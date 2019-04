Buon compleanno Eugenio Scalfari, Esterino Montino, Fred Bongusto…

…Gian Marco Chiocci, Luis del Sol, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani…

Oggi 6 aprile compiono gli anni: Eugenio Scalfari, giornalista, scrittore, politico; Gian Marco Chiocci, giornalista; Giuseppe Gatti, politico; Vittorio Garatti, architetto; Nedo Fagni, ex ciclista; Bruno Giuranna, violista, direttore d’orchestra; Rosario Pecoraro, fantino; Gaetano Recchi, politico; Fred Bongusto, cantante; Franca Evangelisti, paroliera, cantante; Luis del Sol, ex calciatore Juventus, Roma, allenatore; Emilio Busetto, ex calciatore; Giovanni Verucchi, ex ciclista; Giorgio Panattoni, politico; Mavie Bardanzellu, attrice; Luigi Calza, ex calciatore; Giovanni Battista de Andreis, pittore, scultore, incisore; Giuseppe Morabito, politico, avvocato; Giulio Camarca, chitarrista; Guido Sechi, politico; Franco Bagutti, musicista.

Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Vittorio Battafarano, politico; Milena Cantù, cantante, compositrice; Angelo Cereser, ex calciatore; Walter Forante, ex calciatore; Patrizio Bertelli, imprenditore; Sandra Lombardi, poetessa, pedagogista; Domenico Cancian, vescovo; Esterino Montino, politico; Paolo Polzot, ex cestista; Bernardo Draghi, traduttore; Mauro Melotti, ex calciatore, allenatore; Carmen Motta, politica; Fabrizio Morri, politico; Toni Verde, musicista, discografico; Stefano Consiglio, regista; Domenico delli Pizzi, ex calciatore, allenatore; Donella Mattesini, politica; Aldo Reschigna, politico; Giorgio Damilano, ex atleta; Maurizio Damilano, ex atleta.

Compiono gli anni anche: Paolo Nespoli, astronauta, ingegnere, ufficiale; Vittorio Parisi, direttore d’orchestra; Pasquale Vessa, politico; Maurizio Ferro, ex cestista; Pietro Vierchowod, ex calciatore, allenatore; Simone Colombari, attore, doppiatore; Marcello Furgiuele, attore; Paolo Lanza, ex cestista, allenatore, dirigente; Marina Barone, cantautrice; Giorgio Locatelli, cuoco; Clelia Rondinella, attrice; Giuseppe Gambale, politico; Stefano Vanoncini, allenatore pallacanestro; Amedeo Carboni, ex calciatore, dirigente; Giovanna Tortora, ex judoka; Massimo Marianella, giornalista; Pier Luigi Nicoli, ex calciatore; Massimiliano Caprara, attore; Emma Dante, attrice, regista, drammaturga; Andreas Poder, politico; Salvatore Termini, attore; Costantino Catena, pianista; Fabrizio Tescari, ex sciatore; Simone Biasci, ex ciclista, dirigente; Fabio Bono, fumettista.

Infine, compleanno di: Carlo Gubitosa, scrittore, giornalista; Renato Olive, ex calciatore, allenatore; Fabio Rossi, ex calciatore; Maurizia Cacciatori, ex pallavolista; Nicola Radici, ex calciatore, dirigente, imprenditore; Omar Zanon, ex hockeista; Elisabetta Pellini, attrice; Roberto Sgambelluri, ex ciclista; Eleonora Berlanda, atleta; Nicola Mayr, ex pattinatrice; Vera Carrara, ex ciclista, biker; Vincenzo d’Isanto, calciatore; Luca Berlingheri, calciatore; Carlo Allais, sciatore nautico; Michael Ciani, calciatore ex Lazio; Alessandra Mason, ballerina; Laura Coccia, politica; Andrea Nardinocchi, cantautore, musicista; Marco Rossi, ex hockeista; Sandy Iannella, calciatrice; Daniele Gasparetto, calciatore; Adriano Montalto, calciatore; Katia Bugé, attivista; Christian Tiboni, calciatore; Erica Mou, cantautrice; Tatjana Nardone, attrice; Silvia di Pietro, nuotatrice; Luca Fulcheris, pallanotista; Vanessa Lavarone, calciatrice; Simone Scopelliti, pallavolista; Sebastiano Milan, pallavolista; Federico Caricasulo, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fred Bongusto)