore; Giuseppe Turani, giornalista; Roberto Alonge, scrittore; Pietro Gonella, ex calciatore, allenatore; Franco Brezzi, matematico; Paolo Pietrangeli, cantautore, regista; Attilio Rota, ex ciclista; Pasquale Rachini, direttore della fotografia; Bruno Zambon, politico; Aldo Anzuini, ex calciatore, allenatore; Michele Solbiati, ex calciatore; Luca Giannini, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Curia, attore; Mauro Pelaschiar, velista; Egidio Banti, politico; Mario Barbaja, cantautore, chitarrista, polistrumentista; Roberto Colombo, tastierista, arrangiatore, discografico; Tommaso Ginoble, politico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Mauro Spina, batterista, compositore, arrangiatore; Rosolo Vailati, ex calciatore, allenatore; Paolo Cecinelli, giornalista; Donatella di Cesare, filosofa; Clara Mochi, ex schermitrice; Alberto Alesina, economista; Roberto Bertoldo, scrittore; Charles Burgi, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Danilo Manera, critico letterario, scrittore, traduttore; Giovanni Galli, ex calciatore, dirigente, politico, opinionista tv; Michelle Pfeiffer, attrice; Saverio Vallone, attore, regista; Franco Bertoli, ex pallavolista, allenatore, dirigente; Corrado Giustozzi, informatico, giornalista, scrittore; Maurizio Lucchetti, ex calciatore, allenatore; Luigi Zerbio, ex calciatore, allenatore; Fernando Bonaldo, nuotatore, ex cestista, ex atleta paralimpico; Fabrizio Palma, musicista, arrangiatore, doppiatore; Ruggero Robin, chitarrista; Luca Laurenti, comico, cantante; Moreno Trevisiol, rugbista, allenatore, dirigente; Andrea Pepi, ex calciatore.

Compleanno anche di: Sveva Sagramola, conduttrice tv, giornalista; Angelo Alessio, ex calciatore, allenatore; Annalisa Piras, giornalista, regista; Andrea Zanuttig, ex calciatore, allenatore, dirigente; Andrea Accardi, fumettista; Giuliano Pazzaglini, politico; Roberta Toffanin, politica; Mirca Viola, attrice; Riccardo Gallia, ex pallavolista, allenatore; Livio Maranzano, ex calciatore, allenatore; Andre Agassi, ex tennista, allenatore; Fabio Gervasi, attore, doppiatore, conduttore radio; Alberto Limatore, ciclista; Massimo Romano, allenatore pallacanestro; Uma Thurman, attrice; Antonia Terzi, ingegnera; Federica Andreoli, attrice, conduttrice tv, produttrice; Francesco Postiglione, ex pallanotista, ex nuotatore; Simone Pavan, ex calciatore, allenatore; Denis Fasolo, attore; Leonardo Scarselli, ex ciclista, dirigente; Fabio Liverani, ex calciatore, allenatore; Lorenzo Fioramonti, economista, politico; Giuseppe d’Ambrosio, politico; Maria Francesca Allevato, scrittrice; Stefania Donà, ex calciatrice, fisioterapista; Ruben Maldonado, calciatore; Luciano Milo, danzatore su ghiaccio.

Poi, compleanno di: Luca Presti, ex pattinatore; Patrick Staudacher, ex sciatore; Luciana Porini, pallamanista; Luca Piersantelli, fumettista, scrittore; Giulia Domenichetti, calciatrice, ex calciatrice a 5; Michele Miarelli, calciatore a 5; Matteo Stefanini, canottiere; Manuela Bande, cantautrice; Francesco Pisano, calciatore; Davide Quartarone, pallavolista; Sara Errani, tennista; Sara Bertolasi, canottiera; Marco Fassinotti, atleta; Luca Strizzolo, calciatore; Camilla Neriotti, pallavolista; Claudio Ricci, attore; Francesco Sonis, scacchista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Luca Laurenti)