Buon compleanno Alessandra Quattrocchi, Edoardo Boncinelli, Enrico Brignano…

…Giorgio Squinzi, Arcadio Venturi, Corrado Ferlaino, Anna Bartolini, Giampiero Galeazzi, Mago Silvan, Giuseppe Ayala, Toni Garrani, Anna Melato, Yannick Noah, Paolo Vallesi, Missincat, Matteo dall’Osso, Marco Neethling, Andrea Mei, Emanuele Bellandi…

Oggi 18 maggio compiono gli anni: Alessandra Quattrocchi, giornalista; Pietro Musumeci, generale; Pantaleo Magurano, ex calciatore; Dino Gozzi, ex calciatore; Gian Battista Odone, ex calciatore; Arcadio Venturi, ex calciatore; Corrado Ferlaino, imprenditore, ingegnere, dirigente sportivo; Bice Mortara Garavelli, linguista; Italo Briccola, politico; Angelo Ottani, ex calciatore, allenatore; Anna Bartolini, giornalista; Mago Silvan (Aldo Savoldello), illusionista; Edoardo Boncinelli, genetista, divulgatore scientifico; Giuseppe Cambiano, storico filosofia; Lella Golfo, giornalista, politica, imprenditrice; Maurizio Prato, dirigente d’azienda; Massimo Antonelli, regista sceneggiatore; Riccardo Pedrizzi, politico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giorgio Squinzi, imprenditore, ex presidente Confindustria; Lorenza Biella, attrice, doppiatrice; Giuseppe Ayala, magistrato, politico; Marco Fatuzzo, politico; Giovanni Filoramo, storico delle religioni; Alberto Robol, politico; Donatella Baglivo, regista, montatrice, sceneggiatrice; Giampiero Galeazzi, giornalista, conduttore tv; Dante Oscar Benini, architetto, designer; Raffaele Fallica, attore, doppiatore; Alberto Garutti, artista; Giulia Adamo, politica; Giorgio Fabretti, antropologo; Toni Garrani, attore, doppiatore, conduttore radio e tv; Tery Hare, attrice; Anna Melato, attrice, doppiatrice, cantautrice; Giovanni Botteghi, ex calciatore; Giorgio di Vita, scrittore, fumettista; Fabio Bovolenta, giocatore di curling; Norbert Gasser, hockeista; Alberto Minetti, ex ciclista; Piero Niro, compositore, pianista.

Compleanno anche di: Bruno Marini, musicista; Riccardo Zinna, attore, regista; Matteo Apricena, arbitro di calcio; Alberto Faverio, ex pallavolista; Massimo Albiero, ex calciatore, allenatore; Raffaele Franceschi, nuotatore; Yannick Noah, ex tennista, cantante; Paolo Colombo, storico; Sergio Michele Piffari, politico; Barbara Rossi, ex tennista, allenatrice; Guglielmo Coppola, ex calciatore; Maurizio Viscidi, allenatore di calcio; Pippo Pollina, cantautore; Paolo Vallesi, cantautore; Luca Vitone, artista; Max Alessandrini, fumettista; Alex Bagnoli, discografico, arrangiatore, compositore; Marco Saligari, ex ciclista, dirigente; Enrico Brignano, attore, comico, regista; Marco Scurria, politico; Andrea Gilardi, pilota auto; Andrea Tentoni, ex calciatore; Giorgio Ravera, musicista, arrangiatore, discografico; Markus Brunner, hockeista; Clementina Cantoni, giurista.

Poi, compleanno di: Riccardo de Filippis, attore; Elisa Minari, musicista, bassista; Roberto Bernardi, pittore; Roberta Stefanelli, ex calciatrice; Daniele Timpano, drammaturgo, attore, regista; Haydee Borelli, attrice; Mirco Sadotti, ex calciatore; Gianni Comandini, ex calciatore; Missincat (Caterina Barbieri), cantautrice; Francesco Meli, tenore; Matteo dall’Osso, politico; Tiziana Buldini, attrice; Filippo Cosentino, chitarrista, compositore; Sara Menghi, pallavolista; Chiara Giacobelli, giornalista, scrittrice; Marco Neethling, rugbista; Andrea Mei, calciatore; Mattia Reginato, giocatore di baseball; Luca Toccalini, poltico; Elia Bastianoni, calciatore; Emanuele Bellandi, rugbista; Stefania Menardi, giocatrice di curling; Riccardo Fiamozzi, calciatore; Erica Cipressa, schermitrice; Vincenzo Crea, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Enrico Brignano)