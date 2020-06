Buon compleanno Edoardo Pittalis, Francesco Birocchi, Lorenzo Insigne…

Oggi 4 giugno compiono gli anni: Edoardo Pittalis, giornalista; Francesco Birocchi, giornalista; Alessandro Asiano, ex calciatore; Aulo Fogar, ex calciatore; Nene Martelli, pittrice; Nunzio Franco Pascarella de Capoa, artista, architetto, scrittore; Aldo Pedretti, ex calciatore; Leonardo Cavallini, bobbista; Stefano Pessina, ingegnere, imprenditore; Amedeo Schiattarella, architetto; Franco Prodi, fisico; Salvatore Provino, pittore; Antoine (Pierre Antoine Muraccioli), cantante; Ricky Shayne, cantante, attore; Massimo Struffi, politico; Umberto Margiotta, pedagogista; Bruno di Pietro, pittore, scultore; Giacomo Vianello, ex calciatore; Maria Canins, ex fondista, ex ciclista, biker; Luigi Fabbri, politico; Giovanni Giuliano, politico; Ezio Musa, ex calciatore; Eva Klotz, politica; Marco Risi, regista, sceneggiatore, produttore; Alfonso Fratteggiani Bianchi, artista.

Inoltre, compleanno di: Mariolina Sattanino, giornalista, conduttrice tv; Uber Anghinoni, politico; Luisa Gnecchi, politica; Walter Novellino, ex calciatore, allenatore; Daniele Galli, politico; Orlando Bianchini, ex atleta; Enrico Gatti, violinista; Pasquale Iachini, ex calciatore, allenatore; Elsa Mazzolini, giornalista; Alessandro Barsi, hockeista; Giorgio Micheletti, giornalista; Raffaele Tiscar, politico, funzionario; Luca Madonia, cantautore; Ezio Riva, ex cestista; Biagio Cepollaro, poeta; Maria di Rienzo, scrittrice; Vincenzo Novari, dirigente d’azienda; Luciano Pizzetti, politico; Den Harrow (Stefano Zandri), modello, cantante; Giorgio Benini, ex calciatore; Patrizia Bugnano, avvocata, politica; Ivo Collé, politico; Marcello Pittella, politico; Giacinto Boni, ex hockeista, allenatore, dirigente; Riccardo Fragassi, politico.

Compiono gli anni anche: Franco Mannella, attore, doppiatore, regista; Sarah F. Maclaren, sociologa, antropologa; Stefano Breme, ex ciclista; Cecilia Bartoli, mezzosoprano; Carlo Salvemini, politico; Alessandro Baronti, ex ciclista; Francesco dell’Anno, ex calciatore; Pasquale Iracà, allenatore pallacanestro; Fabio Meridiani, musicista, bassista; Andrea Prevignano, conduttore radio, giornalista; Elisabetta Trenta, politica, ex ministra della difesa; Davide Perona, ex ciclista; Sergio Sgrilli, attore, comico, cantante; Stefano Attruia, ex cestista; Rolando Ravello, attore, regista, sceneggiatore; Alfredo Versace, giocatore di bridge; Massimiliano Bruno, sceneggiatore, commediografo, attore; Deborah Compagnoni, sciatrice.

Poi, compiono gli anni: Patrizia di Martino, attrice, regista; Giorgio Tonzig, ex cestista; Roberto Berardi, politico; Nikka Costa, cantante; Pif (Pierfrancesco Diliberto), conduttore e autore tv, regista; Nino Porzio, cantautore, attore; Duccio Giordano, attore, regista; Vanni Pessotto, ex calciatore, allenatore; Fabio Alisei, dj, conduttore radio; Ettore d’Alessandro, attore; Angelina Jolie, attrice, produttrice, regista; Nicola Ventura, imprenditore, pilota rally, dirigente sportivo; Marco Carparelli, calciatore; Davide Franceschetti, pianista; Patrick Trentini, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Marco Vendrame, ex calciatore, allenatore; Marco Lingua, atleta; Alessandro Roja, attore; Simone Maludrottu, pugile; Fabio Tuiach, pugile, politico; Leandro Alvarez, calciatore; Elisa Cella, pallavolista.

Infine, festeggiano il compleanno: Giuseppe de Vita, ex canottiere; Andrea Andreoli, trombonista; Angelo Gigli, cestista; Leonardo Tumiotto, ex nuotatore, dj; Roberto Moliterni, scrittore, sceneggiatore; Bar Refaeli, supermodella; Lavinia Santucci, cestista; Amedeo Tonelli, arciere; Luca Vanni, tennista; Andrea Ariaudo, pallavolista; Viola di Grado, scrittrice, orientalista; Elia Violi, ex rugbista; Lorenzo Insigne, calciatore; Giovanni Maistri, rugbista, allenatore; Daniele Mazzone, pallavolista; Giulia Pisani, pallavolista; Martina Valcepina, pattinatrice; Juan Iturbe, calciatore; Sami Panico, rugbista; Matteo Minozzi, rugbista; Sara Veritti, calciatrice; Isacco Lovisotto, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Lorenzo Insigne)