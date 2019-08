Buon compleanno Carla Gravina, Valeria Ciangottini, Federica Pellegrini…

…Marine Le Pen, Virginio Rognoni, Vera Squarcialupi, Marisa Traversi, Franco Cardini, Carlo Freccero, Maria Rita Parsi, Massimo Ferrero, Felice Casson, Gianluca Vacchi, J-Ax, Stefano Vignaroli, Francesco Vitiello, Michele Pazienza, Alessandra Camarda, Fabio Cordi, Michele Baranowicz, Matteo Villa, Loris Damonte, Riccardo Bellotti, Giacomo Cicognani, Diego Kostner, Giovanni Coccoluto, Valerio Rosseti, Stefano Sensi, Francesca Deagostini…

Oggi 5 agosto compiono gli anni: Virginio Rognoni, politico; Gabriella Santoro, ex cestista; Vittorio Orsenigo, regista, scrittore; Anna Maria Alegiani, attrice; Ennio Mattarelli, tiratore; Vera Squarcialupi, politica; Aldo Dorigo, ex calciatore; Turi Simeti, pittore; Guido Accornero, imprenditore; Pier Francesco Listri, giornalista, saggista, biografo; Josè Giarrizzo, ex calciatore; Giovanni Anselmo, artista; Marisa Traversi, attrice, cantante; Mario Liberalato, ex calciatore; Gianfranco Gaspari, ex bobbista; Oscar Ghiglia, chitarrista; Claudio Bandoni, ex calciatore; Ginevra Bompiani, scrittrice, editrice; Augusto Giovannelli, politico; Franco Cardini, storico, saggista; Riccarda Casadei, discografica; Carla Gravina, attrice, politica; Guidalberto Guidi, dirigente d’azienda, imprenditore, economista.

Inoltre, festeggiano il compleanno; Riccardo Petrella, economista, politologo; Robert Psenner, hockeista, imprenditore; Enrico Burlando, ex calciatore, allenatore; Valeria Ciangottini, attrice; Giuseppe Cindolo, ex atleta; Gian Guido Folloni, politico, giornalista; Pier Luigi Masoni, ex calciatore; Giorgio Buzzavo, ex cestista, dirigente; Pasquale Chessa, giornalista, storico; Carlo Freccero, autore tv; Maria Rita Parsi, scrittrice, psicologa; Valeria Montaldi, giornalista, scrittrice; Lionello Cosentino, politico; Massimo Ferrero, produttore cinema, imprenditore, dirigente sportivo; Felice Casson, magistrato, politico.

Compleanno anche di: Alessandra Graziottin, ginecologa, oncologa, sessuologa; Fabio Meraldi, sciatore, alpinista, fondista; Daniela Davoli, cantante; Gianfranco Rosi, ex pugile; Massimo Barbuti, ex calciatore, allenatore; Enrica Maria Modugno, attrice; Giovanni Piccoli, politico; Giovanni Cappelluzzo, politico; Angelo Genovese, biologo, giornalista; Tiziano Cappelletti, pilota auto e rally; Monica Gravina, attrice, doppiatrice; Dario Bonetti, ex calciatore, allenatore; Marinella Draghetti, ex cestista; Maria Cristina Ponteprimo, ex nuotatrice; Salvo La Rosa, giornalista, conduttore e autore tv; Marco Filippi, politico; Red Pellini, sassofonista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Monica Setta, giornalista, conduttrice tv; Fulvio Rondini, ex calciatore, dirigente; Monica Ward, attrice, doppiatrice.

Poi, compiono gli anni: Claudia Cavalcanti, attrice, conduttrice tv; Roberto Tola, chitarrista, compositore; Gianluca Vacchi, manager, imprenditore, stilista; Corrado Conforti, attore, doppiatore; Fabrizio Fabris, ex calciatore, allenatore, dirigente; Stefano Faustini, ex ciclista; Marine Le Pen, politica; Luigi Martinucci, direttore fotografia; Gianluca Guaitoli, regista; Marco Spangaro, ex cestista, allenatore; Carmelo Abbate, giornalista, saggista, scrittore; Laura Chiesa, schermitrice; Marco Gerini, pallanotista; J-Ax (Alessandro Aleotti), rapper, cantautore, discografico; Franco Travaglio, regista, compositore; Giò di Tonno, cantante, cantautore, attore; Stefano Chiantini, regista, sceneggiatore.

Infine, compiono gli anni: Manuele Guzzo, calciatore; Stefano Vignaroli, politico; Ighli Vannucchi, ex calciatore, conduttore tv; DJ Anas (Anas Tangi), dj; Francesco Vitiello, attore, regista; Michele Pazienza, ex calciatore, allenatore; Emy Bergamo, attrice; Annalisa (Annalisa Scarrone), cantautrice; Alessandra Camarda, pallavolista; Fabio Cordi, snowboarder; Federica Pellegrini, nuotatrice; Michele Baranowicz, pallavolista; Matteo Villa, attore; Loris Damonte, calciatore; Riccardo Bellotti, tennista; Francesca Bettrone, pattinatrice; Giacomo Cicognani, cestista; Diego Kostner, hockeista; Giovanni Coccoluto, velista; Lorenzo Sommariva, snowboarder; Lorenzo Rosseti, calciatore; Valerio Lorenzo Rosseti, calciatore; Stefano Sensi, calciatore; Francesca Deagostini, ginnasta; Monica Boggioni, nuotatrice; Lara Maggio, arti marziali.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Federica Pellegrini)