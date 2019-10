Buon compleanno Edy Reja, Naike Rivelli…

…Renzo Burini, Gianni Berengo Gardin, Walter Pedullà, Edmondo Bruti Liberati, Franco Malerba, Antonio Albanese, Roberto Fico, Nunzia de Girolamo, Daniele Vantaggiato, Giorgio Da Rin, Federico Masi, Manuel Giandonato, Riccardo Russo, Paolo Simion, Elena Viviani, Valeria Schiavi…

Oggi 10 ottobre compiono gli anni: Liliana Cano, pittrice; Renzo Burini, ex calciatore, ex allenatore; Gabriella Genta, attrice, doppiatrice; Gianni Berengo Gardin, fotografo; Walter Pedullà, critico letterario; Adriano Rossi, ex calciatore; Elio Mauro, cantante; Gastone Savio, politico; Francesco Marinelli, arcivescovo; Giuseppe Gangemi, editore; Antonio Quintana, generale; Franco Bonferroni, politico; Paola Bertoni, cantante; Armando de Vincentiis, ex atleta; Mosè Marcia, vescovo; Edmondo Bruti Liberati, magistrato; Edoardo (Edy) Reja, ex calciatore, allenatore; Franco Malerba, astronauta, politico; Marcella Frangipane, archeologa.

Compleanno anche di: Cristina Businari, modella, attrice, pubblicista; Gino Cogliandro, cabarettista; Massimo Gregori Grgic, scrittore; Marco Zacchera, politico; Domenico Neri, ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo; Siegfried Stohr, pilota auto; Mauro Talarico, fumettista; Albertino Gabana, politico; Roberto Leschio, ex calciatore; Pasquale d’Alessandro, autore tv, dirigente d’azienda; Peppe Licciardi, chitarrista, compositore.

Inoltre, compiono gli anni: Viviana Stucchi, cantante; Roberto Terzani, musicista; Maurizio Dotti, fumettista; Lorenzo Dallari, giornalista, scrittore; Carlo Faiello, cantautore; Carla Signoris, attrice, comica, conduttrice tv; Massimo de Paoli, politico; Roberto Monti, ex arbitro calcio a 5; Mario Tullo, politico; Elio Festa, ex ciclista; Massimo Armanini, banchiere; Vittorio Cozzella, ex calciatore, dirigente sportivo; Ferdinando de Giorgi, ex pallavolista, allenatore; Marcello Gamberini, ex calciatore; Antonio Albanese, attore, regista, comico; Stefano dalla Costa, ex calciatore, allenatore; Andrea Morricone, compositore, direttore d’orchestra; Francesco Vescovi, ex cestista, allenatore, dirigente; Steve Saluto, chitarrista; Maria Pia Calzone, attrice; Lorenzo Montersoli, giornalista; Violetta Caldart, giocatrice di curling; Vasco Vascotto, velista; Stefania Antonini, ex calciatrice; Gabriele de Pasquale, montatore; Filippo Feliziani, ex calciatore a 5; Silvia Cavalleri, golfista; Emanuele Merisi, nuotatore; Daniele Toto, politico, imprenditore; Lorenzo Arnone Sipari, naturalista, storico; Simone Baldini Tosi, cantautore; Nicola di Liso, ex calciatore, allenatore; Naike Rivelli, attrice; Fabio Troiano, attore, sceneggiatore; Roberto Fico, politico; Nunzia de Girolamo, politica.

Infine, festeggiano il compleanno: Luca Baldini, nuotatore; Alberto Cisolla, pallavolista, commentatore tv; Lubjan (Giovanna Lubian), cantautrice; Manila Nazzaro, attrice, conduttrice tv e radio; Miriam Candurro, attrice; Lorenza Ghinelli, scrittrice; Roberta Antignozzi, ex calciatrice, allenatrice; Daniele Vantaggiato, calciatore; Francesco Motta, cantautore, polistrumentista; Valentina Favazza, doppiatrice; Giorgio Da Rin, giocatore di curling; Jacopo Lucchini, snowboarder; Federico Masi, calciatore; Manuel Giandonato, calciatore; Linda Martinuzzo, pallavolista; Federica Russo, calciatrice; Giuseppa Bassano, calciatrice; Riccardo Russo, pilota moto; Paolo Simion, ciclista; Elena Viviani, pattinatrice; Valeria Schiavi, ex ginnasta; Fabio di Giannantonio, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Naike Rivelli)