Buon compleanno Anouk Aimée, Italo Vegliante, Paolino Pulici…

…Graziano Delrio, Vittorio Cecchi Gori, Claudio Burlando, Dominique Boschero, Giustina Demetz, Lina Sotis, Enzo Braschi, Viviane Reding, Francesco Paolo Sisto, Davide de Zan, Marco Carra, Angelo Mangiante, Giuseppe de Mita, Valerio Fiori, Silvia Farina Elia…

Oggi 27 aprile compiono gli anni: Carlo Redaelli, ex calciatore; Anouk Aimée, attrice; Pietro Zoppas, ex ciclista; Nico Perrone, storico, saggista, giornalista; Luca Colasanto, politico, editore, giornalista; Dominique Boschero, attrice; Lily Tirinnanzi, attrice; Giustina Demetz, sciatrice; Filippo Cavazzuti, economista, politico; Vittorio Cecchi Gori, imprenditore, politico, produttore cinema; Lina Sotis, scrittrice, giornalista; Roberto Bonadimani, fumettista, illustratore; Patrizia Carrano, giornalista, scrittrice; Venanzio Nocchi, politico; Enzo Braschi, attore, comico, scrittore; Giovanni di Stasi, politico; Vittorio Frangilli, arciere; Paolino Pulici, ex calciatore, allenatore; Viviane Reding, ex commissaria Ue giustizia; Marina Sbardella, giornalista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Andrea Bonatta, pianista, direttore d’orchestra; Sergio Rossi, politico; Pietro Trifone, linguista; Claudio Burlando, ex presidente Liguria; Piercarlo Fabbio, politico, scrittore, giornalista; Francesco Paolo Sisto, politico, avvocato; Riccardo Iacona, giornalista, conduttore tv; Antonella Spaggiari, politica; Italo Vegliante, attore, chitarrista; Graziano Delrio, politico; Davide de Zan, giornalista, conduttore tv; Luigi Garelli, allenatore pallacanestro; Maria Mariotti, ex calciatrice, allenatrice; Spiro Scimone, attore, drammaturgo, regista; Marco Carra, politico; Angelo Mangiante, ex tennista, giornalista, conduttore tv; Paolo Sacchetti, ex calciatore; Andrea Angiolino, autore di giochi, giornalista; Mia Lecomte, poetessa, scrittrice; Carlotta Mannu, giornalista; Bruno Russo, ex calciatore, allenatore; Ciro Ascione, scrittore; Giuseppe de Mita, politico; Donata d’Annunzio Lombardi, soprano; Valerio Fiori, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Beatrice Ghezzi, giornalista; Gianfranco Contri, ex ciclista; Giacomo Dicara, ex calciatore, allenatore; Sigrid Corneo, ex ciclista, dirigente; Sergio Friscia, attore, conduttore tv, showman; David Martinelli, giocatore di biliardo; Silvia Farina Elia, ex tennista; Tito Meneghetti, hockeista; Claudio Gargaro, nuotatore; Willi Trakofler, ex snowboarder; Cristian Stellini, ex calciatore, allenatore; Francesco Lepre, judoka; Letizia Raco, attrice, modella; Loretta di Pisa, attrice, doppiatrice; Chiara Gamberale, scrittrice, conduttrice radio e tv; Marina Minetti, conduttrice radio; Ila (Ilaria Scattina), cantautrice; Chiara Negrini, pallavolista; Fabio Mollo, regista, sceneggiatore; Gianpiero Contestabile, pugile; Aronne Pieruz, ex sci-alpinista, allenatore; André Luciano da Silva (Pinga), ex calciatore; Beatrice Sciacca, ex cestista; Michela Este, rugbista; Viktorija Larcenko, attrice; Sergio Rigoni, ex fondista; Simone Liberati, attore; Carlo Fabiano, attore, regista; Diego Marani, atleta; Roberto Romeo, calciatore; Rossella Olivotto, pallavolista; Leonardo dei Tos, marciatore; Mohamed Touré, cestista; Luca Borgogno, pallavolista; Filippo Randazzo, atleta; Alessandro Sibilio, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Italo Vegliante, detto Er Pantera Rosa)