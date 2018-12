Buon compleanno Ciccio Graziani, Giancarlo Giorgetti, Ivana Spagna…

… Alberto Lavazza, Stefania Prestigiacomo, Carlo Taormina, Giusi Ferré, Mauro della Martira, Walter Speggiorin, Fabrizia Carminati, Carlo Taranto, Luisella Costamagna, Sabrina Capozzolo, Maria Minervino, Federica Cudia, Sara Penzo, Daniele Vocaturo, Pietro Castellitto, Andrea Coali, Giacomo Lo Verso, Gabriele Spizzichini, Stefania Pirozzi, Nicola Murru…

Oggi 16 dicembre compiono gli anni: Renato Cattaneo, ex calciatore; Michele Virano, compositore; Sergio Geminiani, ex calciatore; Silvio Prandoni, medico, missionario; Renato Campanini, ex calciatore; Tommaso de Pra, ex ciclista; Giordano Colausig, ex calciatore; Giancarlo Coraggio, magistrato; Vincenzo Ferrari, giurista, sociologo; Alberto Lavazza, imprenditore; Aldo Scarabosio, politico; Carlo Taormina, avvocato, politico; Lucio Bianco, scienziato; Giulio Quercini, politico; Nicola Savarese, storico; Marcello Bergamo, ex ciclista; Francesco Ferrari, politico; Giusi Ferré, giornalista, conduttrice tv; Giuseppe Provenzano, politico, imprenditore; Maurizio Seracini, ingegnere; Giovanni Botti, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Maria Giovanna Rosati Hansen, attrice, doppiatrice, regista teatro; Pierluigi Rottigni, pilota moto; Paolo Berdini, politico, urbanista; Armando Spataro, magistrato; Mauro della Martira, ex calciatore Fiorentina, Lazio, dirigente; Rinaldo Rinaldi, critico letterario; Armando Valli, politico; Zina Boniolo, ex atleta; Francesco Ciccio Graziani, ex calciatore Torino, campione del mondo 1982, allenatore, dirigente; Walter Speggiorin, ex calciatore; Mauro Beccaria, ex calciatore, dirigente; Marco Frisina, presbitero, compositore, direttore di coro; Alberto Marchetti, ex calciatore Cagliari, Juventus, Udinese, Ascoli, allenatore; Fabrizia Carminati, annunciatrice tv; Angelo Maggi, attore, doppiatore; Ivana Spagna, cantautrice, scrittrice; Lorella Zanardo, attivista, scrittrice; Rodolfo Banchelli, cantautore, ballerino; Cesare Cipollini, ex ciclista.

Poi, compleanno di: Enzo Trombetta, allenatore calcio a 5; Roberto de Angelis, fumettista; Pierfrancesco Campanella, regista, sceneggiatore, giornalista; Patrizia Bulgari, cantante, autrice tv; Carlo Taranto, conduttore radio; Mario Fiorillo, ex pallanotista, allenatore, dirigente; Mirella Banti, attrice; Roberto Conti, ex ciclista; Giancarlo Giorgetti, politico; Claudio Lunini, ex calciatore, allenatore; Stefania Prestigiacomo, politica; Paolo Perrone, politico; Monica Vaillant, ex pallanotista; Giovanna Frene, poetessa; Luisella Costamagna, giornalista, conduttrice tv; Alessandro Manzetti, scrittore; Monica Mantegazza, doppiatrice; Barbara Croce, hockeista, ex calciatrice; Lara Molinari, pittrice, fumettista; Beniamino Sidoti, scrittore, giornalista, autore giochi; Ciro de Cesare, ex calciatore, allenatore; Manuel Rufini, attore.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano Rubaudo, nuotatore; Andrea Portera, compositore; Luisa Ranieri, attrice, conduttrice tv; Cristina Bargero, politica; Karim Capuano, attore, personaggio tv; Manuela Maletta, attrice; Gisella Marengo, attrice; Tiziana di Pilato, ex ginnasta, allenatrice, coreografa; Nathalie (Natalia Beatrice Giannitrapani), cantautrice; Giulio Brunetti, attore; Geremia Longobardo, attore; Manolo Martini, conduttore tv; Margot Sikabonyi, attrice; Paolo Zanetti, ex calciatore Reggiana, allenatore; Francesco Failli, ciclista; Mario Natangelo, fumettista, giornalista; Sabrina Capozzolo, politica; Maria Minervino, cestista; Michele Scarpino, arbitro di calcio; Federica Cudia, tennistavolista; Sara Penzo, calciatrice; Daniele Vocaturo, scacchista; Pietro Castellitto, attore; Andrea Coali, pallavolista; Giacomo Lo Verso, doppiatore; Gabriele Spizzichini, cestista; Stefania Pirozzi, nuotatrice; Nicola Murru, calciatore; Franziska Stocker, hockeista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ivana Spagna)