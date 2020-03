Buon compleanno Bobby Solo, Ivan Cattaneo, Massimo Giletti…

… Aristide Gunnella, Vincenzo Visco, Salvatore Pappalardo, Giuseppe Romele, Marcello Nicchi, Gloria de Antoni, Alfredo Antoniozzi, Elena Ferrara, Fiorella Pierobon, Francesco Boccia, Gaetano Nastri, Simone Padoin, Antonio Barreca…

Oggi 18 marzo compiono gli anni: Giuseppe Amadei (101 anni), politico; Aristide Gunnella, dirigente d’azienda, politico; Severino Poletto, cardinale, arcivescovo; Odone Federzoni, ex pallavolista, allenatore; Angelo Castiglioni, archeologo; Roberto Livraghi, compositore, dirigente sportivo; Antonio Colombo, ex calciatore; Francesco Salamini, botanico; Livio Tamberi, politico; Giustino Ippolito, ex calciatore; Luciano Somma, poeta.

Inoltre, compiono gli anni: Ermanno Vichi, politico; Vincenzo Visco, politico, economista; Gianni Greco, musicista, conduttore radio, scrittore; Aurora Quattrocchi, attrice; Salvatore Pappalardo, arcivescovo; Aldo Parente, cantautore; Bobby Solo, cantautore; Federico Rossi, ingegnere, docente; Franco del Campo, ex nuotatore, giornalista; Chiara Diamantini, artista; Eugenio Masciari, attore; Luciano Pettinari, politico; Giuseppe Romele, politico; Giacomo Rossi, ex cestista; Giuliano Santi, attore, doppiatore; Ivan Cattaneo, cantautore, pittore; Marcello Nicchi, presidente arbitri; Gloria de Antoni, autrice, conduttrice, regista tv; Giuseppe de Dominicis, politico; Giambattista Diquattro, arcivescovo; Ivo Rossi, politico; Alfredo Antoniozzi, politico; Giovanni Gregorio, ex calciatore; Domenico Tudini, dirigente d’azienda e pubblico; Tony Valentinetti, ex cestista, allenatore; Elena Ferrara, politica; Giampiero Lattanzi, politico; Roberto Tricella, ex calciatore.

Compleanno anche di: Fiorella Pierobon, cantante, annunciatrice, conduttrice tv, attrice; Leo Turrini, giornalista, scrittore; Stefano Santarelli, fumettista, drammaturgo; Stefano Allocchio, ex ciclista, dirigente; Guido Gallese, vescovo; Massimo Giletti, giornalista, conduttore tv; Gianluca Tusco, attore, doppiatore; Marcello Appignani, musicista, compositore; Giovanni Lombardi Stronati, avvocato; Roberto Rondelli, cantautore, poeta, attore; Alex Caffi, pilota auto; Alain della Savia, tiratore a segno; Giuseppe Federico, politico; Massimo Manca, giocatore di football americano; Giuseppe Bonanno, ex calciatore, dirigente; Fiorenza Cedolins, soprano; Bianca Caterina Bizzarri, giornalista; Marco Drago, scrittore, conduttore radio; Enrico Falulera, batterista; Massimiliano Virgilii, attore, doppiatore; Francesco Boccia, politico, economista; Max de Aloe, armonicista, compositore; Anna Rita Fioroni, politica, avvocata.

Poi, compleanno di: Gaetano Nastri, politico; David Donat Cattin, giurista, attivista; Alessio de Giorgi, imprenditore; Federica Gentile, conduttrice radio, autrice tv; Max Paiella, comico, cantante, imitatore; Alessandro Tortato, musicista, storico; Christian Lantignotti, ex calciatore, allenatore; Carlo Mazzoni, musicista, compositore, paroliere; Fabio Furia, musicista, compositore; René Gusperti, nuotatore; Giovanni Pittalis, ex calciatore; Mariano Sabatini, giornalista, scrittore; Rita Statte, attrice, produttrice; Andrea Beltramo, attore, doppiatore, scrittore; Francesco Stella, attore; Raffaello Balzo, attore, modello; Claudio Maria Castiglioni, imprenditore, dirigente sportivo; Marco Colle, ex calciatore, allenatore; Alessandro de Angelis, giornalista, autore tv; Alessio Maria Federici, regista, attore, sceneggiatore; Elisa Triani, giornalista, conduttrice tv; Benedetta Massola, attrice, showgirl; Claudio Grauso, ex calciatore, allenatore; Lavinia Longhi, attrice.

Infine, compleanno di: Alessia Fugardi, attrice; Paola Cardullo, pallavolista; Michel Guemart, pallavolista; Giorgia Motta, calciatrice; Simone Padoin, calciatore; Valentina Truppa, cavallerizza; Alex Bazzaro, politico; Cesare Rickler, ex calciatore; Marina Rogazione, calciatrice; Alfredo Riccitiello, pallanotista; Roberta Brunello, scacchista; Giuseppe Rizzo, calciatore; Enrico Zampa, calciatore; Daniele Altobelli, calciatore; Alice Mizzau, nuotatrice; Francesco Bocciardo, nuotatore; Marco Cucco, cestista; Antonio Barreca, calciatore; Pierluigi Gollini, calciatore; Giada Pondini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Bobby Solo)