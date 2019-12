Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna…

…Tatiana Autiello, Gaetano La Pira, Marino Puggina, Giovanni Bazoli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Antonio Baldassarre, Ilario Castagner, Ferruccio Gard, Keith Richards, Steven Spielberg, Luca Squeri, Paola Onofri, Gianluca Pagliuca, Guerino Gottardi, Claudia Gerini, Rosella Sensi, Christina Aguilera, Fabio Tollini, Giovanni Borsotti, Stefano Travaglia, Claudia Mauri…

Oggi 18 dicembre compiono gli anni: Tatiana Autiello, manager; Gaetano La Pira, giornalista; Marino Puggina, imprenditore, ex presidente Padova calcio; Rinaldo Petrignani, diplomatico; Domenico Rea, pittore; Giovanni Bazoli, presidente emerito Banca Intesa Sanpaolo; Luigi Brotto, ex calciatore; Antonio Mastrogiacomo, politico; Fabio Alberto Roversi Monaco, ex rettore università Bologna; Antonio Baldassarre, presidente emerito corte costituzionale; Ilario Castagner, ex calciatore, allenatore, dirigente, commentatore; Ferruccio Gard, giornalista, ex telecronista 90° minuto, pittore; Franco Ambrogio, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Cesare Cursi, politico; Giorgio Ladu, politico; Keith Richards, chitarrista, compositore, attore, fondatore Rolling Stones; Emanuele Greco, archeologo; Antonio Bartoccetti, musicista, compositore; Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, politica; Ferdinando Nelli Feroci, ambasciatore; Steven Spielberg, regista, sceneggiatore, produttore; Alfonso Luigi Marra, scrittore, politico; Aldo Sensibile, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maria Vittoria Trio, ex atleta; Domenico Paladino, scultore, incisore; Carlo Angeletti, attore; Alessandra Kersevan, storica, editrice; Domenico Quirico, giornalista; Graziano Pattuzzi, politico; Dario (Tindaro) Veca, attore; Silvano Cassano, dirigente d’azienda; Giuseppe Farinetti, scrittore; Liliana Eritrei, attrice, sceneggiatrice; Mireno Scali, attore, cabarettista; Heinrich Grandi, imprenditore; Charlie Rapino, musicista, discografico; Luca Squeri, politico; Alberto Bisin, economista; Andrea Lutzu, politico; Paola Onofri, attrice; Luca Azzano Cantarutti, politico, avvocato.

Infine, festeggiano il compleanno: Andy Panigada, chitarrista, discografico; Brad Pitt, attore, produttore; Roberto Cellini, economista; Fernando Proce, dj, cantante, conduttore radio; Luigi Lamonica, arbitro pallacanestro; Massimo Russo, giornalista; William Dazzani, ex ciclista, dirigente; Gianluca Pagliuca, ex calciatore, portiere Sampdoria, Inter, Bologna, Ascoli, allenatore; Luigi Mangano, militare; Tiziano de Patre, ex calciatore, allenatore, dirigente; Riccardo Pittis, ex cestista; Giusi Bartolozzi, politica; Gian Maria Cervo, drammaturgo, traduttore, direttore artistico; Guerino Gottardi, ex calciatore Lazio, allenatore; Emanuele Idini, ex nuotatore; Claudia Gerini, attrice, cantante; Rosella Sensi, imprenditrice, ex presidente Roma; Paolo Giuliani, cestista; Paolo Cipollari, ex pallavolista; Alessio di Mauro, disegnatore, giornalista; Luca Bassanese, scrittore, cantautore; Mara Carfagna, politica; Angelo Galante, arbitro calcio a 5; Antonella Salvucci, attrice, giornalista, conduttrice tv; Andrea Giannini, ex atleta; The Bloody Beetroots (Simone Cogo), dj, fotografo, polistrumentista; Maria Alfonsa Sella, triatleta; Dj Tatanka (Valerio Mascellino), dj, discografico; Christina Aguilera, cantante, discografica; Luca Brancaleon, karateka; Francesco Ceci, ciclista; Giuliano Razzoli, sciatore; Fabio Tollini, hockeista; Manuel Cominotto, atleta; Giovanni Borsotti, sciatore; Stefano Travaglia, tennista; Claudia Mauri, calciatrice; Ludovico Edalli, ginnasta; Claudia Palombi, calciatrice; Paola Egonu, pallavolista; Simona Quadarella, nuotatrice; Agnese Duranti, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mara Carfagna)