Buon compleanno Fabio Isman, Bernardo Corradi, Philippe Mexès…

…Robert Badinter, Valerio Onida, Warren Beatty, Roberto Formigoni, Alfredo Meocci, Curzio Maltese, Loris Stecca, Maurizio Vandelli, Eric Clapton, Dori Ghezzi, Céline Dion, Rosa d’Amato, Paola Iezzi, Antonio Langella, Andrea Luci, Sergio Ramos…

Oggi 30 marzo compiono gli anni: Robert Badinter, avvocato, politico; Laura Frausin Guarino, traduttrice; Luciano Alfieri, ex calciatore Milan, Siracusa, allenatore; Antonio Ballista, pianista; Valerio Onida, giurista; Warren Beatty, attore, produttore, sceneggiatore; Roberto Brunelli, scrittore; Roberto Ciardi, storico dell’arte; Franco Passuello, politico, sindacalista; Luisa Debiaso Calimani, architetta, politica; Giorgio Cedolini, ex cestista; Claudio Cinini, scenografo; Elio Fontana, politico; Mario Moriggi, ex calciatore Alessandria, Parma.

Inoltre, festeggiano: Alessandro Tessari, politico; Alberto Gozzi, drammaturgo, scrittore; Giorgio Carollo, politico; Maurizio Vandelli, cantante; Eric Clapton, cantautore, chitarrista, compositore; Fabio Isman, giornalista; Dori Ghezzi, cantante; Mario Pulvirenti, accademico; Giacomo Puosi, ex atleta; Roberto Formigoni, politico; Pierangelo Gergati, ex cestista; Mimmo Cuticchio, cantastorie, regista, attore; Francesco Amendola, politico; Giovanni Amoroso, magistrato; Armando Ariostini, baritono; Paolo Bessegato, attore, doppiatore; Giuseppe Marcenaro, scrittore, saggista; Patrizia Scodavolpe, ex cestista; Alfredo Meocci, giornalista, manager, politico; Manrico Vaiani, allenatore di pallacanestro; Renato Accorinti, attivista, politico; Marco Alessandrini, allenatore di calcio; Enzo Bravi, ex calciatore Massese; Ugo Conti, attore; Piero Bianco, ex calciatore; Riccardo Canesi, ex politico; Gian Marco Remondina, ex calciatore Pro Vercelli, Lecco, allenatore.

Festeggiano anche: Curzio Maltese, giornalista, scrittore; Luigi Ciarlantini, ex calciatore Campobasso, Pescara, allenatore; Loris Stecca, ex pugile; Andrea Liberovici, compositore, regista, cantautore; Isabella Micheli, ex danzatrice; Adriano Paroli, politico; Mauro Bonino, ex cestista; Claudia Razzi, attrice, doppiatrice; Graziano Vinti, ex calciatore, allenatore; Paolo Cimini, ex ciclista; Emanuele Dessì, politico; Mauro Galvano, ex pugile; Pierluigi Mingotti, bassista; Mario Donnini, scrittore, giornalista; Vincenzo Amato, scultore, attore; Massimiliano Forza, compositore, contrabbassista, scrittore; Céline Dion, cantante; Rosa d’Amato, politica; Marco Foddis, batterista; Guglielmo Pagnozzi, sassofonista, clarinettista; Angelo Mastrandrea, giornalista, scrittore; Carlton Myers, ex cestista; Mauro Tonolini, assistente arbitrale di calcio; Lorenza Arnetoli, ex cestista; Paola Iezzi, cantautrice, musicista; Tommaso Visentin, rugbista, allenatore, dirigente, telecronista.

Poi, compleanno di: Gianluca Capozzi, cantautore; Alessandro Giacometti, ex calciatore; Bernardo Corradi, ex calciatore Cagliari, Chievo, Lazio, Parma, Udinese, commentatore tv; Alberto Fasulo, regista; Antonio Langella, ex calciatore Cagliari, Atalanta, Chievo; Weedo (Grido, Luca Paolo Aleotti), rapper, cantautore; Carlos Cantatore, batterista; Danilo Santarsiero, ex bobbista; Claudia Zanella, attrice; Andrea Pecile, ex cestista; Andrea Masi, rugbista; Cesare Pizzirani, nuotatore; Sara Ferranti, doppiatrice; Philippe Mexès, ex calciatore; Francesco Pieri, pallavolista; Omar Torri, calciatore; Francesca Mari, pallavolista; Carmine Tommasone, pugile; Marco Frapporti, ciclista; Andrea Luci, calciatore Livorno; Giacomo Ricci, pilota auto; Andreas Lutz, hockeista; Rudeejay (Rodolfo Seràgnoli), dj, discografico, conduttore radio; Sergio Ramos, calciatore Real Madrid; Elisabetta Ripani, politica; Davide Duca, rugbista; Pier Paolo Petroni, pentatleta; Giampiero Sportelli, thaiboxer, kickboxer; Roberta Giuliano, ex calciatrice, calciatrice a 5; Mattia Minesso, calciatore; Giulia Pagano, calciatrice; Eleonora Prost, calciatrice; Ketama 126 (Piero Baldini), rapper; Maria Giulia Confalonieri, ciclista; Valerio Conti, ciclista; Leonardo Candi, cestista; Vera Tshurtschentaler, sciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Philippe Mexes)