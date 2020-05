Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti…

…Fabiano Fabiani, Piero Gnudi, Gianni Minà, Remo Ruffini, Francesco Nuti, Pino Scaccia, Lorenza Foschini, Alberto Cairo, Vasco Errani, Gianni Bezzi, Enrico Stinchelli, Pedro Pasculli, Luca Cadalora, Oscar de Pellegrin, Massimo Crippa, Umberto Marroni, Alberto Rossi, Veronica Mazza, Damiano Tommasi, Niccolò Agliardi, Flavia Vento, Davide Silvestri, Andrea Esposito, Aleandro Rosi, Fiammetta Cicogna, Michel Morganella, Mattia Mustacchio, Francesca Petrizzo, Nicolò Diana…

Oggi 17 maggio compiono gli anni: Costanza Zanchini, giornalista; Paolo di Paolo, fotografo; Fabiano Fabiani, dirigente d’azienda, giornalista; Giuliana Maroni, doppiatrice; Mario di Bartolomei, politico; Daniel Schinasi, pittore; Elena Magoia, attrice, doppiatrice; Mario Alemanno, magistrato, giurista; Eva Vanicek, attrice; Mario Ceroli, scultore, scenografo; Piero Gnudi, dirigente d’azienda, politico; Carlo Mezzi, ex calciatore; Gianni Minà, giornalista, scrittore, conduttore tv; Filippo Ottoni, direttore di doppiaggio, regista, sceneggiatore; Mario Biondi, scrittore, poeta, critico letterario; Nicola Magrone, politico, magistrato; Stefano Levi della Torre, pittore, saggista; Remo Ruffini, fisico; Salvatore Grillo, politico; Margherita Serra, artista; Tonino Raffa, giornalista; Pino Scaccia, giornalista; Lorenza Foschini, giornalista, scrittrice; Claudio Garzelli, ex calciatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Vidmer Mercatali, politico; Mauro di Francesco, attore, cabarettista; Alberto Cairo, scrittore, fisioterapista; Ernesto Pilotti, ex pallavolista; Michele Mezza, giornalista, saggista; Francesco Frigeri, scenografo; Lorenzo Ria, politico; Vasco Errani, politico; Francesco Nuti, attore, regista, sceneggiatore; Tino Tracanna, musicista, sassofonista; Carlo Carraro, economista, accademico; Marco Caselli Nirmal, fotografo; Antonio Aiazzi, tastierista; Gianni Bezzi, giornalista, telecronista sportivo; Richard Theiner, politico; Vittorio Gallese, neuroscienziato; Maria Grazia Laganà, politica; Elena Ledda, cantautrice; Roberto Sciacca, politico; Massimo Bernardi, allenatore pallacanestro.

Compiono gli anni anche: Gianna Martorella, imitatrice, attrice; Pedro Pasculli, ex calciatore, allenatore; Enrico Stinchelli, conduttore radio, regista; Luca Monti, allenatore pallavolo; Roberto Quaglia, scrittore; Luca Cadalora, pilota moto; Oscar de Pellegrin, campione paralimpico, arciere, tiratore; Maurizio Zanini, direttore d’orchestra, pianista; Francesco Abate, giornalista, scrittore; Gabriele Gnani, pilota moto; Elena Somarè, fotografa, musicista; Angelo Tosi, ex ciclista; Lino d’Angiò, comico, attore; Claudia Koll, attrice; Massimo Crippa, ex calciatore; Corrado Guzzanti, attore, comico, sceneggiatore; Marco Cornini, scultore; Ilaria Dallatana, imprenditrice; Umberto Marroni, politico; Alberto Rossi, attore; Fabio Triboli, ex paraciclista; Luca Ansaloni, ex cestista, allenatore; Andrea Vento, storico, saggista, giornalista; Elisabetta Gualmini, politica, politologa; Walter Mirabelli, ex calciatore; Attilio Pignotti, pilota moto; Roger Pramotton, ex sciatore; Daniela Calò, attrice, doppiatrice.

Poi, compiono gli anni: Stefania Croce, golfista; Renzo Furlan, ex tennista, allenatore; Ivan Moretto, ex calciatore, allenatore; Alessandro Quarta, attore, doppiatore; Giovanna Trillini, schermitrice, maestra di scherma; Massimo Borgobello, ex calciatore, allenatore; Antonio Tuzza, musicista, compositore, discografico; Adriano Cario, politico; Veronica Mazza, attrice; Eros Puglielli, regista; Niccolò Agliardi, cantautore, compositore, scrittore; Vincenzo Palumbo, calciatore; Damiano Tommasi, ex calciatore, presidente Aic; Antonio Rotelli, giurista, attivista; Manù Bandettini, flautista; Andrea Fabiano, dirigente d’azienda; Daniele Maggioli, cantautore; Giacomo Paniccia, ex calciatore; Flavia Vento, showgirl, attrice; Veronica Rega, attrice, doppiatrice; Gaia Straccamore, ballerina; Giuseppe Abruzzese, calciatore; Emanuele Berrettoni, calciatore; Davide Silvestri, attore; Thony (Federica Victoria Caiozzo), attrice, cantautrice.

Infine, compiono gli anni: Giuseppe Ingrosso, ex calciatore, dirigente; Jacopo Ratini, cantautore, scrittore; Domenico Valentino, pugile; Leonardo Fiaschi, imitatore, cabarettista, cantante; Son Pascal (Pasquale Caprino), cantautore; Marco Cassini, attore; Andrea Esposito, calciatore; Andrea Pisani, attore; Aleandro Rosi, calciatore; Francesco Caria, fantino; Fiammetta Cicogna, conduttrice tv, modella, attrice; Alessandra Barreca, calciatrice; Michel Morganella, calciatore; Mattia Mustacchio, calciatore; Emily Nicosia Vinci, calciatrice; Francesca Zanella, calciatrice; Sonny Colbrelli, ciclista; Francesca Petrizzo, scrittrice; Michela Pezzetti, karateka; Giulia Monaco, calciatrice; Fabio Valenzi, doppiatore; Paul Ferenciac, pallavolista; Edoardo Bertocchi, cestista; Nicolò Diana, attore; Andrea Favilli, calciatore; Emanuele Fiume, canottiere.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Claudia Koll)