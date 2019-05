Buon compleanno Ezio Nocera, Andrea Pirlo, Lorenzo Porrà…

…Laura Freddi, Sergio Siglienti, Piero Schlesinger, Livio Berruti, Marco Taradash, Silvana Lazzarino, Vittorio Prodi, Michele Placido, Grace Jones, Vittorio Grilli, Filippo Galli, Federica Guidi, Alessandro Naccarato, Matteo Biffoni, Giulia Bevilacqua, Diego Forlan, Victor Ibarbo, Flavio Parenti, Isabella Ragonese, Michela Coppa, Alessandro Lambrughi, Michele Camporese, Kevin Bonifazi…

Oggi 19 maggio compiono gli anni: Ezio Nocera, fotografo; Lorenzo Porrà, esploratore; Renato Tofani, ex calciatore, allenatore; Tatiana Farnese (T. Idonea), attrice; Giuseppe Aliprandi, ex calciatore; Giuliano Ragghianti, ex calciatore; Sergio Siglienti, banchiere, economista; Renato Valenti, ex calciatore; Mario Birardi, politico; Piero Schlesinger, banchiere, giurista, saggista; Luciano de Genova, ex sollevatore; Silvana Lazzarino, ex tennista; Clem (Clemente) Sacco, cantautore; Leopolda Predaroli, schermitrice; Dino Madaudo, politico; Vittorio Prodi, politico, fisico, accademico; Massimo Ghiotti, scultore; Livio Berruti, ex atleta; Franco Bastelli, cantante; Roberto Pinza, politico; Gianluigi Maggioni, ex calciatore; Anselmo Guido Pecorari, arcivescovo; Michele Placido, attore, regista, sceneggiatore; Daniele Menozzi, storico delle religioni; Saverio Sani, orientalista, linguista, storico religioni.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Grace Jones, cantante, compositrice, modella; Marco Taradash, politico, giornalista; Eurilla del Bono, attrice; Luigi Benedetti, ex atleta; Karl Brunner, ex slittinista; Salvatore Carrubba, giornalista, scrittore, accademico; Max Meazza, cantautore, compositore; Franco Borghetto, politico; Alberto Zeppieri, discografico; Ramona dell’Abate, conduttrice tv; Elena Matous, ex sciatrice; Giorgio d’Ambrosio, politico; Vittorio Grilli, economista, dirigente pubblico, politico; Massimo Recchioni, scrittore, politico; Giuseppe Marozzi, ex calciatore; Barbara Masi, ex tennista; Vittorio Malingri, marinaio, navigatore, progettista; Alberto Pastanella, giornalista; Fiorenzo Tassinari, sassofonista, compositore; Bruno Torrisi, attore; Davide Zannoni, ex calciatore; Filippo Galli, ex calciatore, allenatore; Enrico Saraceni, atleta; Antonino Barraco, ex calciatore, allenatore; Berel Lazar, rabbino; Enrico Saraceni, atleta; Franco Manzato, politico; Alexia, cantautrice, compositrice, arrangiatrice; Davide Bianchi, ex cestista, allenatore; Danilo del Cadia, ex cestista.

Compleanno anche di: Alfonso Greco, ex calciatore, allenatore; Federica Guidi, imprenditrice, ex ministra; Alessandro Naccarato, politico; Claudio Todesco, giornalista; Michele Menolascina, ex calciatore; Carlo Troscè, ex calciatore; Laura Freddi, showgirl, conduttrice tv, cantante; Luca Cavallo, ex calciatore, allenatore; Matteo Biffoni, politico, avvocato; Fabrizio Coppola, cantautore; Ivan Bacchi, attore; Davide Falcioni, ex calciatore; Giovanni Gugliotti, politico; Carlo Mercati, canoista; Diego Maggi, tastierista, arrangiatore, compositore; Andrea Malabaila, scrittore; Luca Martelli, batterista; Christian Murro, ex ciclista; Paolo Santambrogio, fotografo, regista; Giulia Bevilacqua, attrice; Diego Forlan, calciatore; Flavio Parenti, attore, regista; Andrea Pirlo, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Mirko Deflorian, sciatore; Marco Cellini, calciatore; Isabella Ragonese, attrice; Alessandra Cappa, nuotatrice; Gabriele del Grande, blogger, regista; Michela Coppa, showgirl, conduttrice tv; Aniello Cutolo, calciatore; Roberta de Roberto, attrice, doppiatrice; Alessandro de Marchi, ciclista; Mirco di Tora, nuotatore; Luca Rotolo, hockeista; Alessandro Lambrughi, calciatore; Giordana Torresani, calciatrice; Davide Zanotelli, giocatore di curling; Federico Butteroni, giocatore di poker; Victor Ibarbo, calciatore; Immacolata Sirressi, pallavolista; Michele Camporese, calciatore; Martina Caregaro, tennista; Kevin Bonifazi, calciatore; Thomas Frigo, pallavolista; Ivano Vendrame, nuotatore; Martina Centofanti, ginnasta; Andrea Pinamonti, calciatore; Camilla Maestrini, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Andrea Pirlo)