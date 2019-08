Buon compleanno Don Backy, Laura Morante, Usain Bolt…

…Fernanda Contri, Giancarlo Guardabassi, Enrico Maria Papes, Lino Capolicchio, Barbara Scaramucci, Paolo Vidoz, Giuseppe Bellusci, Matteo Gentili, Andrea de Nicolao…

Oggi 21 agosto compiono gli anni: Marco Borrini, ex calciatore; Alfonso Marotta, ex pentatleta; Andrea Marzani, ex calciatore; Cesare Trebeschi, politico; Peppino Aldrovandi, politico; Danilo Barozzi, ex ciclista; Sergio Magni, ex calciatore; Bruno Orsini, politico; Alberto Basso, musicologo; Massimo Corsale, saggista, sociologo, scrittore; Fernanda Contri, giurista, magistrata, politica; Gastone Tellini, ex calciatore; Romano Rizzato, pittore, illustratore; Maria Teresa Vianello, attrice; Giancarlo Guardabassi, dj, cantante, paroliere; Don Backy (Aldo Caponi), cantautore, attore, scrittore, pittore; Adriano Prosperi, storico, giornalista; Elio Costa, magistrato, politico; Paolo Caviglia, politico; Aurelio Crippa, politico, sindacalista; Enrico Maria Papes, cantautore, batterista.

Inoltre, compiono gli anni: Lino Capolicchio, attore, doppiatore, regista; Giuseppe Liberto, presbitero, direttore di coro, compositore; Fausto Pajar, giornalista, scrittore; Massimo Piloni, ex calciatore, allenatore; Silvana Aliotta, cantante; Mariella Bocciardo, politica; Barbara Scaramucci, giornalista; Carla Rigato, pittrice, scultrice; Leonardo Treviglio, attore; Aldo Cerantola, ex calciatore, allenatore, dirigente; Luigi Muraro, ex calciatore, allenatore; Arduino Tiraboschi, ex biatleta; Massimo Palanca, ex calciatore; Marco Sciaccaluga, attore, regista; Vittorio Marini, ex calciatore, allenatore; Laura Morante, attrice, regista; Maurizio Tomassi, ex cestista; Giuseppina Torregrossa, scrittrice; Bartolomeo di Michele, ex calciatore; Antonino Imborgia, ex calciatore, dirigente; Susanna Beltrami, docente, danzatrice, coreografa.

Compiono gli anni anche: Fabio Albinelli, ex calciatore; Roberto Balzani, storico, saggista, politico; Maria Saponara, politica; Alberto Gimignani, attore; Gottlieb Taschler, biatleta, dirigente; Nick Becattini, cantante, chitarrista; Camillo Piazza, politico; Mario Longo, ex atleta; Giovanni Nuti, musicista, cantautore; Roberto Biffi, ex calciatore, allenatore; Marco Ferrari, ex calciatore, allenatore; Daniela Grande, ex cestista; Antonello Silverini, illustratore; Giorgia Brenzan, ex calciatrice, allenatrice; Andrea Bucciol, allenatore calcio a 5; Vittorio Fravezzi, politico; Antonio Benarrivo, ex calciatore; Giacinto Palmarini, attore; Dario Simoni, allenatore pallavolo; Paolo Vidoz, ex pugile; Daniele Moretti, ex calciatore, allenatore, dirigente; Roberta Pedranzini, scialpinista; Alberto Barachini, giornalista, politico; Simone Crolla, politico; Stefano Moriggi, filosofo, storico; Simona Muzzioli, ex ciclista; Mascia Foschi, cantante, attrice; Maria Cristina Giai Pron, ex canoista; Rocco Normanno, pittore; Alex Guadagnoli, musicista, discografico.

Infine, festeggiano il compleanno: Marco Mario de Notaris, attore, regista, sceneggiatore; Rossana Spinato, pallavolista; Francesca Faiella, attrice, regista; Christiane Filangieri, attrice; Chiara Gazzoli, ex calciatrice, ex calciatrice a 5; Roberto Mirri, ex calciatore, allenatore; Stefano Poletti, regista, musicista; Pietro Sportillo, ex calciatore, allenatore; Valentina Bartolo, attrice; Alessandro Beltrami, allenatore pallavolo; Fabio Ceresa, regista, librettista; Valentina Maio, imprenditrice; Emiliano Zucchini, pittore, fotografo; Matteo Abbate, ex calciatore, allenatore; Antonio Giosa, calciatore; Giovanni de Carolis, pugile; David Mair, slittinista; Francesca Quondamcarlo, schermitrice; Romano Battisti, canottiere; Usain Bolt, ex atleta; Pietro Adragna, fisarmonicista; Chiara Chiti, attrice, modella; Paolo Bartolomei, calciatore; Giuseppe Bellusci, calciatore; Matteo Gentili, calciatore; Lucrezia Sinigaglia, schermitrice; Andrea de Nicolao, cestista; Maria Magatti, rugbista; Sofia Bertizzolo, ciclista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Usain Bolt)