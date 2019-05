Buon compleanno David Beckham, Alessandro Diamanti…

…David Suchet, Edouard Balladur, Engelbert Humperdinck, Angelo Caloia, Ernesto Castano, Umberto Galimberti, Paolo Franchi, Walter Sabatini, Beppe Dossena, Donatella Versace, Vincenzo Maenza, Silvia Velo, Elda Alvigini, Mariano Rabino, Maria Sole Tognazzi, Aris Prodani, Renate Gebhard, Simon Grechi, Francesco Facchinetti, Charlotte di Cambridge…

Oggi 2 maggio compiono gli anni: Vincenzo Voccia, ex calciatore; Edouard Balladur, ex premier Francia; Licia Pasquali, ex cestista; Umberto Leanza, giurista; Silvio Anselmo, attore, doppiatore, scrittore; Engelbert Humperdinck, cantante, pianista, sassofonista; Mario Mereghetti, ex calciatore; Angelo Caloia, economista; Riccardo Cardellicchio, giornalista, scrittore; Ernesto Castano, ex calciatore; Angelo Carrano, ex calciatore, allenatore; Rosario Spanò, ex calciatore; Gianpaolo Bissi, politico; Mario Zanon, ex calciatore; Enrico Bertorelli, attore, doppiatore; Dino d’Alessi, ex calciatore, allenatore; Gian Antonio Danieli, biologo, genetista; Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista; Antonio Brutti, atleta; Sergio Ferrara, fisico; Urano Navarrini, ex calciatore, allenatore; Marco Fumo, pianista; David Suchet, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Adriano Tessarollo, vescovo; Roberto Dovesi, chimico; Giuseppe Perletto, ex ciclista; Felice Bodei, pittore; Paolo Franchi, giornalista; Alberta Ferretti, stilista; Roberto Cappello, pianista; Carola Mangiarotti, ex schermitrice; Vito Zagarrio, storico, regista; Paola Folzini, cantante; Bianca Rossi, ex cestista; Stefano Colagrande, attore; Stefano Micocci, scrittore; Walter Sabatini, ex calciatore, allenatore, ex d.s. Roma; Donatella Versace, stilista; Walter Calloni, batterista; Paola Frassinetti, politica; Marco Buticchi, scrittore; Dore Misuraca, politico; Beppe Dossena, ex calciatore, allenatore, dirigente, opinionista tv; Massimo Spano, regista, scenografo; Andrea Balestrieri, pilota moto; Antonio Barboni, politico; Maurizio Verbeni, dj, discografico; Amedeo Baldizzone, ex calciatore, allenatore; Enrico Todesco, ex calciatore; Vivien Vee (Viviana Andreattini), cantante; Marco Biondi, conduttore radio; Paola Caridi, giornalista, scrittrice.

Compiono gli anni anche: Anna Parisi, saggista; Frédéric Zigante, musicista, chitarrista; Giulio Arrighini, politico; Vincenzo Maenza, ex lottatore; Crocefisso Maggio, giocatore di biliardo; Carmelo Parpiglia, ex calciatore; Fabio Stassi, scrittore; Roberta Lena, attrice, regista; Fabio Toncelli, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Simone Casati, divulgatore scientifico; Nicola Ayroldi, ex arbitro di calcio; Stefano Apuzzo, politico; Patty l’Abbate, economista, politica; Alessandro Morbidelli, astronomo; Luigi Apolloni, ex calciatore, allenatore; Maria Cristina Maccà, attrice; Silvia Velo, politica; Elda Alvigini, attrice; Marco Favalli, hockeista; Konrad Kurt Landstatter, sciatore; Emanuele Secci, attore, regista, pianista; Stefano Ambrosini, giurista, avvocato; Lorenzo Ortolani, illustratore, fumettista; Stefano Pasetto, regista, sceneggiatore, montatore; Mariano Rabino, politico; Lorenzo Trincheri, atleta; Luca Chiaravalli, musicista, arrangiatore, discografico; Maria Sole Tognazzi, regista; Cristian Trapella, ex calciatore; Aris Prodani, politico.

Poi, compleanno di: David Beckham, ex calciatore, attore; Lara Peyrot, fondista; Valentina Chico, attrice; Davide Morini, arti marziali; Alessandro d’Avenia, scrittore, sceneggiatore; Renate Gebhard, politica; Michela Cupido, ex calciatrice; Cristiano Pasca, attore, regista, sceneggiatore; Paola Donzella, cantante; Simon Grechi, attore; Andrea Martongelli, chitarrista, compositore; Gianluca Bazzoli, attore; Francesco Facchinetti, dj, conduttore tv, rapper; Renzo di Falco, conduttore radio; Valeria Bilello, modella, attrice, conduttrice tv; Sara Bellodi, attrice, modella, conduttrice tv; Luigi Castaldo, calciatore; Chiara Gensini, attrice; Alessandro Diamanti, calciatore; Mariano Stendardo, calciatore; Riccardo Mazzetti, tiratore; Federico Pagani, pallanotista; Filippo Savini, ciclista; Danilo Rinaldi, pallavolista; Carlotta Daminato, pallavolista; Romina Pinna, calciatrice; Cristina Merli, calciatrice; Camilla Labate, calciatrice; Nadia Mattivi, hockeista; Charlotte di Cambridge, principessa.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Diamanti)