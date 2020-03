Buon compleanno Carlo Rubbia, Anna Finocchiaro, Isabella Ferrari…

Oggi 31 marzo compiono gli anni: Tommaso Forese, operatore sicurezza; Marco Vignudelli, giornalista; Pia Velsi (Elpidia Sorbo), cantante, attrice; Lidia Venturini, attrice; Franco Abbina, attore; Richard Chamberlain, attore; Shirley Jones, attrice; Carlo Rubbia, fisico; Antonio Giorgi, fantino; Mario Maffucci, giornalista; Karl-Heinz Schnellinger, ex calciatore Roma, Milan; Piergiorgio Debernardi, vescovo; Massimo Riva, giornalista, politico; Cesare Rizzi, politico; Claudio Procesi, matematico; Giulio Verocai, ex hockeista; Franco Borgia, politico; Franco Braga, politico; Mario Carlini, costumista, scenografo; Mariella Mazzetto, politica; Massimo Scolari, architetto, pittore, designer; Christopher Walken, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Giuliano Bertarelli, ex calciatore Ascoli, Fiorentina, Cesena, Pescara; Giorgio Chessari, politico; Enrico Hullweck, politico; Fiorello Provera, politico; Oliviero Dinelli, attore, doppiatore; Alberto Giacomin, ex calciatore Cesena, Casertana, Livorno; Domenico Mogavero, vescovo; Guido Sagliocca, attore, doppiatore; Paolo Berrettini, ex calciatore, allenatore; Al Gore, politico, ambientalista; Renzo Bulgarello, ex canottiere; Cristina Noci, attrice, doppiatrice; Andrea Losco, politico; Claudio Piccinetti, ex calciatore, Catania, Catanzaro, Novara; Fabrizio Larini, ex calciatore Palermo, Cremonese, Parma, Reggiana, dirigente; Nicola Pistoia, attore, regista; Anna Finocchiaro, politica, magistrata; Jacopo Fo, attore, scrittore, regista.

Compleanno anche di: Lele Mora, manager; Marcello Sorgi, giornalista; Luca Doninelli, scrittore, giornalista; Roberta Greganti, attrice, doppiatrice; Franco Coppola, arcivescovo; Graziano Mazzoni, ex calciatore Rimini, Cremonese, Livorno, Siena; Giovanni Sartori, ex calciatore Sampdoria, Chievo, dirigente; Giacomo Violini, ex calciatore, allenatore; Maurizio de Giovanni, scrittore; Antonio Ingroia, ex magistrato; Giuseppe Novellino, ex calciatore Empoli, allenatore; Arturo Albrito, giocatore di biliardo; Mauro Cinquini, ex hockeista, allenatore; Antonio Martusciello, politico; Olli Rehn, ex commissario Ue; Paolo Bernardini, storico; Leonardo Bonetti, poeta, scrittore; Francesco Gualerzi, musicista, cantante; Isabella Ferrari, attrice.

Poi, festeggiano: Luca Pellegrini, nuotatore; Marco Savorani, ex calciatore Como, Pescara, allenatore; Eros Francescangeli, storico; Marco Tremolaterra, hockeista; Mauro Lucchiari, pilota moto; Gloria Marconi, atleta; Francesco Moriero, ex calciatore Lecce, Cagliari, Roma, Inter, Napoli, allenatore; Francesco Perilli, giornalista; Antonello Aliberti, canottiere; Gennaro Esposito, cuoco; Ewan McGregor, attore; Ubaldo Pantani, comico; Matteo Trefoloni, ex arbitro di calcio; Luca Gentili, ex calciatore Catanzaro, allenatore; Giordano de Plano, attore; Paolo Prato, ex cestista, allenatore; Marco Vicini, pallavolista; Giovanna Rei, attrice; Stella Gasparri, attrice, doppiatrice, regista.

Infine, compleanno di: Ilenia Nicoli, ex calciatrice, allenatrice; Gianluca Nuzzo, pallavolista; Gianguido d’Alberto, politico; Corrado Fortuna, attore, regista, conduttore tv; Daniele Vit, cantante, beatmaker; Marco Vivio, attore, doppiatore; Maurizio Lastrico, attore, cabarettista; Francesco Menichini, ballerino; Elena Raffaelli, politica; Eleonora Sergio, attrice; Riccardo Corallo, ex calciatore Avellino, Ascoli, Pro Vercelli, allenatore; Karel Zelenka, pattinatore; Francesco Gigliofiorito, calciatore a 5; Ivan Origone, sciatore; Antonio Fent, atleta; Eros Pisano, calciatore; Martina Crippa, cestista; Karim Franceschi, attivista, scrittore; Lorenzo Romano, rugbista; Luca Miracoli, calciatore; Daphne Scoccia, attrice; Antonino Sabatino, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Anna Finocchiaro)