Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Paola Taverna, Andrea Conti…

…Stefano Accorsi, Abdelaziz Bouteflika, Michail Gorbaciov, Ricardo Lagos, Willy Pasini, Giancarlo Serafini, Francesco Gaetano Caltagirone, Gianfelice Rocca, Alessandro Benetton, Jon Bon Jovi, Guido Milana, Fabio Lavagno, Francesco Tavano, Modibo Diakité, Bruno Pereirinha, Armando Izzo…

Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Plinio Patuelli, ex calciatore Spal; Lelio Catelli, ex calciatore; Sergio Agnoli, atleta; Vanni Lòriga, militare, giornalista, scrittore; Enrico Rovini, ex calciatore; Carlo Molè, politico; Michail Gorbaciov, ex presidente Urss; Benedetto Robazza, scultore, pittore; Abdelaziz Bouteflika, presidente Algeria.

Inoltre, compiono gli anni: Ricardo Lagos, ex presidente Cile; Willy Pasini, psichiatra, sessuologo; Leopoldo Raimondi, ex calciatore; Claudia Pasini, ex schermitrice; Eugenio Sangregorio, politico; Alfredo Barlucchi, ex cestista, allenatore; Umberto Carraro, politico; Lothar de Maiziere, ex premier Rdt; Giuseppe O. Longo, informatico, scrittore; Giandomenico Ongaro, ex cestista, allenatore; Giancarlo Serafini, politico; Nicola Traiano, calciatore; Gastone Cecconello, pittore, scultore; John Irving, scrittore, sceneggiatore; Salvatore Boemi, ex magistrato; Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore; Roberto Cipriani, sociologo; Girolamo Cannariato, politico; Luciano Paganini, ex calciatore; Gianfelice Rocca, imprenditore, presidente Techint; Ezio Candido, ex calciatore Lecce, dirigente; Severino Saltarelli, attore; Giorgia Trasselli, attrice, regista.

Poi, festeggiano il compleanno: Lucio Zappacosta, politico; Mauro Felicori, dirigente d’azienda; Andrea Vitali, storico, regista; Lucio Gaudino, regista; Domenico Lomelo, politico; Guido Milana, politico; Alfonso Pascale, sindacalista; Vito Santarsiero, politico; Lucio Nobile, ex calciatore Lucchese, Campania, Sambenedettese; Luigi Vari, arcivescovo; Marco Balzarotti, attore, doppiatore; Fabrizio Cesetti, politico; Paolo Jorio, regista, giornalista, conduttore radio; Gianfrancesco Lazotti, regista, sceneggiatore, produttore; Dario Tomasi, scrittore; Giorgio Melis, ex calciatore Cagliari, Almas, Matera, Carbonia, allenatore; Tullio Tinti, ex calciatore, procuratore; Bruno Berni, bibliotecario, traduttore, saggista; Pasquale Casale, ex calciatore Catania, Pisa, Napoli, allenatore.

Festeggiano il compleanno anche: Alviero Chiorri, ex calciatore Sampdoria, Bologna, Cremonese; Gabriele Calindri, doppiatore; Stefano Ferretti, ex calciatore Lazio, Spal, Pescara; Salvatoe Gualtieri, dirigente sportivo; Lauro Bon, ex cestista; Sara Mingardo, contralto; Oliviero Bergamini, giornalista, scrittore; Jon Bon Jovi, cantante, attore, musicista; Enrico Faccini, fumettista; Gabriele Tarquini, pilota auto; Alessandro Benetton, imprenditore; Roberto de Francesco, attore, regista; Franco Ferrari, professore universitario; Michele Tomasi, apneista; Sara Bertelà, attrice; Ignazio Cutrò, imprenditore; Riccardo Luca Guariglia, abate; Antonio Latella, attore, regista; Gaetano Morbioli, regista; Gianluca Pierobon, ex ciclista e ciclocrossista; Gianluca Ricci, ex calciatore, dirigente.

Ancora, compleanno di: Franco Bosio, enigmista; Gianni Iapichino, ex atleta; Paola Taverna, politica; Luca Bechi, allenatore pallacanestro; Stefano Accorsi, attore; Massimo Drago, ex calciatore Catania, Potenza, allenatore; Vincenzo Modica, ex atleta; Flavio Portaluppi, ex cestista, dirigente; Claudio Morici, scrittore; Vittorio Pinciarelli, ex calciatore Reggina; Frank Vanoli, dj; William Beccaro, giornalista; Monika Niederstatter, ex atleta; Federica Ridolfi, showgirl, ballerina; Giuseppe Camuncoli, fumettista; Domenico Botticella, ex calciatore Foggia, Catanzaro; Martin Psenner, slittinista; Fabio Lavagno, politico; Giovanni Serao, calciatore; Valerio Foglia Manzillo, attore; Nicolas Cambiasso, ex calciatore; Alessandro Fusacchia, politico; Fausto Rossini ex calciatore, allenatore.

Infine, compiono gli anni: Francesco Tavano, calciatore; Eleonora Scopelliti, ballerina, coreografa, attrice; Erica Barbieri, ex judoka; Kiave (Mirko Filice), rapper; Gianluca Testa, attore, regista; Francesco Dettori, calciatore; Philipp Pamer, regista, sceneggiatore; Modibo Diakité, calciatore; Tresy Taddei, attrice, circense; Vito Mannone, calciatore; Bruno Pereirinha, calciatore ex Lazio; Andrea Giampaoli, cestista; Marco Silvestri, calciatore; Armando Izzo, calciatore; Ilaria Arrighetti, rugbista; Greta Vallotto, calciatrice; Andrea Conti, calciatore; Nicolò Fazzi, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Andrea Conti)