Buon compleanno Elisabetta II, Jula de Palma…

…Remo Venturi, Wandisa Guida, Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Claudio Ferretti, Vincenzo Paglia, Ariedo Braida, Francesco Schittulli, Gino Strada, Silvano Moffa, Toninho Cerezo, Gianfranco Matteoli, Ilaria Capua, Michela Montevecchi, Marco Donadel, Mirko Valdifiori…

Oggi 21 aprile compiono gli anni: Piero Fiorelli, linguista, storico; Elisabetta II, regina; Remo Venturi, pilota moto; Giovanni Cesare Ferrara, giurista; Jula de Palma, cantante; Riccardo Campa, filosofo; Danilo Morini, politico; Wandisa Guida, attrice; Paolo Pucci, ex pallanotista, nuotatore; Vincenzo Romano Salvia, pittore; Gianfranco Girotti, vescovo; Eraldo Pizzo, ex pallanotista; Luciano Nanni, saggista; Cicci Santucci, trombettista, compositore; Vittorio Sindoni, regista, sceneggiatore; Dino Mazza, politico; Livia Pomodoro, giurista; Sandro Martini, pittore, scultore; Giacomo Lanzetti, vescovo; Paolo Bergamo, ex arbitro di calcio; Claudio Ferretti, giornalista, scrittore, conduttore radio; Vincenzo Paglia, arcivescovo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Ivan Bisson, ex cestista, dirigente; Ariedo Braida, ex calciatore, dirigente; Dino di Carlo, ex calciatore, allenatore; Franco Lo Piparo, linguista; Francesco Schittulli, chirurgo, oncologo, politico; Marcello Todaro, chitarrista; Gino Strada, chirurgo, pacifista; Franca Orletti, linguista; Lorenzo Salveti, regista, pedagogo, drammaturgo; Simonetta Avalle, allenatrice pallavolo; Roberto Ceruti, giornalista, musicista, chitarrista; Carla Mancini, attrice; Rossano Vittori, regista, scrittore; Silvano Moffa, politico, giornalista; Giuseppe Saro, politico, agronomo; Ferruccio Saro, politico; Vincenzo Castella, fotografo, chitarrista, regista; Enrico Gerbò, allenatore pallanuoto; Antonio Ievolella, pittore, scultore; Giuseppina Fasciani, politica; Antonino Caltabiano, ex lottatore; Toninho Cerezo, ex calciatore, allenatore; Remigio Ceroni, politico; Angelo Zomegnan, giornalista; Carlo Cosolo, attore, doppiatore, dialoghista; Monika Auer, slittinista; Antonio Bonifacio, attore, sceneggiatore, regista; Gianfranco Matteoli, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Poi, festeggiano il compleanno: Maurizio Schincaglia, ex calciatore; Sergio Pescara, batterista; Antonio G. d’Errico, scrittore; Simonetta Greggio, scrittrice; Paco Reconti, attore; Pierfrancesco Gamba, politico; Stefano Maccoppi, ex calciatore, allenatore; Nino Pellacani, ex cestista; Francesca d’Aloja, scrittrice, attrice, regista; Sergio Zorzi, ex rugbista, allenatore; Carmine Amato, ex calciatore, allenatore; Paolo Andreucci, pilota rally; Luana Colussi, conduttrice tv, attrice; Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo, biblista; Jessica Rizzo (Eugenia Valentini), attrice; Ilaria Capua, virologa, veterinaria, politica; Irene di Valmo, attrice, doppiatrice; Jaka (Giuseppe Giacalone), cantante, musicista, dj; Gianluca Tonetti, ex ciclista; Sabina Stilo, conduttrice tv, giornalista; Giuseppe Tortora, violoncellista, compositore; Leonardo Colombati, scrittore, giornalista; Alessandro Nutini, musicista; Michela Montevecchi, politica; Giovanni Spinelli, ex calciatore; Jacopo Iacoboni, giornalista, scrittore.

Compleanno anche di: Edoardo Leo, attore, sceneggiatore, regista; Gianluca Lulli, ex cestista, allenatore; Renzo Semprini, ex cestista; Vincenzo Ferrera, attore; Massimiliano Valentini, fumettista; Domenico Capuano, musicista, compositore, discografico; Eleonora Magaddino, ex cestista; Emiliano Mammucari, fumettista, illustratore; Hristo Zlatanov, pallavolista; Carlo Cherubini, ex calciatore; Frate Alessandro (Giacomo Brustenghi), religioso, tenore; Riccardo Pinzani, arbitro di calcio; Matteo Serafini, calciatore; Samanta Togni, ballerina; Samuel Peron, ballerino; Marco Donadel, ex calciatore, dirigente; Matteo Ripaldi, attore; Federico Bolzonella, cestista; Giacomo Sereni, cestista; Isabelle Barciulli, pilota rally; Mirko Valdifiori, calciatore; Francesco del Vecchio, pallavolista; Wintana Rezene, conduttrice radio e tv, scrittrice; Filippo Giusti, rugbista; Cristina Bonometti, calciatrice; Sebastiano Dusi, rugbista; Antonio Iannuzzi, cestista; Francesco de Fabiani, fondista; Nicolò Marengo, cestista; Beatrice Benicchi, ex cestista; Francesca Mellano, calciatrice; Matteo Pessina, calciatore; Sofia Colombo, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Jula de Palma)