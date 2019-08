Buon compleanno Alessandro Matri, Cesare Prandelli, Nanni Moretti…

…Maria Giovanna Fiorentino, Elena Cotta, Gianfranco d’Angelo, Jean-Paul Fitoussi, Bill Clinton, Dino Boffo, Elena Fissore, Francesca Comencini, Franco Lerda, Mariastella Bianchi, Mirko Casadei, Marco Materazzi, Stefano Chiodini, Marino Defendi, Lorenzo Pasqualini, Alberto Brignoli, Cristiano Lombardi…

Oggi 19 agosto compiono gli anni: Maria Giovanna Fiorentino, musicologa; Mario Rigutti, astronomo, divulgatore scientifico; Fancesco Canessa, giornalista, saggista, critico musicale; Ferdinando Facchiano, politico, avvocato; Mirco Tagliamento, ex calciatore; Elena Cotta, attrice; Noemi Serpellon, ex cestista; Franco Russi, ex calciatore, allenatore; Natale Nobili, ex calciatore, allenatore; Ferruccio Brugnaro, poeta; Gianfranco d’Angelo, attore, comico, cabarettista; Egidio Morbello, ex calciatore; Luigi Marino, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Eleonora Bianchi, attrice; Jean-Paul Fitoussi, economista; Luigi Zoja, psicanalista; Maria Ida Germontani, politica; Giancarlo Innocenzi, politico; Bill Clinton, ex presidente Usa; Nino di Paolo, generale; Giovanni Mercadante, politico; Riccardo Tozzi, imprenditore, produttore cinema e tv; Giuseppe Petrocchi, cardinale, arcivescovo; Sandro Trevisanato, avvocato, manager, politico; Claudio Vandoni, allenatore pallacanestro; Arturo Esposito, generale; Giovanni Roncari, vescovo; Vincenzo Recchia, politico; Domenico Volpati, ex calciatore; Dino Boffo, giornalista; Claudio Pollastri, scrittore, giornalista; Nanni Moretti, regista, attore, sceneggiatore; Maurizio Pagnussat, regista; Gennaro Borriello, ex arbitro di calcio; Sergio Brio, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Gianni Davito, ex atleta; Elena Fissore, politica; Giancarlo Meo, discografico; Cesare Prandelli, ex calciatore, allenatore; Maurizio Gregorini, regista; Umberto Rapetto, informatico, giornalista, scrittore; Linda Lorenzi, showgirl, illusionista; Virginio Brivio, politico; Francesca Comencini, regista, sceneggiatrice; Luciano Vecchi, politico; Marco Bizzarri, imprenditore; Giorgio Vanni, cantante, musicista, chitarrista; Mario La Torre, economista; Mauri Mines, cantautore, musicista, discografico; Franco Lerda, ex calciatore, allenatore; Guido Guidi, meteorologo, militare; Nicola Losacco, ex calciatore, allenatore; Alessandro d’Onofrio, architetto; Mariastella Bianchi, politica; Flycat (Luca Massironi), artista, writer; Rodolfo Giorgetti, ex calciatore, allenatore.

Infine, compleanno di: Giovanni Martusciello, ex calciatore, allenatore; Mirko Casadei, cantante, musicista; Cristina Piolini, alpinista; Andrea Ferro, cantante; Marco Materazzi, ex calciatore, allenatore; Stefano Sartori, sciatore; Simona Zani, ex calciatrice, allenatrice; Barbara Serra, giornalista; Marco Alverà, dirigente d’azienda; Ilaria Brugnotti, giornalista, scrittrice, conduttrice tv; Adriano Alex Taribello, ex calciatore; Giulia Lupo, politica; Matteo Luigi Bianchi, politico; Vincenza Cacace, showgirl, conduttrice tv, modella; Stefano Chiodini, regista; Andrea Coppolino, ginnasta; Ylenia Baccaro, conduttrice radio; Andrea Giallombardo, calciatore; Gabriella Bascelli, ex canottiera; Simone Bertazzo, bobbista; Andrea Giovi, ex pallavolista; Daniele Turiaco, ex calciatore, calciatore a 5; Alessandro Matri, calciatore; Marino Defendi, calciatore; Cristina Scuccia (Suor Cristina), suora, cantante; Lorenzo Pasqualini, calciatore; Lisa Galvan, calciatrice; Brenda Briasco, schermitrice; Alberto Brignoli, calciatore; Andrea Coronica, cestista; Cristiano Lombardi, calciatore; Linda Casadio, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Matri)