Buon compleanno Antonio Giora, Marie Laforêt, Nicola Rizzoli…

…Enrico Bondi, Alberto Bombassei, Gianni Mazza, Renato Serio, Laura Gemser, Bob Geldof, Marco Civoli, Antonio di Gennaro, Careca, Giuseppe Castiglione, Andrea de Maria, Patrizia Terzoni, Luigi Vitale, Claudia Ferraris, Daniele Ratto, Marco Fossati…

Oggi 5 ottobre festeggiano il compleanno: Antonio Giora, dirigente d’azienda; Corrado Giovannini, ex calciatore; Elda Lanza, giornalista, scrittrice; Carmelo Pujia, politico; Romeo Ricciuti, politico; Gianni Corsolini, allenatore pallacanestro, dirigente; Giancarlo Rebizzi, ex calciatore; Enrico Bondi, dirigente d’azienda; Beniamino Brocca, pedagogista, politico; Joao Maria Messi, vescovo; Bruno Battisti d’Amario, compositore, chitarrista; Bob Marchese, attore; Grazia Varisco, artista; Sergio Vatta, ex calciatore, allenatore, dirigente; Silvia Vegetti Finzi, psicologa; Marie Laforêt, cantante, attrice; Alberto Bombassei, imprenditore; Mario Giuseppe Losano, filosofo; Giuliano Pez, ex calciatore; Nella Anfuso, musicologa, soprano; Patrizio Petrucci, politico; Piero Sanna, carabiniere, regista; Gianni Mazza, direttore d’orchestra, compositore, tastierista; Cesare Nosiglia, arcivescovo; Michele Mario Elia, dirigente pubblico; Giorgio Fornoni, giornalista; Gianni Leali, allenatore di calcio, preparatore atletico, scrittore; Nicola Maria Martino, pittore; Renato Serio, compositore, direttore d’orchestra; Giovanni d’Ercole, vescovo; Franco Meneghel, ex cestista; Douglas Regattieri, vescovo; Enrico dal Covolo, vescovo, teologo; Laura Gemser, attrice, costumista; Giorgio Pagliari, avvocato, politico; Bruno Ballardini, pubblicitario, scrittore, saggista; Bob Geldof, cantante, attore, attivista; Gian Filippo Pizzo, scrittore; Marisa Sacchetto, cantante; Gabriele Gravina, imprenditore, dirigente sportivo, accademico; Maria Leddi, politica; Ezio Cavagnetto, ex calciatore; Giampiero Massolo, diplomatico; Rosanna Moroni, politica; Caterina Sylos Labini, attrice; Alex Martelli, ingegnere.

Inoltre, compiono gli anni: Marco Civoli, giornalista tv; Antonio di Gennaro, ex calciatore, allenatore, commentatore tv; Mauro Febbo, politico; Mario Cei, attore; Laura Fogli, ex atleta; Pietro Umberto Dini, filologo, traduttore, linguista; Careca, ex calciatore; Michael Andretti, pilota automobilistico; Giuseppe Castiglione, politico; Filippo Maria Drago, politico; Silvio Sosio, giornalista, editore; Sergio Albelli, attore; Silvano Benedetti, ex calciatore, dirigente sportivo; Luca Budel, giornalista; Andrea Romano, cantautore; Andrea de Maria, politico; Stefano Marini, ex calciatore; Lorenza Indovina, attrice; Giovanni Pisano, ex calciatore, allenatore; Giorgio Lupano, attore; Paoletta (Paola Pelagalli), disc jockey, conduttrice radio; Giacomo Costa, fotografo; Salvatore Matrecano, ex calciatore, allenatore; Cristiano Scapolo, ex calciatore, allenatore; Guido di Naccio, doppiatore; Alberto Mantelli, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Nicola Rizzoli, ex arbitro di calcio, dirigente; Luca Vicini, musicista; Francesco Verducci, politico; Christian Core, arrampicatore; Carmelo Occhipinti, storico e critico dell’arte; Valentina Petrassi, cestista; Kate Winslet, attrice; Nicola Ciotti, atleta; Giulio Ciotti, atleta; Felice Mastropietro, ex calciatore a 5, allenatore; Roberta d’Adda, calciatrice; Enrico Fabris, ex pattinatore; Elena Romagnolo, atleta; Patrizia Terzoni, politica; Matteo Marsaglia, sciatore; Marino Cardelli, sciatore; Luigi Vitale, calciatore; Claudia Ferraris, modella; Daniele Ratto, ex ciclista; Davide Petrucci, calciatore; Marco Fossati, calciatore; Antonella Marrone, calciatrice; Valentina Pedretti, calciatrice; Irene Casagrande, attrice; Ilaria Cusinato, nuotatrice; Giacomo Altoè, pilota auto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Marie Laforet)