Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna…

…Achille Occhetto, Gianni Alemanno, Bruno Bozzetto, Ettore Gotti Tedeschi, Oscar Tabarez, Isabella Bossi Fedrigotti, Teresa Petrangolini, Zico, Nitto Francesco Palma, Zbigniew Boniek, Francesco Paolantoni, Maurizio Compagnoni, Davide Carlo Caparini, Roberto Rao, Salvo Pogliese, Bryan Cristante…

Oggi 3 marzo compiono gli anni: Claudia Del Pozzo, avvocato; Silvana Migoni, giornalista; Arianna Ciaberna, manager; Elio Ciol, fotografo; Alcibiade Boratto, politico; Franco Sarnari, pittore; Lino de Petrillo, ex calciatore, allenatore; Nick (Nicola Ettore) Edel, pittore, incisore; Achille Occhetto, politico; Alfredo Paglione, gallerista, mecenate; Vittorio Bissi, ex calciatore Como, Verona, Pavia, allenatore; Bruno Bozzetto, animatore, fumettista, regista; Aventino Frau, avvocato, politico; Ivo Ghezze, ex hockeista; Piero Meldini, scrittore, saggista; Rada Rassimov, attrice; Antonio Rosino, scacchista, dirigente; Enzo Bianchi, religioso, scrittore; Franco Rosati, ex calciatore Salernitana, Pescara.

Inoltre, compiono gli anni: Marco Vannini, biologo; Alessandro Galleani, fisioterapista; Donata Govoni, ex atleta; Andrea Melodia, giornalista; Isidoro Alverà, hockeista; Bruno Filippini, cantante; Ettore Gotti Tedeschi, economista, banchiere; Maurizio Moretti, ex calciatore Spal; Giorgio Nardello, ex calciatore Taranto; Attilio Perotti, ex calciatore Genoa, allenatore, dirigente; Dino Landini, ex calciatore Modena, Reggina, Piacenza; Paolo Magelli, regista teatro, direttore artistico; Oscar Tabarez, ex calciatore, allenatore ex Cagliari e Milan, ora Uruguay; Isabella Bossi Fedrigotti, giornalista, scrittrice; Franco Buffoni, poeta, traduttore; Beatrice Draghetti, politica; Nitto Francesco Palma, magistrato, politico.

Compiono gli anni anche: Natale Ripamonti, politico; Valerio Carrara, politico, imprenditore; Ennio Pellegrini, ex calciatore Fiorentina, Pescara, allenatore; Teresa Petrangolini, politica, attivista; Zico, ex calciatore Udinese, allenatore; Giorgio Mele, politico; Jean Louis Basei, rugbista; Nicoletta Bauce, cantautrice; Giuliano Cazzolato, ex ciclista; Fiorello Cortiana, politico; Gianfranco Ganau, politico; Paola Massari, cantautrice; Gabriele Ratti, ex calciatore Lecco, Ternana; Zbigniew Boniek, ex calciatore Juventus, Roma, allenatore; Paolo Micioni, dj, discografico; Francesco Paolantoni, attore; Roberto Messa, scacchista; Mario Simeoli, ex cestista; Gianni Alemanno, politico; Luciano Ciocchetti, politico.

Poi, compleanno di: Marino Palese, ex calciatore Mantova, Como, Lecce; Gianni Stecchi, ex atleta; Massimo del Frate, produttore tv; Anna Rita Sparaciari, ex schermitrice; Luigi Bianco, arcivescovo; Vincenzo Ceccarelli, politico; Loris Pradella, ex calciatore Monza, Bologna, Padova; Gianni Zanon, rugbista, allenatore; Marcellino Mariucci, conduttore tv, attore; Stefano Sbarra, ex cestista, dirigente; Franca Bianconi, ex pattinatrice, allenatrice; Alessandro Danesin, politico; Mario Atzori, fumettista; Walter Bedin, ex calciatore, allenatore; Maurizio Compagnoni, giornalista; Kean Etro, dirigente d’azienda; Gioacchino Criaco, scrittore; Francesca del Fabbro, giocatrice di curling; Claudio Castellini, disegnatore; Andrea Radici, allenatore pallavolo; Davide Carlo Caparini, imprenditore, politico.

Ancora, festeggiano il compleanno: Gisella Donadoni, conduttrice tv; Giuseppe Lanzi, fotografo, giornalista, imprenditore; Roberto Rao, politico; Marco Schenardi, ex calciatore Brescia, Reggiana, Vicenza, allenatore; Susy Siano, calciatrice; Stefano Biglia, fumettista; Michele Conti, politico; Federico Giampaolo, ex calciatore Pescara, allenatore; Massimo Ardinghi, ex tennista, allenatore; Daniele Biganzoli, cestista; Antonella Bucci, cantante; Salvatore Lazzaro, attore; Pablo Lentini Riva, musicista, scrittore; Olivia Manescalchi, attrice, doppiatrice; Claudia Cerutti, pentatleta; Salvo Pogliese, politico; Christian Terni, ex calciatore Varese, Ternana, allenatore; Paola d’Arienzo, attrice; Fabrizio Rongione, attore, sceneggiatore, produttore cinema; Giuseppe Cardone, ex calciatore Bologna, Milan, Piacenza, Parma.

Infine, festeggiano il compleanno: Sidy Diop, attore; Alberto Causin, cestista; Alessandro Politi, cabarettista, attore; Milena Mancini, attrice; Gabriele Albanesi, regista, sceneggiatore; Ruggero Andreozzi, attore, doppiatore; Massimiliano di Lodovico, produttore cinematografico; Chiara Valerio, scrittrice, saggista; Emiliano Melis, calciatore; Venusia Paliotti, ex calciatrice; Gianluca Vizziello, pilota moto; Antonio Ruggiero, cestista; Sabino Sansonna, hockeista; Manuel da Tos, hockeista; Valerio Bernabò, ex rugbista; Claudia Megrè, cantautrice, musicista; Maria Aurora Salvagno, atleta; Francesco Volpe, calciatore; Riccardo Bocchino, rugbista; Livia Stagni, schermitrice; Riccardo Bocalon, calciatore; Alessandra Nencioni, calciatrice; Diletta Crespi, ex calciatrice, calciatrice a 5; Marta Brasi, calciatrice; Filippo Lanza, pallavolista; Chiara Lapi, pallavolista; Elia Sammartin, pilota moto; Gloria Hooper, atleta; Luisa Usenich, calciatrice; Gaetano Monachello, calciatore; Bryan Cristante, calciatore; Silvia Zanardi, ciclista; Lorenzo Musetti, tennista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Arianna Ciaberna)