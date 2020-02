Buon compleanno Antonio Lubrano, Mauricio Pinilla…

…Gian Maria Gros-Pietro, Francesco Barilli, Primo Greganti, Ennio Chiodi, Patrizio Roversi, Adriana Russo, Riccardo Milana, Andrea Cioffi, Marco Ferrante, Natalie Imbruglia, Toni Matarrelli, Tiziana Ciprini, Daniela Cardinale, Edoardo Piscopo, Giovanni Frapporti, Michela Cambiaghi, Alessandra Prosdocimo…

Oggi 4 febbraio compiono gli anni: Gianluca Fontana, bassista Necrodeath; Alberto Fommei, ex calciatore Livorno; Silvano Tintori, architetto; Antonio Lubrano di Scampamorte, giornalista, conduttore tv; Bruno Maggioni, presbitero, biblista; Giuseppe Patrucco, ex calciatore Parma; Carlo Flamigni, medico, scrittore; Giorgio Biguzzi, vescovo; Antonio Siciliano, montatore; Piergiuseppe Vacchelli, arcivescovo; Carla Barbarella, politica; Chiara Frugoni, storica.

Inoltre, compiono gli anni: Gian Maria Gros-Pietro, dirigente d’azienda; Franco Iacono, politico; Francesco Barilli, attore, regista, sceneggiatore; Primo Greganti, politico; Carlo Secchi, economista, politico; Tomaso Zanoletti, imprenditore, politico; Silvio Lega, politico; Giovanni Acciai, direttore di coro; Ivano Marescotti, attore; Pietro Santoro, vescovo; Marilena Samperi, politica, avvocata; Angela Alberti, ex ginnasta; Sebastiano Bongiorno, magistrato, politico; Graziella Ciaiolo, cantante; Giuseppe Martelli, enologo, biologo; Roberta Scarpa, stilista.

Poi, compleanno di: Alberto Albero, ex atleta; Ennio Chiodi, giornalista; Antonio Vittorino Gaddi, medico, scrittore; Manrico Marchetto, rugbista, architetto; Gianfranco Venturi, politico; Roberto Barbieri, politico, manager; Fosco Gasperi, autore tv, regista; Denia Mazzola Gavazzeni, soprano; Franza di Rosa, regista; Maurizio Restelli, ex calciatore Fiorentina, Cagliari, Padova; Patrizio Roversi, conduttore tv; Adriana Russo, attrice, cantante; Luigi Bertolini, ex calciatore Sassuolo; Gianpaolo Grudina, ex calciatore Civitavecchia, Livorno, Casertana; Alessandro Andreatta, politico; Carlo Gentina, fumettista.

Festeggiano il compleanno anche: Riccardo Milana, politico; Laura Scarpa, fumettista, illustratrice; Gianni Bersanetti, attore, doppiatore; Salvatore Mannone, giocatore di biliardo; Adriano Polenta, ex calciatore Catania; Fabio Torriero, giornalista; Stefano Albertini, attore, doppiatore; Bebo Moroni, giornalista, critico musicale; Andrea Messersì, ex calciatore Vicenza; Antonella Capriotti, ex atleta; Andrea Cioffi, politico; Pier Bergonzi, giornalista; Giommaria Monti, giornalista; Egidio Notaristefano, ex calciatore Como, Lecce, Alessandria, allenatore; Andrea Bianchi, ex calciatore Spezia, allenatore; Ilaria Caprioglio, politica; Augusto Fornari, attore; Tiziana Beghin, politica; Francesco Belsito, politico.

Infine, compleanno anche di: Marco Ferrante, ex calciatore Torino, procuratore; Francesca Romana Barberini, conduttrice tv; Sara d’Amario, attrice, scrittrice; Luca Mazzanti, ex ciclista; Fulvio Centoz, politico; Natalie Imbruglia, attrice, cantante, compositrice; Toni Matarrelli, politico; Fabio Seveso, discografico; Tiziana Ciprini, politica; Gianluca Fontana, bassista; Cristina Arnone, attrice; Mauro Bonaiuti, cestista; Matteo Amantia Scuderi, cantautore, polistrumentista; Cinzia Molena, attrice, modella; Giorgio Pantano, pilota auto; Barbara Campanari, pallavolista; Daniela Cardinale, politica; Mi-Na Kim, pallavolista; Mauricio Pinilla, calciatore; Edoardo Piscopo, pilota auto; Giovanni Frapporti, rugbista; Riki (Riccardo Marcuzzo), cantautore; Mirko Gori, calciatore; Francesco Marrai, velista; Lisa Vittozzi, biatleta; Michela Cambiaghi, calciatrice; Alessandra Prosdocimo, judoka.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mauricio Pinilla)