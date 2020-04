Buon compleanno Aldo Agroppi, Julie Christie, Silvio Muccino…

…Frank Serpico, Nicola Berti, Marco Formentini, Piero Schivazappa, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova, Frederik Sorensen…

Oggi 14 aprile compiono gli anni: Marco Formentini, politico; Piero Schivazappa, regista, sceneggiatore; Francesco Mattesini, storico; Frank Serpico, poliziotto; Antonio Pietrantonio, politico, dirigente pubblico; Paolo Gazzara, regista; Vitaliano Temellin, ex calciatore; Giovanni Caselli, antropologo; Nino Russo, regista, sceneggiatore, drammaturgo; Julie Christie, attrice; Mimma di Terlizzi, attrice; Aldo Agroppi, ex calciatore, allenatore, opinionista tv; Roberto Zandonella, bobbista; Paolo Puppa, accademico, drammaturgo, scrittore; Paolo Bodini, politico; Carmine Mancuso, politico, poliziotto; Zelico Petrovic, ex calciatore; Mauro Salizzoni, medico; Anita Bartolucci, attrice; Pier Giorgio dall’Acqua, politico; Mariano Schiavon, ex assistente arbitrale di calcio, politico.

Inoltre, compleanno di: Adelio Moro, ex calciatore, allenatore; Francesco Fiori, politico; Doriano Tosi, dirigente sportivo; Sibilla (Sibyl Amarilli Mostert ), cantante; Cesare Patrone, ingegnere; Gabriele Lupini, generale, medico; Maurizio Pistocchi, giornalista, conduttore tv; Pasquale Anselmo, attore, doppiatore; Roberto Brunamonti, ex cestista, allenatore, dirigente; Rosario Gisana, vescovo; Massimo Lattuca, ex calciatore; Luisa Maneri, attrice; Barbara Enrichi, attrice, regista; Bruno Archi, diplomatico, politico; Gianmarco Cesario, giornalista; Antonio Prisco, attore; Riccardo Giacoia, giornalista; Salvatore Guastella, ex calciatore; Davide Sanguanini, ex pallavolista; Roberto Venturato, ex calciatore, allenatore; Andrea Ceccarini, nuotatore; Alberto Molinari, attore; Renato Ravanelli, dirigente d’azienda; Francesco Sanna, avvocato, politico; Nicoletta Manzione, giornalista; Nicola Berti, ex calciatore; Alessandro Finelli, allenatore di pallacanestro; Natale Galletta, cantautore; Filippo Preziosi, manager, ingegnere.

Festeggiano anche: Federica Mastroianni, attrice; David Londero, ex cestista; Nicola Marangon, ex calciatore, allenatore; Gianluigi Scalvini, pilota moto; Mauro Ottolini, trombonista, compositore; Filippo Solibello, conduttore radio; Aniello Laezza, cestista; Claudio Morganti, politico; Marco Pilato, ex calciatore; Stefano Miceli, pianista, direttore d’orchestra; Niccolò Trigari, commentatore tv; Davide Cavallotto, politico; Tony Sabrina Bombardieri, ex pattinatrice; Elvis Abbruscato, ex calciatore, allenatore; Mario Borghese, politico; Francesco de Bonis, ex ciclista.

Infine, compleanno di: Silvio Muccino, attore, regista, sceneggiatore; Claudia Romani, modella, showgirl; Fabio Gambacorta, pallanotista; Simona La Mantia, atleta; Paolo Rotondo, calciatore a 5; Luca Pairetto, arbitro di calcio; Emiliano Cortellazzi, pallavolista; Miriam Leone, modella, conduttrice tv, attrice; Daniele Magro, cestista; Emanuele Terranova, calciatore; Silvia Carraro, calciatrice; Costantino Cutolo, cestista; Luca di Rocco, pallanotista; Dominik Paris, sciatore; Arianna Fontana, pattinatrice; Frederik Sorensen, calciatore; Valentina Velati, calciatrice; Eleonora Pacini, calciatrice; Giulia Merigo, calciatrice; Sara Mella, calciatrice; Lara Malsiner, saltatrice con sci.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Julie Christie)