Buon compleanno Aura d’Angelo, Candida Morvillo, Lucio Salis…

… Felipe Gonzalez, Stefano Bonaga, Mario Catania, Orietta Fumagalli Carulli, Luigi Taranto, John Frusciante, Vincenzo Santangelo, Davide Nicola, Adriana Serra Zanetti…

Oggi 5 marzo compiono gli anni: Andrea Aureli, ex attore; Luciano Nicolini, ex calciatore Pisa; Vera Vigevani Jarach, giornalista, scrittrice; Guido Zucchini, ex calciatore Reggiana, Perugia, Siracusa; Andrea Emiliani, storico dell’arte; Remo Lancioni, ex calciatore Piombino, Vicenza, Torino, allenatore; Sandro Boccardi, poeta; Luigi Orazi, ex calciatore; Letizia Battaglia, fotoreporter, politica; Romano Taccola, ex calciatore Livorno, Triestina, Prato; Letizia Bertoni, ex atleta; Salvatore Borgese, attore; Alessando Montevecchi, critico letterario, saggista; Angela Portaluri, attrice; Aura d’Angelo (Anita Cantalupo), cantante; Lorenzo Enriques, fisico, editore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Camillo Teti, regista, sceneggiatore, produttore; Adriano Varglien, ex calciatore Triestina, allenatore; Ottorino Flaborea, ex cestista, allenatore; Filippo Panseca, artista; Enrico Cairoli, ex calciatore Siracusa, Livorno, Spal; Felipe Gonzalez, ex premier Spagna; Stefano Bonaga, politico, filosofo; Marco Cellai, politico; Ombretta Fumagalli Carulli, politica; Pietro Mita, politico; Giovanni Spiniello, pittore, scultore, incisore; Antonio Borruto, ex calciatore; Palma Calderoni, cantante; Dario Dolci, ex calciatore Varese, Milan, Vicenza; Lucio Salis, comico, discografico; Giancarlo Salvoldi, politico; Francesco Giorgini, ex calciatore Giulianova, allenatore.

Festeggiano anche: Giovanni Trainini, ex calciatore, allenatore; Sergio Zuccheri, ex calciatore Cesena, Fiorentina, Parma; Mario Catania, funzionario, politico; Nanà Cecchi, costumista; Sergio Gasparin, allenatore calcio, dirigente; Luigi Piergiovanni, discografico; Marco Braghero, allenatore pallacanestro; Leopoldo Capurso, allenatore calcio a 5; Donato Oliverio, vescovo; Marco Paolini, drammaturgo, regista, attore; Roberto Cordella, ex cestista; Stefano Davanzati, attore; Piero Bucchi, allenatore pallacanestro; Vanni Codeluppi, sociologo; Giovanni Pasetti, scrittore; Franco Serafini, compositore, tastierista, cantante; Paolo Carrino, regista, giornalista; Antonio Menardi, giocatore curling; Mario Paradisi, ex calciatore, allenatore; Patrizia Piccinini, attrice; Adriano Piraccini, ex calciatore, allenatore; Hubert Pircher, ex calciatore Atalanta, Ascoli, Palermo, allenatore.

Poi, festeggiano: Luciano Sola, ex calciatore Reggiana, Bari, Napoli, Padova; Luigi Taranto, politico; Walter Brunner, ex slittinista; Giuseppina Maria Nicolini, politica; Marco Massa, cantautore; Corrado Ocone, filosofo, saggista; Salvatore Caronna, politico; Pacifico (Luigi de Crescenzo), cantautore; Tullio de Piccoli, ex cestista; Battista Pradal, compositore, direttore di coro, direttore d’orchestra; Fedele Boccassini, cantautore; Daniela Ciancio, costumista, scenografa; Pierfrancesco de Robertis, giornalista; Paolo Parente, disegnatore; Antonio Rezza, scrittore, attore, regista; Alessandro Rostagno, giornalista, personaggio tv; Marina Thovez, attrice, doppiatrice; Gianluca Libertucci, organista; Gennaro di Napoli, ex atleta; Danilo Fraquelli, ex canottiere; Luigi Guido, ex judoka; Damiano Sonzogni, ex calciatore Lumezzane, Albinoleffe, allenatore.

Ancora, compleanno di: Gabriele Baraldi, ex calciatore Lucchese, Como, Pisa, allenatore; Andrea Cangini, giornalista, politico; Enzo Masiello, atleta paralimpico, fondista; John Frusciante, chitarrista, cantautore; Giuseppe Gandini, attore; Vincenzo Santangelo, politico; Monika Schwingshackle, biatleta; Fabia Trabaldo, ex atleta; Luca Turilli, compositore, chitarrista, discografico; Andrea Mutti, fumettista; Davide Nicola, ex calciatore, allenatore; Roberto Arco, ex calciatore; Salvatore Miceli, ex calciatore Cosenza, Catanzaro, allenatore; Candida Morvillo, giornalista, scrittrice; Christian Villi, allenatore calcio a 5; Giovanna Martini, giornalista, conduttrice tv; Adriana Serra Zanetti, ex tennista; Raphael Bove, calciatore; Silvia Careddu, flautista; Marco Cunico, ex calciatore, dirigente.

Infine, festeggiano il compleanno: Michele Ischia, ex calciatore, allenatore; Giorgio Lo Vecchio, politico; Luigi de Laurentiis, produttore cinema; Francesca Dani, modella; Andrea Bari, pallavolista; Simone Gandolfo, attore, regista; Elisa Trevisan, atleta; Valentina Lupi, cantautrice, musicista; Chiara Daino, scrittrice, poeta; Patrizio Balleello, calciatore; Giorgia Palmas, showgirl; Isabella Zilio, pallavolista; Alessandro Caliogna, pallanotista; Marcello Miani, canottiere; Fabio Ceravolo, calciatore; Edoardo Gori, rugbista; Gianfranco Zilioli, ciclista; Gianmario Comi, calciatore; Federico Gaio, tennista; Soufiane El Kabbouri, atleta; Stefano Minelli, calciatore; Luca Valzania, calciatore; Federico Cesari, attore; Mattia Verona, hockeista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Aura d’Angelo)