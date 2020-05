Buon compleanno Daniele Galloppa, Gabriele Ferrieri, Tania Cagnotto…

…Vincenzo Onorato, Madeleine Albright, Trini Lopez, Luigi Covatta, Umberto Quadrino, Brian Eno, Mario Guarnera, Chazz Palminteri, Mike Oldfield, Dario Baldan Bembo, Franco Selvaggi, Cecilia Malmstrom, Giorgio Mastrota, Fabrizio Provitali, Ernesto Tomasini, Roberto Gammino, Viola Valli, Flavio Montrucchio, André Dias, Patrice Evra, Regina Orioli, Carolina Felline, Arturo Scotto, Daniela Reina…

Oggi 15 maggio compiono gli anni: Livio Pinazza, ex calciatore; Pasquale Laurito, giornalista; Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Gastone Lenzi, ex calciatore, allenatore; Valerio Ampollini, ex calciatore; Enzo Bartocci, politico; Rosetta Loy, scrittrice; Vincenzo Lorenzelli, chimico, ex nuotatore, accademico; Anna Maria Alberghetti, soprano, attrice; Dino de Zordo, saltatore con sci; Madeleine Albright, politica; Trini Lopez, cantante, chitarrista, attore; Roberto Tirelli, scultore; Giuliano Fortunato, ex calciatore; Marcello Morandini, architetto, scultore, designer; Gianfranco Volpato, ex calciatore; Pietro Campagnaro, ex ciclista; Beniamino Depalma, arcivescovo; Enrico Dordoni, ex calciatore; Antonio Martone, magistrato; Mario Rosario Morelli, magistrato, costituzionalista; Enrico Montanari, storico delle religioni.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Luigi Covatta, politico, giornalista; Carlo d’Amato, politico; Salvatore Fisichella, tenore; Francesco del Casino, pittore; Lino Jordan, ex biatleta; Sara Franchetti, modella, attrice; Umberto Quadrino, imprenditore, dirigente d’azienda; Mario Raffaelli, politico; Enzo Ciconte, scrittore, politico; Dario Baldan Bembo, compositore, cantante, tastierista; Brian Eno, compositore, musicista, discografico; Mario Guarnera, cantautore; Marina Marfoglia, cantante, attrice, modella; Fabiola de Clercq, scrittrice; Cristina Acidini, storica dell’arte; Sergio Brunetta, ex calciatore; Franco Monaco, politico, giornalista; Domenico Rossi, generale, politico; Pellegrino Valente, ex calciatore; Vic Vergeat, chitarrista, cantautore, discografico; Chazz Palminteri, attore, regista, sceneggiatore; Andrea Cavicchioli, politico; Mike Oldfield, compositore, polistrumentista.

Compleanno anche per: Franco Selvaggi, ex calciatore, allenatore; Gianna Paola Scaffidi, attrice; Isa Gallinelli, attrice; Luigi Gozzoli, ex calciatore; Vincenzo Onorato, armatore; Giampiero Gloder, arcivescovo; Franco Guglielmetti, musicista; Enrico Rosso, alpinista; Guglielmo Signora, fumettista, scrittore; Massimo Gregori, ex calciatore; Giorgio Mastrota, attore, conduttore tv; Sergio Galeazzi, ex calciatore, allenatore; Giuliano Melosi, ex calciatore, allenatore; Cecilia Malmstrom, diplomatica, politica; Fabio Natta, politico; Herbert Simone Paragnani, sceneggiatore, regista; Fabrizio Provitali, ex calciatore; Ernesto Tomasini, attore, cabarettista, cantante; Alessandro Canale, ex atleta; Roberto Gammino, attore, doppiatore, dialoghista; Nicola Martini, ex calciatore; Maurizio Agazzi, alpinista.

Poi, festeggiano il compleanno: Giorgio Schoettler, produttore tv, sceneggiatore; Massimiano Bucchi, sociologo; Massimiliano Ferrati, pianista; Stefano Sacripanti, allenatore pallacanestro; Riccardo Guarino, biologo; Andrea Castellani, rugbista, allenatore; Andrea Cramarossa, attore, regista, scrittore; Viola Valli, nuotatrice; Mattia Boschetti, conduttore tv, scenografo; Michele Dalai, scrittore, autore tv; Ivan Lunardi, ex saltatore con sci; Francesco Pezzulli, attore, doppiatore; Marinella Piolanti, ex calciatrice, allenatrice; Mario Bonfiglio, ex calciatore, allenatore; Monica Caprini, ex calciatrice, calciatrice a 5, dirigente; Giorgio Corona, calciatore; Giampietro Cutrino, conduttore tv; Don Joe (Luigi Florio), beatmaker, dj, rapper; Marzio del Testa, percussionista, batterista, compositore; Flavio Montrucchio, attore; Elisabetta Moro, ex cestista; Valeria Casprini, triatleta, nuotatrice; Roberta Minet, karateka; Gabriella di Girolamo, politica; Carolina Felline, attrice; Tommaso Plateo, cestista; Arturo Scotto, politico.

Infine, compleanno di: André Dias, calciatore; Patrice Evra, calciatore; Maurizio Biondo, ex ciclista; Daniela Reina, atleta; Michele Anaclerio, calciatore; Anna Floris, tennista; Stefano Maniscalco, karateka; Marco Turati, calciatore; Anna Caliendo, ex cestista; Federico Maiocco, cestista; Tania Cagnotto, ex tuffatrice, telecronista; Daniele Galloppa, ex calciatore, allenatore; Anna Rossi, cestista; Silvia Rupil, ex atleta; Marco Ercolessi, giocatore di calcio a 5; Matteo Gualemi, giocatore di biliardo; Fabian Rinaudo, calciatore; Massimiliano Ammendola, calciatore; Giorgio Bertacchi, calciatore; Luca Zanatta, hockeista; Gian Marco Ferrari, calciatore; Marianna Vujko, pallavolista; Stefania Bivone, cantante, attrice, modella; Edoardo Padovani, rugbista; Valentina Cillara Rossi, sciatrice; Lucrezia Fantelli, sciatrice; Michelangelo Biondelli, rugbista; Ludovica Bebi, doppiatrice; Riccardo Suarez, doppiatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Tania Cagnotto)