Buon compleanno Barbara d’Urso, Jérémy Ménez, Giuseppe Iachini…

…Gianni Bisiach, Alberto Peruzzo, Elsa Fornero, Ruggero Deodato, Justine Mattera, Stefano Torrisi, Paolo Savoldelli, Claudio Cerasa, Chiara Ferragni, Alfonso Delgado, Davide Gavazzi, Takayuki Morimoto, Francesco Bolzoni…

Oggi 7 maggio compiono gli anni: Gianni Bisiach, medico, giornalista, scrittore, regista; Carlo Maluta, ex calciatore, allenatore; Gabriele Varano, musicista; Alberto Peruzzo, imprenditore, editore; Sergio Ceccotti, pittore, incisore; Mario Gios, ex pattinatore; Franco Polcri, storico, archivista, politico; Pierantonio Costa, diplomatico; Ruggero Deodato, regista, sceneggiatore, attore; Giancarlo Valt, giocatore di curling; Maria Grazia Sestero, politica; Antonio Zedde, fantino; Mauro Berardi, produttore cinema; Franco Devescovi, fumettista; Bruno Amalfitano, scenografo; Tancredi Cimmino, dirigente d’azienda, politico; Paolo Martin, designer; Sergio Cortopassi, politico; Hanspaul Menara, scrittore, alpinista, giornalista; Luciano Tomei, cantante, compositore, pianista; Adriana Cavarero, filosofa; Maurizio Eufemi, politico; Elsa Fornero, economista, accademica, politica; Nullo Pirazzoli, architetto; Mario Notaro, allenatore di calcio; Marco Romagnoli, politico; Walter Mazzitti, avvocato.

Inoltre, compiono gli anni: Valentina Greco, cantante; Chiara Lossani, scrittrice; Nini Giacomelli, paroliera, scrittrice; Wilma Seghetti, ex calciatrice; Barbara d’Urso, conduttrice tv, attrice; Maurizio di Vincenzo, fumettista; Paolo Alvazzi del Frate, giurista; Marco Cecilli, ex calciatore, allenatore; Federico Fiumani, cantautore, chitarrista, scrittore; Mario Montorfano, ex calciatore, allenatore; Piero Liatti, pilota rally; Sergio Battistini, ex calciatore, allenatore; Ivano Biagi, ex pugile; Massimo Cierro, ex tennista; Giuseppe Iachini, ex calciatore, allenatore; Stefano Meloccaro, giornalista, conduttore radio e tv; Mario Alberti, fumettista; Andrea Tafi, ex ciclista; Adriano Bonaiuti, ex calciatore, allenatore; Marco Gisotti, giornalista; Loris Cecchini, artista; Massimiliano (Mox) Cristadoro, conduttore radio, critico musicale, musicista; Margherita di Rauso, attrice; Enrico Sognato, cantautore, compositore, chitarrista; Vincenzo Lambertini, ex calciatore, allenatore.

Festeggiano il compleanno anche: Justine Mattera, conduttrice radio, attrice, showgirl; Stefano Torrisi, ex calciatore; Franco Berra, ex canottiere; Marino Curnis, viaggiatore; Paolo Savoldelli, ex ciclista, commentatore tv; Cristiano Turato, cantante, chitarrista; Roberto Prosseda, pianista; Thomas Biagi, pilota auto; Matteo Gianello, ex calciatore; Andrea Lo Cicero, rugbista, allenatore, conduttore tv; Giampiero Pastore, schermidore; Francesco Montervino, calciatore, dirigente; Mimmo Borrelli, drammaturgo, attore, regista; Michele Cesari, attore; Claudio Cerasa, giornalista, blogger; Daniele Buzzegoli, calciatore; Marco Galiazzo, arciere; Daniela Ferolla, modella, attrice, conduttrice tv; Federica Masolin, giornalista, conduttrice tv; Stefano Tremigliozzi, atleta; Alfonso Delgado, calciatore; Davide Gavazzi, calciatore; Mariangela Parravicini, sciatrice; Giulia Fabbri, attrice, cantante; Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger; Jérémy Ménez, calciatore; Takayuki Morimoto, calciatore; Francesco Bolzoni, calciatore; Elisa Bartoli, calciatrice; Melissa Bettoni, rugbista; Alessandro Zanelli, cestista; Valentina Biccheri, pallavolista; Simone Fontana, bobbista; Ilaria Milazzo, cestista; Diletta Carli, nuotatrice; Alessio Proietti Colonna, nuotatore; Francesca Quazzico, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Barbara d’Urso)