Buon compleanno Britney Spears, Toldo, Darmian…

…Marco Brunelli, Roberto Capucci, Tarcisio Bertone, Franco Maria Ricci, Lanfranco Turci, Giorgio Martino, Carmelo Lavorino, Ernesto Mauri, Natalino Balasso, Pietra Montecorvino, Sabina Rossa, Luisa Corna, Luca Venantini, Nelly Furtado, Nicolò Cherubin, Tommaso Migliore, Azzurra Gaglio, Luca Panerati, Salvatore Parrillo, Filippo Vedovotto, Kevin Fischnaller, Cecilia Salvai…

Oggi 2 dicembre compiono gli anni: Lorenzo Vellutini, ex calciatore, allenatore; Raffaele Pierini, ex calciatore; Asfò Bussotti, ex atleta; Marco Brunelli, imprenditore; Sergio Calzavara, ex calciatore; Elena Gianini Belotti, scrittrice; Roberto Capucci, stilista; Tarcisio Bertone, cardinale, arcivescovo; Carlo Maietto, produttore cinema; Franco Maria Ricci, editore, designer, bibliofilo; Valeriano Trubbiani, scultore, regista; Paolo Nuzzi, regista, sceneggiatore; Massimo Ciulli, ex arbitro dicalcio; Lanfranco Turci, politico; Giuseppe Caforio, politico; Isa Ferraguti, politica; Primo Martinelli, ex bobbista; Giorgio Martino, giornalista; Egidio Pedrini, politico; Giuseppe Cacciatore, filosofo; Ernesto Mauri, dirigente d’azienda; Carmelo Lavorino, criminologo, investigatore, giornalista, scrittore; Luigi Sappa, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Paolo Allegra, politico; Fausto Cò, politico, avvocato; Pino Ammendola, attore, doppiatore, regista; Germano Mazzocchetti, compositore, musicista; Nicola Rivelli, politico; Claudio Franci, politico; Cristiana Compagno, economista; Livio Proietti, politico; Guglielmo Ferrante, ex calciatore; Ezio Gamba, judoka, allenatore; Mario Noris, ex ciclista, biker; Paolo Zermani, architetto; Felice Accrocca, arcivescovo; Maurizio Colonna, chitarrista; Giancarlo Perini, ex ciclista; Sergio Porcedda, imprenditore; Paola Rinaldi, attrice, doppiatrice; Salvatore Tomaselli, imprenditore, politico; Natalino Balasso, attore, scrittore; Massimo da Rin, ex hockeista, allenatore; Fabio Massimo Cacciatori, imprenditore, produttore cinema; Roberto d’Amico, bobbista; Marco Vinicio Guasticchi, politico; Pietra Montecorvino, cantante, attrice; Sabina Rossa, politica; Francesco Pietrosanti, rugbista, dirigente; Roberto Tofi, musicista, compositore, direttore di coro.

Infine: Luisa Corna, cantante, attrice, conduttrice tv; Giuliano Palma, cantautore; Marcello Pulidori, giornalista, scrittore; Alessandro Caranci, rugbista; Sabrina Duranti, doppiatrice; Massimiliano Lelli, ex ciclista; Silvia Todeschini, ex cestista; Laura Mattarella, avvocata, politica; Gianluca Sordo, ex calciatore; Davide Murgia, giornalista, scrittore, autore tv; Luca Venantini, attore; Luca Bindi, geologo; Omar Codazzi, cantante; Alessandro Nespolino, fumettista; Francesco Toldo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Gabriele Roberto, compositore; Pasquale Stafano, pianista, compositore, arrangiatore; Gino Capotosti, avvocato, politico; Dario David Cioni, ex ciclista, biker, ciclocrossista; Alberto Maria Fontana, ex calciatore; Isabella Orsini, attrice; Lato (Nicola Latini), dj, beatmaker; Christian Solinas, politico; Nelly Furtado, cantante, attrice; Luigi Malafronte, calciatore; Mirko Savone, doppiatore, attore; Costanza Zanoletti, skeletonista; Marco Petrini, pilota moto; Britney Spears, cantante, ballerina, attrice; Danilo Campanella, politologo; Carlo Leonardi, ex rugbista; Nicolò Cherubin, calciatore; Tommaso Migliore, hockeista; Matteo Darmian, calciatore; Azzurra Gaglio, ex cestista; Luca Panerati, giocatore baseball; Salvatore Parrillo, cestista; Filippo Vedovotto, pallavolista; Kevin Fischnaller, slittinista; Cecilia Salvai, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Breatney Spears)