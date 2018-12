Buon compleanno Dionne Warwick, Susanna Tamaro, Fiona May…

…Vittorio Mathieu, Connie Francis, Giancarlo Cimoli, Giancarlo Zanetti, Luciano Castellini, Emerson Fittipaldi, Massimo Mucchetti, Antonio Marcegaglia, Gianluca Maglia, Nicola Ravaglia, Tommaso Benvenuti, Fabrizio Paghera, Federica del Buono…

Oggi 12 dicembre compiono gli anni: Vittorio Mathieu, filosofo, politico; Mirella Antonione Casale, insegnante, attivista; Guido Benvenuti, ex schermidore, dirigente; Gian Franco Reverberi, musicista, compositore; Giorgio Perversi, ex calciatore, allenatore; Giorgio Letta, matematico; Roberto Benzi, direttore d’orchestra, pianista; Connie Francis, cantante; Vincenzo Aquilanti, chimico; Giancarlo Cimoli, dirigente d’azienda; Dionne Warwick, cantante; Giovanna Gagliardo, giornalista, regista, sceneggiatrice; Giancarlo Zanetti, attore, regista; Angelo Pereni, ex calciatore, allenatore; Mario Chiesa, politico; Andrea Nannini, pallavolista, allenatore; Livio Pepino, magistrato; Luciano Castellini, ex calciatore, allenatore; Cristina Pabst, ex slittinista; Gianni Fardin, politico; Fabio Pigliapoco, diplomatico; Emerson Fittipaldi, pilota auto; Franco Cittadino, ex calciatore, allenatore; Paolino Stanzial, ex calciatore, allenatore; Pantaleo Corvino, dirigente sportivo; Riccardo Groppali, naturalista; Renato Liprandi, attore, scrittore, drammaturgo; Elvino Echeoni, pittore, scultore; Marcello Jori, artista; Giuseppe Matteo Pirisi, politico; Raffaele Aurisicchio, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Massimo Mucchetti, giornalista, politico; Sandro Baldoni, regista, sceneggiatore; Mauro Coltorti, politico; Fabio Alberti, attivista, politico; Mauro Barella, ex atleta; Raffaella Battaglini, scrittrice, drammaturga; William Matteuzzi, tenore; Piero Fabrizi, musicista, compositore, chitarrista; Susanna Tamaro, scrittrice; Mauro Mazzotti, allenatore di baseball; Adele Pandolfi, attrice; Roberto Cenci, attore, regista, autore tv; Valter Giuliani, astronomo; Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, drammaturgo; Francesco Paolo Capone, sindacalista; Bruno Costantini, hockeista; Maurizio Rossi, ex ciclista; Gipi (Gian Alfonso Pacinotti), fumettista, illustratore, regista; Antonio Marcegaglia, imprenditore; Massimo Sulli, ex judoka; Guido della Frera, imprenditore, politico; Marco Iacona, giornalista, saggista, scrittore; Alessandra Acciai, attrice; Catello Cimmino, ex calciatore; Piero Longhi, pilota rally; Vincenzo Ciampi, politico; Daniele Contardo, attore, musicista; Giuseppe Genna, scrittore; Fiona May, ex atleta, attrice; Ezio Zani, politico; Oliver Martini, pilota auto; Giovanna Donini, autrice tv; Lorenzo Marone, scrittore; Paco Fabrini, attore; Antonio Buscé, ex calciatore, allenatore; Lucia Morico, judoka.

Infine, festeggiano il compleanno: Meinhard Durnwalder, politico; Elena Tagliabue, ex sciatrice; Andrea Piccini, pilota auto; Myriam Catania, attrice, doppiatrice; Michele Maccanti, ex ciclista; Gianluca Saraceni, pallavolista; Dino Pes, fantino; Mr. Phil (Philip Preston), beatmaker, discografico; Simone Lupino, attore; Matteo Martari, ex modello, attore; Zerocalcare (Michele Rech), fumettista; Simone Grippo, calciatore; Gianluca Maglia, nuotatore; Nicola Ravaglia, calciatore; Alessio di Chirico, arti marziali; Tommaso Benvenuti, rugbista; Sophie Pacini, pianista; Fabrizio Paghera, calciatore; Alessio Sabbione, calciatore; Chiara Poeta, calciatrice; Giuseppe Francesco Maione, regista; Federica del Buono, atleta; Giorgia Spinelli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fiona May)