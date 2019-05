Buon compleanno Claudio Lotito, Giorgio Zancanaro, Candice Bergen…

…Corrado Carnevale, Glenda Jackson, Gaetano Pecorella, Gian Carlo Caselli, Franco Bassanini, Massimo Masini, Maurizio Paniz, Luciano Spinosi, Mimmo Caso, Marco Boglione, Fulvio Collovati, Julius César Uribe, Diego Novaretti, Claudio Pacifico, Michele Miglionico, Hugo Maradona, Marek Jankulovski, Danilo Leva, Luca Rossettini…

Oggi 9 maggio compiono gli anni: Guido Caroli, ex pattinatore; Corrado Carnevale, magistrato; Bruno Grandi, dirigente sportivo; Alfredo Strambi, politico; Antonio Imbasciati, medico, psicanalista, sessuologo; Glenda Jackson, attrice, politica; Dario Fruscio, politico; Ermes Polli, ex calciatore; Gianni Cazzola, batterista; Gaetano Pecorella, avvocato, politico; Giovanni Volpi, imprenditore; Gian Carlo Caselli, magistrato; Giorgio Zancanaro, baritono; Franco Bassanini, politico; Franco Mari, attore; Gilberto Noletti, ex calciatore; Fabio Ferrario, ex calciatore; Valentino Martelli, politico; Massimo Masini, ex cestista, allenatore; Gastone Rizzato, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Scrivano, cantautore, paroliere, compositore; Candice Bergen, attrice; Dino Ponchio, allenatore atletica leggera, dirigente; Giorgio Rodano, accademico; Maurizio Trani, truccatore; Andrea Battistini, critico letterario; Mario Diana, politico; Paolo Ravaioli, politico; Massimo Bordi, ingegnere, dirigente d’azienda; Maurizio Paniz, politico, avvocato; Nancy Cuomo, cantante, discografica; Renzo Innocenti, politico; Luciano Spinosi, ex calciatore, allenatore; Alberto Ardessi, ex cestista; Carmine Fornari, regista, sceneggiatore; Gioacchino Pellitteri, politico; Giovanni Ferradini, ex calciatore; Domenico (Mimmo) Caso, ex calciatore, allenatore, dirigente; Roberto Guerzoni, politico; Massimo Lugli, giornalista, scrittore; Giampaolo Rossi, ex calciatore, allenatore; Cesare Alpini, storico dell’arte; Marco Boglione, imprenditore; Giovanni Lanfranco, ex pallavolista; Pierfranco Bruni, ex pallavolista; Fulvio Collovati, ex calciatore, dirigente, opinionista; Marco Gelardini, attore.

Compleanno anche di: Claudio Lotito, imprenditore, presidente SS Lazio; Julius César Uribe, ex calciatore, allenatore; Francesco Scali, attore; Gianni Maroccolo, bassista, discografico; Danilo Nigrelli, attore, regista; Nicolò Anselmi, vescovo; Tullio Boi, disegnatore; Rosanna Baiardo, ex pallavolista, allenatrice, dirigente; Claudio Pacifico, attore, stuntman, controfigura; Nicola Contini, bassista, compositore; Flavio Giupponi, ex ciclista, dirigente; Loredana Nicosia, attrice, doppiatrice; Richard Pramotton, ex sciatore; Pier Francesco Maestrini, regista; Michele Miglionico, stilista; Furio Steffè, allenatore pallacanestro; Roberto Burchielli, regista, sceneggiatore, autore tv; Monica Sarnelli, cantante; Mauro Smocovich, scrittore; Francesco Amato, ex hockeista, allenatore; Francesco de Rosa, giornalista, scrittore; Martino Soracreppa, hockeista; Angela Lombardi, politica.

Poi, festeggiano il compleanno: Hugo Maradona, ex calciatore, allenatore; Marco Sgrò, ex calciatore, allenatore; Lara Bianconi, ex nuotatrice; Gustav Hofer, regista, sceneggiatore, giornalista; Manuela Leggeri, ex pallavolista; Manuela Grillo, ex atleta; Marek Jankulovski, ex calciatore, dirigente; Alessandro Morelli, giornalista, politico; Santiago Dellapè, rugbista; Danilo Leva, politico; Massimo Paci, calciatore; Roberto Biserni, ex calciatore, allenatore; Stefania Masala, attrice, musicista; Veronica Minati, pallavolista; Gabriele Greco, bassista, contrabbassista, pianista; Leandro Rinaudo, calciatore; Flavio Sala, chitarrista; Valeria Alberti, pallavolista; Carlotta Baratto, canottiera; Ermanno Capelli, ex ciclista; Diego Novaretti, calciatore; Thomas Pichler, ex hockeista; Luca Rossettini, calciatore; Luca Vitali, cestista; Andrea Dianetti, attore, regista, doppiatore; Eugenio Saitta, politico; Jacopo Borra, cestista; Lucia Ceci, calciatrice; Davide Bertoncini, calciatore; Tommaso Romani, nuotatore; Martina Rosucci, calciatrice; Mauro Castagna, calciatore a 5; Vittorio Ghirelli, pilota auto; Guido Vianello, pugile; Ilaria Toniolo, calciatrice; Edoardo Scotti, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Candice Bergen)