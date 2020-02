Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi…

…Luca Marchegiani, Giuliano Montaldo, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Gianni Ippoliti, Antonio Catania, Antonio Marano, Simona Tagli, Joaquin Cortès…

Oggi 22 febbraio compiono gli anni: Antonio Moscatello, giornalista, scrittore; Bruno Borri, ex calciatore; Bruno Novello, ex calciatore; Luigi Latini de Marchi, regista, sceneggiatore; Giacomo Babini, vescovo; Giuliano Montaldo, regista, sceneggiatore; Raniero La Valle, giornalista, politico; Silvano Ciampi, ex ciclista; Giuseppe Rossicone, scultore, ceramista; Ferruccio Alessandri, fumettista; Alfonso Pontrandolfi, politico; Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista, scrittore; Silvano Carroli, baritono; Arnaldo Mazzanti, scultore, pittore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Ugo Colombo, ex ciclista; Giovanni Frau, linguista; Maurizio Blondet, giornalista, scrittore; Bernardino Busi, ex calciatore Brescia, allenatore; Maria Teresa Giaveri, scrittrice, traduttrice, accademica; Concetto Scivoletto, politico; Ottavio Alfieri, cardiochirurgo; Maurizio de Angelis, cantautore, compositore, arrangiatore; Andrea Valcarenghi, editore, scrittore; Antonio Razzi, politico; Rosalba Bongiovanni, attrice, doppiatrice; Gianni Ippoliti, conduttore tv, attore, scrittore; Rita Calderoni, attrice; Antonio Catania, attore, doppiatore; Franco Baraldi, rugbista, dirigente; Fabrizio Passarella, artista; Damiano Morra, ex calciatore Catania, Olbia, allenatore; Antonio Marano, manager, politico, dirigente Rai; Nadia Pinardi, oceanografa; Roberto Incontri, ex calciatore, fisioterapista.

Poi, compleanno anche per: Paolo Borelli, ex calciatore; Gilberto Corbellini, filosofo; Clay Remini, compositore, dj; Piero degli Antoni, scrittore, giornalista; Enrico Perano, pattinatore; Francesco Prando, attore, doppiatore; Mago Forest (Michele Foresta), comico, showman, conduttore tv; Sergio Sellitto, dirigente d’azienda; Ivo Muser, vescovo; Paolo Tomasoni, ex calciatore, allenatore; Ethan Wayne, attore; Giovanni Roma, ex calciatore, ex giocatore di calcio a 5; Andrea Galassi, ex calciatore, dirigente; Simona Tagli, showgirl; Alberto Gatti, ex cestista; Giuseppe Pregnolato, ex calciatore Ravenna, allenatore; Roberto Santilli, allenatore pallavolo; Luca Marchegiani, ex calciatore Torino, Lazio, dirigente, opinionista tv; Luca Tramontin, rugbista, giornalista, autore tv.

Festeggiano il compleanno anche: Matteo Zanotti, doppiatore; Paolo Baltaro, musicista, discografico; Claudia Pozzi, attrice; Pietro Scarduzio, allenatore pallavolo; Erica Alfridi, ex atleta; Elena Presti, attrice; Francesco Benozzo, filologo, musicista; Brian Laudrup, ex calciatore Fiorentina; Joaquin Cortès, ballerino; Lorenzo Hengeller, pianista, cantautore, compositore; Filippo Rossi, artista; Vincenzo Cantatore, pugile; Andrea Stella, ingegnere Ferrari F1; Lisa Bertini, ex canottiera; Giuseppe Veneziano, pittore; Vanni Bramati, attore; Volfango de Biasi, regista, sceneggiatore; Claudio Finetti, ex calciatore Palermo; Walter Rolfo, conduttore e autore tv, illusionista; Mvula Sungani, coreografo, regista, autore tv; Fabrizio Paterlini, compositore, pianista; Gianfranco Rufa, politico; Vincenzo Bocciarelli, attore.

Ancora, è il compleanno di: Simona Nasi, attrice; Elena Presti, attrice, cantante; Drew Barrymore, attrice, produttrice, regista; Salvatore Loria, karateka; Manuela Secolo, ex pallavolista; Luca Betti, pilota auto, imprenditore, personaggio tv; Michele Cardinali, ex cestista; Raffaele Angelo Cagnazzo, attivista; Loris Frasnelli, fondista; Pierre Regonesi, calciatore; Alessandro Cavallaro, atleta; Adriano Pigato, cestista; Giuseppe Chiazzese, politico; Cristian Savani, pallavolista; Christian Menardi, ex hockeista, allenatore; Alice Romagnoli, cestista; Luca Stefani, pattinatore ghiaccio; Christian Willeit, hockeista; Domenico Illuzzi, hockeista; Cesare Sciocchetti, ex nuotatore; Camillo Ciano, calciatore; Giorgia Consiglio, nuotatrice; Katharina Sparer, hockeista; Luca Morisi, rugbista; Nicole Murgia, attrice; Erika Pecchia, calciatrice; Carlotta Zofkova Costa de Saint Genix de Beauregard, nuotatrice; Federica Lavi, pallanotista; Mattia Maggio, calciatore; Ilaria Maruotti, pallavolista; Tedua (Mario Molinari), rapper; Jacopo Petriccione, calciatore; Joachim Ramoser, hockeista; Virginia Troiani, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Antonio Razzi)