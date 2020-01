Buon compleanno Daniele d’Armiento, Sylvia Fortini, Pier Francesco Corso…

…Patrick Cutrone, Mel Gibson, Fulvio Varglien, Fabrizio del Noce, Victoria Principal, Gianfranco Fini, Gioele Dix, Roberto Cravero, Michael Schumacher, Fiore Argento, Alessandro Petacchi, Alessia Morani, Andrea Cassarà, Linda de Rocco, Elia Legati, Dario Vangeli, Silvio Zanotelli, Stefano Agostini, Edoardo Caliogna, Sara Alberti, Giulia Luzi, Arianna Ferrati…

Oggi 3 gennaio compiono gli anni: Daniele d’Armiento, fisico, saggista, manager; Sylvia Fortini, giornalista free lance; Pier Francesco Corso, avvocato, giornalista; Gerardo Mazziotti, architetto; Salvatore Mazzaracchio, politico, giornalista; Massimo Krogh, giurista, avvocato; Gualtiero Calboli, latinista, linguista; Mario Conti, ex calciatore Carbonia, Lucchese; Giovanni Lajolo, cardinale; Aurelio Misiti, politico; Fulvio Varglien, ex calciatore Triestina, Torino, Livorno; Pietro Sgarlata, generale, ex presidente Sampdoria; Antonio Mundo, politico; Guido Vicentini, politico; Leone Delfino, politico; Pasquale Giuliano, politico, magistrato.

Inoltre, compiono gli anni: Vincenzo Musardo, pittore, scultore; Nicolino Tosoni, scrittore, saggista; Pasquale di Giovanni, ex calciatore Alessandria; Rodolfo Cetoloni, vescovo; Monica Giorgi, ex tennista, saggista; Corrado Nastasio, ex calciatore Atalanta, Cagliari, Legge, Brindisi; Tamara Baroni, attrice; Vittorio Boschet, giocatore di curling; Roberto Car, fisico; Maria Gabriella Sartori, psicologa, psicoterapeuta; Aniello Cimitile, politico; Fabrizio del Noce, giornalista; Salvatore Esposito, ex calciatore Fiorentina, Napoli, allenatore; Giuliano Fontana, ex ciclista; Donato Negro, arcivescovo; Marco Vannini, filosofo; Giovanni Bellini, politico; Massimiliano de Seneen, politico; Claudio Mistrangelo, allenatore pallanuoto.

Anche compleanno di: Victoria Principal, attrice; Gianfranco Fini, politico; Vittorio Algeri, ex ciclista, dirigente; Enzo Savarese, politico; Gabriele Adinolfi, politico, scrittore; Vittorio Aliprandi, politico; Guido de Martini, politico; Gioele Dix (David Ottolenghi), attore; Maria Gloria Giani, imprenditrice; Mel Gibson, attore, regista, sceneggiatore; Daniele Barbieri, semiologo, saggista, poeta; Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore; Riccardo Magherini, regista, sceneggiatore, drammaturgo; Massimo Chiesa, ex arbitro di calcio, dirigente d’azienda; Lucio Solazzi, allenatore calcio a 5, dirigente; Alessandro Andrei, atleta.

Poi, compiono gli anni: Stefano Tosi, cantautore; Dario Lo Bosco, dirigente d’azienda, docente; Giacomo de Cerce, judoka; Walter Obert, autore di giochi; Carola Cicconetti, schermitrice; Alfred Runggaldier, fondista; Roberto Cravero, ex calciatore Torino, Cesena, Lazio, dirigente, commentatore sportivo; Li Rong Mei, artista marziale, attrice; Daniele Scarpa, canoista; Alessio Brogi, ex calciatore Modena, Bari, Monza; Alessandro Toti, ex calciatore, allenatore giovanili Lazio, Roma; Nicoletta Tozzi, ex atleta; Fabio Tricoli, giornalista; Giovanna Carollo, giornalista, conduttrice tv; Ennio Falco, tiratore; Michael Schumacher, pilota F1; Gerda Weissensteiner, ex slittinista, ex bobbista; Fiore Argento, attrice; Claudio Mascheretti, ex calciatore.

E ancora, compiono gli anni: Silvia Boschero, giornalista, conduttrice radio; Giuseppe Falco, cestista; Guido Caprino, attore; Patrizio Fimiani, ex calciatore Roma, Lodigiani, allenatore; Paolo Guerrieri, montatore, sceneggiatore; Corrado Margutti, compositore, direttore di coro, tenore; Giuliano Peparini, coreografo, regista; Alessandro Petacchi, ciclista; Dimitri Agostini, cestista; Alessia Morani, politica; Lorena Brancucci, cantante, paroliera, doppiatrice; Dany Locati, ex skeletonista; Maurizio Nassi, calciatore; Cristiano Morroni, attore; Generoso Rossi, ex calciatore; Emiliano Tarana, ex calciatore, allenatore, dirigente; Cristian Deville, sciatore; Luca Garri, cestista; Oscar Gugliotta, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Luca Tesconi, tiratore; Domenico Mattiello, pallanotista; Alessandro Armuschio, cantante, compositore, polistrumentista; Andrea Cassarà, schermidore; Giuseppe Spinelli, ex giocatore di baseball; Walter Trusendi, tennista; Linda de Rocco, hockeista; Elia Legati, calciatore; Dario Vangeli, pugile; Silvio Zanotelli, giocatore di curling; Stefano Agostini, ex ciclista; Edoardo Caliogna, pallanotista; Francesca da Ros, calciatrice; Marco Migliorini, calciatore; Sara Alberti, pallavolista; Giulia Luzi, attrice, doppiatrice, cantante; Arianna Ferrati, calciatrice; Yuri Farneti, giocatore di squash; Martino Mastellari, cestista; Anna Nicoletti, pallavolista; Patrick Cutrone, calciatore; Michele Ebeling, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sylvia Fortini)