Buon compleanno Eros Giora, Marco Pomarici, Corrado Formigli…

…Anna Maria Bottini, Giulia Lazzarini, Guglielmo Epifani, Vauro, Federico Fazzuoli, Enzo Decaro, Giorgio Gori, Kelly LeBrock, Maria Luisa Busi, Gianluca Guidi, Cristiano del Grosso…

Oggi, 24 marzo, compiono gli anni: Eros Giora, dirigente d’azienda, bancario; Marco Pomarici, politico; Anna Maria Bottini, attrice (104 anni); Alberto Oldani, ex calciatore Piacenza; Claudio Mancini, produttore cinema; Mimmo Jodice, fotografo; Giulia Lazzarini, attrice; Gabriele Sboarina, politico; Antonio Franco, arcivescovo; Renato Benaglia, ex calciatore Fiorentina, Catania, Roma, allenatore; Vittorino Girardi, vescovo; Lorenzo Gianotti, politico; Pasquale Natuzzi, imprenditore; Cinzia (Vincenzina Agrillo), cantante; Pasquale Diglio, politico; Giorgio Baiocchi, scacchista; Giuseppe Demitry, politico, avvocato; Franco Cortinovis, ex ciclista; Franco Fontana, ex calciatore Monza, allenatore; Luigi Marrucci, vescovo; Carmen Scivittaro, attrice, drammaturga; Federico Fazzuoli, conduttore tv, sceneggiatore.

Inoltre, compiono gli anni: Maurizio Gori, ex calciatore Padova, Catanzaro; Giancarlo Morelli, ex calciatore Pistoiese, Sampdoria, Taranto; Delio Onnis, ex calciatore, allenatore; Angelo Santori, politico; Angela Bellei Trenti, politica; Giovanni Lorenzo Forcieri, politico; Guglielmo Epifani, sindacalista, politico; Angelo Vincenzo Zani, arcivescovo; Eliana Bouchard, scrittrice; Aurelia Bubisutti, politica; Federico Danti, attore, doppiatore; Cristina de Luca, politica; Giuseppe Pellicanò, ex calciatore Empoli, Arezzo, Bari, allenatore; Moreno Roggi, ex calciatore Fiorentina, procuratore; Vincenzo di Giovanni, ex calciatore Varese, Triestina; Vauro (Senesi), vignettista; Francesco Cesarini, ex ciclista; Tommaso Ticali, allenatore atletica leggera; Luciana de Simoni, medaglista; Riccardo Marassi, giornalista, disegnatore; Enzo Decaro, attore; Mauro Manzoni, ex calciatore Lazio, allenatore.

Poi, festeggiano: Lina Savonà, cantante; Giorgio Gori, giornalista, imprenditore, politico; Kelly LeBrock, attrice, modella; Franco Ciani, allenatore pallacanestro; Carmelo Cuttitta, vescovo; Pierdomenico Perata, fisiologo; Roberto Rossi, ex calciatore Fano, Gubbio, Venezia, allenatore; Giorgio Grasso, pilota moto; Luca Pellegrini, ex calciatore Verona, Sampdoria, opinionista tv; Maria Luisa Busi, giornalista, conduttrice tv, scrittrice; Matteo Lanza, ex cestista; Oreste Rossi, politico; Camillo Passera, ex ciclista; Liano Petrelli, ex pallavolista, allenatore, dirigente; Elisabetta Spinelli, doppiatrice; Stefano Spremberg, ex canottiere; Fabrizio Russotto, attore, doppiatore, regista; Rita Charbonnier, attrice, sceneggiatrice, scrittrice; Roberto Ferrari, ex atleta; Gianluca Guidi, cantante, attore, regista; Michele Zeoli, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Privitera, musicista.

Compleanno anche di: Cristiano Barbarossa, autore tv, regista; Sabino Chialà, teologo, biblista; Wanda Ferro, politica; Corrado Formigli, giornalista, conduttore tv; Alio Die (Stefano Musso), musicista; Stefania Stanzani, ex cestista; Patrick Holzer, ex scialpinista; Saverio Lanza, musicista; Cosimo Portaluri, ex calciatore, allenatore; Daniele Gonciaruk, attore; Tiziano Ramon, ex calciatore Triestina; Barbara Lah, atleta; Maria Gabriella Capparelli, giornalista; Luca Rossetti, pilota rally; Pietro Vassalli, ingegnere; Michele Bertocchi, conduttore e autore tv; Valentina Beotti, attrice; Chiara Cainero, tiratrice; Simone Galli, sciatore; Luca Scherani, musicista, compositore; Michael Gufler, ex scialpinista; Rocco Roberto Paris, calciatore; Nancy Scozzari, ex cestista; Antonio Capuozzo, calciatore a 5; Rodolfo Valenti, cestista; Simona Ballardini, cestista.

Infine, compleanno di: Paolo Ficara, politico; Cool Caddish (Giuseppe Gabriele Giordan Galietta), rapper, dj; Luca Ceccarelli, calciatore; Cristiano del Grosso, calciatore; Claudia Pigliapoco, schermitrice; Jacopo Marin, atleta; Valentina Rania, pallavolista; Ornel Gega, rugbista; Pico Rama, cantante; Marco Lodadio, ginnasta; Felice Natalino, ex calciatore, dirigente; Federico Viviani, calciatore; Giammario Piscitella, calciatore; Charlie Charles, dj, discografico; Dario del Fabro, calciatore; Matteo Milani, kickboxer, taekwondoka; Lucilla Boari, arciera; Raoul Petretta, calciatore; Martina Rizzelli, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Corrado Formigli)